Le ultime notizie di oggi riguardano i 3 operai di Napoli che sono morti ieri mentre si trovavano su un montacarichi a 20 metri di altezza

Dramma a Napoli dove tre operai sono morti nella giornata di ieri durante un incidente di lavoro. Il trio si trovava su un montacarichi in un cantiere di via San Giacomo dei Capri, quartiere Vomero, quando lo stesso “trabiccolo” si è sganciato, facendo volare a terra per diversi metri gli operai. Per i tre purtroppo non vi è stato nulla da fare, visto che al momento del crollo si trovavano al sesto piano di un edificio che stavano ristrutturando, a circa 18 metri di altezza e quando sono finiti a terra sono morti sul colpo. Nel giro di pochi minuti sono arrivati gli uomini dei soccorsi che hanno cercato di rianimare i tre ma non c’è stato nulla da fare e alla fine hanno dichiarato la morte sul posto.

Secondo quanto scrive TgCom24.it gli operai stavano lavorando al rifacimento del tetto della palazzina ma mentre erano in azione il cestello in cui si è trovavano si è ribaltato, dopo che la struttura ha ceduto parzialmente. Durante il crollo il cestello è rimasto appoggiato ad una ringhiera di un balcone mentre i tre operai sono caduti nel vuoto, e per loro non c’è stato purtroppo nulla da fare. Le tre vittime avevano tutte 50 anni, appartenevano alla ditta edile Pietrolungo, e sono morte sul colpo. I lavori che stavano eseguendo in un condominio riguardavano la sostituzione della guaina di un terrazzo. Sul luogo dell’incidente sono accorsi, oltre ai soccorritori del 118 anche delle auto della polizia e successivamente anche gli inquirenti per verificare la dinamica dell’incidente mortale. Le prime ipotesi riguardano il cedimento di uno dei perni del cestello.

Ultime notizie, scatta il primo esodo estivo

E’ cominciato con il pomeriggio di ieri il primo grande esodo estivo di questa stagione 2025. Nel corso del weekend che terminerà domani saranno più di 13 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio, tre giorni da bollino rosso, soprattutto il mattino di oggi e il pomeriggio di domani.

Attenzione ai luoghi di villeggiatura sull’Adriatico, il Tirreno, in Liguria e in Veneto, fra le mete più gettonate, senza dimenticarsi delle grandi città d’arte, su tutte Roma e Firenze. Per l’occasione è scattato da ieri il piano esordo di Anas che prevede la messa in campo di ben 2.500 addetti ai lavori, pronti ad intervenire h24 in caso di emergenza, nonché la chiusura dell’81 per cento dei cantieri autostradali, che riapriranno solamente a settembre, di modo da garantire un deflusso dei veicoli senza dubbio più agevole e veloce.

Ultime notizie, il dramma di Lorenzo Bonicelli

Dramma per lo sport italiano e in particolare per l’atletica leggera dopo che il 23enne atleta Lorenzo Bonicelli è stato vittima di un grave incidente in occasione delle universiadi di Essen, in Germania. Durante la prova degli anelli è caduto ed ha sbattuto violentemente il collo, e pur restando sempre vigile le sue condizioni risultano ovviamente gravi.

Soccorso nel giro di pochi istanti, vista la situazione è stato portato immediatamente in ospedale dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza alle vertebre cervicali. Secondo quanto riferito da Steve Butcher, ex direttore della federazione internazionale, Lorenzo è stato messo in coma farmacologico ma non si è potuto sbilanciare sulle condizioni fisiche dell’atleta, spiegando che ci vorranno dieci giorni per capire come sta. In segno di solidarietà la squadra italiana di atletica ha deciso di ritirarsi dalle universiadi, lasciando quindi anzitempo le competizioni.

Ultime notizie, il riconoscimento della Palestina da parte della Francia

Con una mossa a sorpresa il presidente francese, Emmanuel Macron, ha annunciato di voler riconoscere lo stato della Palestina e lo farà ufficialmente fra pochi giorni, in occasione dell’incontro che si terrà il 28-29 luglio all’Onu di New York, per discutere della questione dei due Stati. Una decisione storica che come prevedibile ha creato non poche polemiche, a cominciare dall’ira di Tel Aviv, che ha replicato a muso duro “Legittima il terrorismo”, mentre il nostro ministro degli esteri, Tajani, ha spiegato che l’Italia riconoscerà la Palestina come stato solo quando gli stessi palestinesi riconosceranno Israele.

Diverso il parere dell’Arabia Saudita che invece ha accolto con favore la decisione francese, applaudendo la stessa. La Germania ha dichiarato di voler attendere, mentre da parte degli Stati Uniti, per bocca dello stesso Trump, la decisione francese è stata definita come “sconsiderata”, e il premier israeliano, Netanyahu ha dichiarato che in questo modo si “premia il terrore”. Il riconoscimento francese si aggiunge a quelli di altri paesi europei, tra i quali la Spagna, e mondiali, tanto che all’assemblea dell’ONU sono 140 gli stati che hanno riconosciuto la Palestina.

Ultime notizie, incidente d’auto in Sardegna per Giorgetto Giugiaro

Giorgetto Giugiaro, uno dei più famosi designer italiani di automobili è rimasto ferito in un incidente avvenuto in Sardegna, nelle vicinanze di Arzachena, a bordo della sua Land Rover che si è ribaltata su un tornante della strada della Costa Smeralda. Il designer si trovava da solo in auto e l’incidente in cui è rimasto coinvolto è accaduto intorno alle 13.00, senza coinvolgere altre vetture.

Dopo essersi ribaltato il suv è finito a valle sulla carreggiata e Giugiaro, dopo essere stato soccorso, è stato trasportato all’ospedale di Olbia. Le sue condizioni sono gravi, visti i traumi riportati, ma non destano preoccupazioni.



Ultime notizie, le qualifiche per la “sprint” del Gran Premio del Belgio

Si sono disputate sul circuito di Spa le qualifiche del Gran Premio del Belgio per la gara Sprint e Piastri ha conquistato la pole position ed il nuovo record sul giro della pista. La McLaren ha confermato la sua superiorità conquistando anche il terzo posto con Norris, mentre al secondo si è infilato, con la solita grinta e decisione, Verstappen su Red Bull.

Per la Ferrari quarto posto in griglia con Leclerc, mentre Hamilton è stato vittima di un testa-coda nella prima sessione e partirà quindi dalla 18esima casella. Stessa sorte con testa-da anche per Antonelli, anche lui nelle retrovie alle 12.00 di domani quando prenderà il via la corsa.

Ultime notizie, secondo successo di tappa al Tour per Arensman

La tappa che si è conclusa sul traguardo in salita di La Plaigne, ha visto il successo di Arensman che ha preceduto di pochi secondi i due leader della corsa, lo sloveno Pogacar, terzo al traguardo, e il danese Vingegaard che si è piazzato secondo battendolo in volata. Una tappa che ha di fatto concluso il Tour edizione 2025 consacrando il successo di Pogacar che anche oggi ha di fatto controllato tutto. La tappa era stata accorciata eliminando il primo dei tre Gran Premi della montagna previsti nel percorso originale.