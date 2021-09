Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: 4 mln di studenti tornano a scuola (13 settembre)

Ultime notizie in materia di Coronavirus, che giungono grazie all’ultimo bollettino nazionale diramato dal Ministero della Salute. Secondo tale documento, il tasso di positività in Italia è in lievissima crescita e si attesta all’1,7%, con un numero di contagi decisamente ancora sotto controllo, a conferma dell’annessa frenata della variante Delta nel nostro Paese, nonostante i 34 morti positivi al virus SARS-CoV-2 nelle ultime 24 ore non siano comunque un numero che esorti all’ottimismo. Sono stati in tutto 4.664 i nuovi contagi tra sabato e domenica, con 4.922 guariti-dimessi. Attualmente, sono 127.334 gli italiani ancora positivi al tampone. Scende il numero dei ricoveri (4.672), mentre sono in crescita i ricoveri nelle terapie intensive, 559 (+12). L’evoluzione del contagio regionale vede la Sicilia sempre al primo posto, con 885 casi rilevati in 24 ore. Seguono Veneto con 465 e Toscana con 431.

Ultime notizie, si torna a scuola

Oggi, lunedì 13 settembre 2021, è il giorno del ritorno a scuola per quasi 4 milioni di studenti italiani, per la precisione 3.865.365. Così ha inteso salutare il loro rientro in classe il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi: “Ritrovarsi a scuola è una gioia grandissima. Desidero esprimere il mio profondo ringraziamento a tutti voi, alle studentesse e agli studenti, ai genitori, al personale scolastico e amministrativo, centrale e territoriale, così come alle tante persone che contribuiscono ogni giorno alla vita delle nostre scuole. A voi tutti, i miei più vivi auguri per un sereno anno di lavoro e crescita, insieme”.

Dando uno sguardo al corpo docenti, invece risultano assunti, con contratto a tempo indeterminato, 59.425 docenti (di cui 12.840 incarichi conferiti in base alle procedure del decreto Sostegni Bis). Assunti anche 10.729 ATA. Sono poi 87.209 i posti aggiuntivi in deroga già assegnati sul sostegno. Questi dati sono stati comunicati dal MIUR.

Ultime notizie: fuori pericolo il bimbo accoltellato alla gola a Rimini

Una lieta novella giunge da Rimini: è fuori pericolo il bimbo accoltellato alla gola sabato sera da un uomo di 26 anni di origine somala sul lungomare viale Regina Margherita di Rimini. Il bimbo, di origine bengalese, è stato operato ed è ricoverato in rianimazione: la prognosi è riservata, ma non rischierebbe più la vita. Ricordiamo i fatti: l’aggressore ha dato in escandescenza sull’autobus, quando si è trovato di fronte a un controllo del biglietto, ferendo con un coltello le due addette.

In seguito, è sceso dal mezzo, è scappato e ha ferito altre tre persone, fra le quali un bambino alla gola, venendo però arrestato dalle forze dell’ordine nel tardo pomeriggio. Questa è l’esatta ricostruzione degli accadimenti che ha portato al fermo del somalo. Stando alle informazioni filtrate e disponibili, quest’ultimo sarebbe in Europa da alcuni anni ed era stato in altri Paesi prima di arrivare nello Stivale. Soltanto qualche mese fa aveva presentato domanda per lo status di rifugiato.



