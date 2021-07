Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: 3 regioni d’Italia a rischio zona gialla (17 luglio)

Ultime notizie sul fronte sanitario: il bollettino Coronavirus di ieri ha registrato un aumento dei nuovi casi, 2.898 in totale in Italia, a fronte di 205.502 tamponi eseguiti, con un tasso di positività salito all’1,4%, mentre i decessi sono stati 11. Anche i ricoveri in terapia intensiva hanno ripreso a salire, con un aumento di 8 unità rispetto al giorno precedente e un totale di 161. Sostanzialmente stabili i ricoveri ordinari, con un solo caso in meno rispetto a 48 ore prima e un totale che resta a 1.088. Il numero degli attualmente positivi arriva a 42.714, crescendo di oltre mille unità rispetto ai 40.900 di ieri. Il Lazio è la regione con il maggiore numero di casi, 443, con il Veneto al secondo posto (425). La Lombardia, invece, ha fatto registrare 399 nuovi casi. In totale, sino ad oggi sono state sottoposti a tampone oltre 30 milioni di persone, con oltre 4 milioni di casi accertati, che hanno avuto come conseguenza più di 127mila morti.

Stroncato da un infarto nella sua casa di Roma, è morto Libero De Rienzo, attore napoletano 44enne che era stato premiato con il David di Donatello per il film intitolato “Fortapàsc”, nel quale interpretava Giancarlo Siani. A trovarlo senza vita è stato, nella serata di ieri, un suo amico che non lo vedeva da giorni. Il corpo dell’attore non presentava segni di violenza. Le indagini sono condotte dai carabinieri della vicina stazione Madonna del Riposo, che sono stati allertati dall’amico e sono intervenuti insieme ai sanitari. Libero De Rienzo sarà seppellito accanto alla madre.

Ultime notizie, si aggrava il bilancio del maltempo in Germania

Nella zona ovest della Germania il bilancio del maltempo che ha colpito Colonia e i suoi dintorni si sta facendo sempre più grave, mentre si sono verificate nuove frane, provocate dagli allagamenti. Il bilancio provvisorio dei morti continua a crescere e attualmente è arrivato a 103, anche se i dispersi sono molti di più. Anche in Belgio il bilancio si è aggravato, con 33 decessi e molti dispersi. Nella zona sono al lavoro oltre 15mila persone per cercare di arginare i danni di quella che in Germania hanno già definito l’alluvione del secolo. Anche la cancelliera Merkel ha parlato del disastro che si è verificato, dichiarando che le previsioni segnalano un incremento ulteriore del numero dei morti.

L’Rt settimanale a livello nazionale è risalito fino a 0,91 e gli indicatori delle regioni Sardegna, Sicilia e Veneto potrebbero portare a un ritorno in zona gialla, anche se solo a partire dal 26 luglio. In aumento anche l’indice di incidenza, che questa settimana è arrivato a 19 casi ogni 100mila abitanti, in rialzo rispetto agli 11 dello scorso venerdì. Le regioni passano in zona gialla quando questo indice arriva a valicare quota 50. Al momento, la regione che rischia maggiormente è la Sardegna che ha un indice pari a 0,32 nella scala che parte da 0 e arriva a 1, mentre la Sicilia è di poco sotto (0,31), seguita dal Veneto (0,24). Per contro, la Valle d’Aosta è la regione con l’indice più basso: 0,04.

La situazione meteorologica dei prossimi giorni vede un allarme maltempo anche per le regioni del Centro Italia, che potrebbero essere interessate, almeno fino a domenica, da forti grandinate e alluvioni. Le piogge dovrebbero colpire sia la costa adriatica che quella tirrenica, con la Toscana a forte rischio, e anche le regioni centrali come l’Umbria. In seguito, il maltempo continuerà il suo spostamento verso Sud e verso le isole maggiori.



