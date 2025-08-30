Ultime notizie di oggi 30 agosto 2025 e ultim'ora: offensiva Israele su Gaza City e raid nella notte, Kallas in pressing anche per sanzioni alla Russia

Ultime notizie sulla guerra a Gaza

Hanno causato almeno 10 morti i raid aerei di Israele nella notte, con il conflitto in Medioriente è giunto ieri al giorno 694. L’esercito israeliano ha dichiarato che Gaza City è una zona di combattimento pericolosa, annunciando la sospensione delle pause che erano state introdotte per consentire l’ingresso di cibo e aiuti umanitari. Le famiglie degli ostaggi hanno annunciato che il 3 settembre manifesteranno davanti alla residenza del primo ministro Benjamin Netanyahu.

Nel frattempo, l’alto rappresentante Ue Kaja Kallas ha confermato la divisione in Europa su Gaza, riferendo che ad esempio la proposta su Horizon, nonostante sia “molto indulgente”, non ha finora raggiunto la maggioranza necessaria, quindi emerge un messaggio di divisione e la conferma che la voce non è unica, anzi manca sulla scena globale.

Ultime notizie sulla guerra in Ucraina

All’indomani del raid russo su Kiev che ha provocato 23 morti tra Dnipro, Zaporizhia e Vinnytsia ieri si è riunito d’urgenza il Comitato di Sicurezza Ue. Nell’incontro avvenuto a Copenaghen l’alta rappresentante Kallas ha ribadito la necessità di continuare il “pressing” congiunto sulla Russia, che sta continuando a prendere il giro l’Unione Europea dimostrando di non volere la pace. L’azione di forza in primis dovrà prevedere nuovi pacchetti di sanzioni.

Ultime notizie, dal controesodo alle previsioni meteo

Controesodo sotto il maltempo per milioni di italiani di rientro dalle vacanze. Nubifragi, allagamenti e trombe d’aria hanno colpito in particolare Lombardia, Toscana e Versilia provocando gravi danni. La situazione più grave si è verificata in provincia di Pavia, dove a causa di vento e pioggia è andato distrutto anche un importante impianto fotovoltaico. Al Sud prosegue invece l’emergenza incendio dovuta al grave periodo di siccità.

Ultime notizie, il giallo del presunto piano contro Papa Francesco

Il ritrovamento di una pistola all’interno di una valigia abbandonata alla stazione di Trieste ha fatto ipotizzare un possibile attentato organizzato per colpire Papa Francesco in occasione della sua visita alla città nel 2014. Interpol non ha confermato questa ipotesi investigativa.

Ultime notizie, la rabbia della premier Meloni per il sito sessista

Giorgia Meloni ha dichiarato di essere disgustata dalla vicenda del sito Internet, ora chiuso, tramite il quale sono state diffuse migliaia di foto e video intimi rubati. La premier ha voluto manifestare solidarietà a tutte le donne coinvolte in questa gravissima vicenda, ribadendo la necessità di tutelare maggiormente dati informatici e privacy, introducendo anche nuovi strumenti di educazione digitale.