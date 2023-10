Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, 35enne uccide il padre e ferisce la madre: dramma familiare a Nembro

Un dramma familiare si è consumato nelle scorse ore a Nembro, in provincia di Bergamo, dove il trentacinquenne Matteo Lombardini ha colpito l’anziano padre, Giuseppe Lombardini, con diverse coltellate nella loro abitazione. Il settantaduenne è morto. Anche la madre sessantaseienne è stata ferita mentre cercava di difendere il marito. È adesso in ospedale in condizioni gravi.

L’allarme per la vicenda è stato dato dai vicini di casa della famiglia, che hanno chiamato le forze dell’ordine dopo avere udito le urla provenienti dalla loro abitazione. L’omicida, secondo le ultime notizie che arrivano dalla Procura, era stato in precedenza in cura per alcuni problemi di carattere psichiatrico e in passato aveva già aggredito i genitori.

Le previsioni meteo della settimana che è appena iniziata indicano una instabilità diffusa al Nord, dove si avranno diverse piogge che colpiranno anche alcune zone della Toscana. I primi fenomeni piovosi saranno concentrati sia in Liguria che in Lombardia, con successiva estensione alle altre regioni dell’area settentrionale. A causare l’instabilità è soprattutto il fronte caldo e umido proveniente dall’Atlantico. Nel Centro e a Sud invece si continueranno ad avere ancora situazioni di sole e caldo diffuso, con l’estate che sembra non essere intenzionata a lasciare il posto all’autunno.

In India uno scontro tra due treni ha provocato almeno 13 morti e 50 feriti ieri sera. Il deragliamento è avvenuto tra le città di Alamanda e Kantakapalle, nello stato dell’Andhra Pradesh. La causa dell’incidente pare che sia stata il mancato rispetto di un segnale da parte del mezzo che trasportava dei passeggeri. Si è trattato dunque come confermato dal Ministero dei Trasporti locale di un “errore umano”. Sul posto sono tuttora all’opera diverse squadre di soccorritori. “Le operazioni di salvataggio sono in corso”, ha detto ai giornalisti Nagalakshmi S., un funzionario del Governo.

Il tennista altoatesino Sinner ha vinto oggi a Vienna il suo decimo torneo stagionale, l’Atp 500, battendo il russo Medvedev in 3 set. Un successo che bissa quello ottenuto appena 15 giorni fa contro lo stesso avversario nel torneo di Pechino e che permette di pareggiare i successi ottenuti anni fa da Adriano Panatta.

Il match è stato drammatico e sono occorsi 3 set a Sinner per avere ragione del russo. Dopo aver vinto il primo set al tie break, il tennista italiano ha faticato nel secondo set che il suo avversario si è aggiudicato per 6-4, poi nel decisivo terzo set è tornato di nuovo a vincere chiudendo sul 6-4 a suo favore. Per lui si trattava della sesta finale disputata in stagione e sono state 4 le vittorie, con conferma della sua quarta posizione nella classifica Atp.

