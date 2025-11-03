Le ultime notizie e l'ultima ora di oggi, lunedì 3 novembre 2025: Trump aumenta il livello delle tensioni con Maduro e sposta le truppe ai Caraibi

Sembra star salendo molto rapidamente la tensione – pur restando, ora, “fredda” come si dicevamo mezzo secolo fa – tra gli USA e il Venezuela con l’esercito statunitense che continua a effettuare raid contro le (presunte) navi di narcotrafficanti che vengono individuate nei pressi del mare caraibico e Trump che continua a spostare sempre più truppe sulla piccola isola che fu abbandonata – almeno, dal punto di vista militare – dopo la Guerra Fredda.

Proprio ai Caraibi, infatti, si stanno effettuando grandi manovre militari, per ora relegate all’etichetta di “esercitazione”, ma la mobilitazione sembra evidente: non a caso, parlando con la CBS, lo stesso presidente Trump ha confermato che “i giorni di Maduro sono contati“, ma senza confermare eventuali raid statunitensi futuri; mentre alcuni ipotizzano che lo spostamento di truppe e le esercitazioni a Porto Rico servano proprio a mostra i muscoli al venezuelano, sperando in una resa o un tradimento politico da parte del suo entourage.

Erano circa in 5mila al rave – ovviamente illegale – che è stato organizzato per la notte di Halloween presso l’ex Fabbrica Blu di Modena che da tempo giace in stato di completo abbandono e che è continuato per diversi giorni: fin da subito gli agenti erano stati schierati nell’area del fabbricato per tenere sott’occhio l’evento e attendere il deflusso dei raver; mentre proprio la notte scorsa dopo un tentato sfondamento del blocco della polizia e il lancio di alcuni oggetti (sassi e bottiglie, soprattutto) sono partite alcune cariche ma non si sono registrati feriti, con alcuni raver fermati e tutti gli altri identificati e schedati.

Si è trasformato in una vera e propria tragedia per la famosa cantante Laura Pausini l’incidente stradale che si è verificato nella tarda serata di ieri – domenica 2 novembre 2025 – a Bologna con gli agenti che hanno identificato la vittima 78enne, Ettore, come lo zio dell’artista: stando alle prime ricostruzioni l’uomo sarebbe stato travolto da un’auto in un’area periferica della città mentre si trovava a bordo della sua bicicletta; mentre è ancora caccia all’uomo per l’automobilista, scappato a gran velocità a bordo della sua Opel Astra grigia, vecchio modello.

Terribile terremoto in Afghanistan da 6.3 di magnitudo, ultime notizie: sono almeno una 20ina le vittime

Ha raggiunto una magnitudo di 6.3 il violento terremoto che si è registrato nella nottata tra ieri e oggi in Afghanistan, nella città di Khulm, avvertito – addirittura – nella capitale Kabul: un sisma tale da causare il parziale crollo di alcuni edifici, tanto che attualmente – con le operazioni di ricerca e soccorso ancora in corso – si stima che vi siano stati almeno un 20ina di morte e più di 150 feriti; tutto – peraltro – a pochi mesi dal sisma da 6 di magnitudo che aveva distrutto Laghman e Nangarhar provocando più i 2mila decessi.

Si è concluso come molti credevano – o, meglio, speravano – la finalissima dell’Atp Parigi Bercy 2025 con una vittoria per Sinner che è riuscito a strappare il titolo dall’avversario Aliassime con due match chiusi a 6-4 e 7-6: per il tennista altoatesino inizia, insomma, la 66esima al vertice assoluto della classifica mondiale con 11mila 500 punti, appena prima di Alcaraz che viaggia sull’ordine degli 11.250 e che – purtroppo – lo spererà matematicamente (con la pubblicazione dei punteggi delle Finals torinesi) nel ranking solamente il prossimo lunedì.