Le ultime notizie e l'ultima ora di oggi, 30 novembre 2025: in California si è verificata una sparatoria con quattro morti, tra i quali alcuni minorenni

È stata una nottata di sangue quella vissuta dalla città di Stockton, in California, teatro di una sparatoria che si sarebbe verificata attorno all’una di notte italiana (circa le 16 nell’ora locale) all’interno di una sala banchetti in cui si stava festeggiando un compleanno: secondo le prime informazioni raccolte dagli inquirenti sarebbero state ferite almeno 14 persone, delle quali 10 ricoverate d’urgenza in ospedale e le altre 4 – tra cui alcuni minori – decedute; mentre le prima indagini sembrano confermare che si sarebbe trattato di un attacco mirato, probabilmente legato a qualche dissapore personale dell’autore della sparatoria, non ancora identificato.

Ultime notizie dagli USA: chiuso lo spazio aereo sul Venezuela in vista delle prossime mosse di Trump contro Maduro

Sembra salire sempre più rapidamente la tensione tra Stati Uniti e Venezuela con il presidente Donald Trump che nelle ultime ore ha unilateralmente dichiarato la chiusura dello spazio aereo venezuelano: nelle ultime settimane, infatti, si era visto un aumento del dispiegamento di forze militari statunitense alle porte del Venezuela, con una mossa interpretata come un segnale dell’inizio della fase due dell’offensiva contro il narcotraffico; mentre dopo l’annuncio di Trump non è passato molto tempo prima della risposta di Caracas che l’ha definito un “atto ostile” che minaccia la “sovranità” venezuelana, violando il “diritto internazionale”.

Le ultime notizie sulla famiglia del bosco: accolta una proposta abitativa del sindaco di Palmoli

Dopo diversi giorni di violenti scontri, di silenzi stampa e di mosse non sempre semplici da interpretare dall’esterno, la famiglia del bosco di Palmoli sembra aver accolto – almeno, in prima istanza – una delle proposte mosse dal sindaco locale: secondo i legali della famiglia – i dottori Marco Femminella e Danila Solinas -, infatti, nella giornata di ieri è stata accettata una soluzione abitativa offerta da un privato cittadino fino al momento in cui non verranno completati i lavori di ristrutturazione nell’abitazione della coppia; mentre procede la battaglia per riottenere l’affidamento dei tre figli della coppia, allontanati dal Tribunale dei minori.

Le ultime notizie dell’Ucraina: il negoziatore di Kiev atteso a Washington per le trattative sulla pace di Trump

Con gli occhi del mondo intero puntati sull’Ucraina, la notizia del vertice odierno a Washington che vedrà impegnati il mediatore ucraino Rustem Umerov e il segretario di stato USA Marco Rubio sembra essere un positivo spiraglio di luce sulla proposta di pace mossa da Trump: proprio il piano in 28 punti dovrebbe essere al centro del vertice con Zelensky che si è detto pronto a un “lavoro costruttivo, onesto e rapido” per porre fine alle ostilità contro la Russia; mentre nel frattempo sul fronte del conflitto si nota una chiara intensificazione degli attacchi da parte di Mosca, incentrata – ancora una volta – sulle infrastrutture energetiche di Kiev già prossime al collasso.