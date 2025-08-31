Ultime notizie di oggi 31 agosto 2025 e ultim'ora : Israele esclude tregua temporanea a Gaza. Ucciso portavoce Brigate Qassam, ala armata di Hamas

Una tregua temporanea per il rilascio degli ostaggi israeliani detenuti a Gaza è esclusa da Miki Zohar, ministro israeliano della Cultura e dello Sport, il quale ai microfoni di Channel 12 ha escluso che un accordo sia all’ordine del giorno, precisando che si vuole puntare nei prossimi giorni a un accordo completo. Intanto, una fonte palestinese ha riferito che Abu Obeida, portavoce delle Brigate Qassam, che è l’ala militare di Hamas, è morto. I canali Al Arabiya e Al Hadath riferiscono che Israele ha colpito una casa dove si trovava Obeida con un bombardamento che ha ucciso lui e tutti i presenti.

Ultime notizie sulla guerra Russia – Ucraina

Andrij Parubij che fu per 4 anni, dal 2016 al 2019 il presidente del parlamento ucraino, è stato ucciso oggi a Leopoli. La notizia è stata comunicata dal presidente Zelensky. Secondo le prime informazioni il killer avrebbe agito travestito da corriere Glovo. Il vicepremier italiano Tajani ha dichiarato che per incrementare la pressione degli stati europei sulla Russia alla ricerca di colloqui di pace, si potrebbero imporre delle sanzioni dal punto di vista finanziario.

Intanto Zelensky ha dichiarato la sua netta opposizione all’istituzione di una “zona cuscinetto” tra le parti da attuare lungo la linea del fronte. Germania e Francia hanno assicurato che forniranno all’Ucraina maggiori difese aeree. Putin non esclude di incontrare Zelensky, ma chiede che l’incontro tra i due leader sia preparato nel migliore dei modi.

Ultime notizie, violenza casalinga a Castelnuovo Rangone

Dramma familiare a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena, dove nella serata di venerdì, intorno alle 22.00, un giovane ha aggredito a colpi di coltello i suoi familiari, i genitori e la sorella di 15 anni. Il giovane ha utilizzato un coltello a serramanico che ora è stato sequestrato dalle forze dell’ordine. I genitori e la sorella sono ricoverati in ospedale ma non sono in pericolo di vita. Le cause dell’accoltellamento devono ancora essere chiarite, e nei confronti del giovane è scattato l’arresto per tentato omicidio e lesioni personali. Anche l’abitazione dove si è svolta la vicenda è stata posta sotto sequestro.

Ultime notizie, due morti nel vercellese per un ultraleggero precipitato

Un aereo ultraleggero è precipitato ieri mattina a terra in una risaia in provincia di Vercelli ed il pilota che si trovava a bordo, insieme alla figlia sono morti nell’impatto. L’incidente mortale è avvenuto ieri nelle vicinanze di Crescentino, nei pressi del Canale Cavour. Dopo essersi schiantato a terra, l’ultraleggero ha anche preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i soccorritori del 118 che hanno però constatato la morte del pilota.

Ultime notizie, Italia del volley femminile conquista i quarti di finale del mondiale

Nella partita giocata ieri a Bangkok, l’Italia del volley ha fatto un altro passo avanti conquistando il successo contro la Germania, con il netto punteggio di 3 – 0 ed ha raggiunto i quarti di finale, nei quali sfiderà, il 3 settembre, la vincente dello scontro tra Polonia e Belgio. Per le azzurre si è trattato della 33esima vittoria consecutiva, con Velasco che a fine gara ha dichiarato che non si aspettava un successo per 3 a 0. Italia trascinata da Paola Egonu, che ha messo a segno 21 punti, ma è stato molto importante anche il collettivo.

Ultime notizie, le qualifiche del Gran Premio d’Olanda

Ancora una doppietta McLaren nelle qualifiche disputate ieri a Zandvoort per il Gran Premio d’Olanda. La pole position è stata appannaggio di Piastri che ha preceduto il compagno di squadra Norris. Il campione del mondo in carica, Verstappen, davanti ai suoi tifosi ha conquistato il terzo posto in griglia, mentre le due Ferrari si sono piazzate sesta, con Leclerc, e settima, con Hamilton. Una prestazione abbastanza deludente, quella delle due rosse di Maranello, che sono state battute anche da Hadjar della Racing Bulls, che si è piazzato quarto. Il quinto posto è stato conseguito da Russell su Mercedes, mentre a completare le prime 10 posizioni in griglia sono Lawson, Sainz ed Alonso.