Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, 5 febbraio: Giorgia Meloni avvia la missione in Giappone in vista del G7

Ultime notizie: missione in Giappone per la Premier Meloni

Giorgia Meloni è in missione in Giappone dove si tratterrà 3 giorni per incontro con personalità della nazione del Sol Levante. Al centro degli argomenti che saranno trattati a Tokyo, oltre alle situazioni delicate dell’Ucraina e del Medio Oriente, ci saranno anche i caccia di sesta generazione e la crisi che si sta verificando nel Mar Rosso. Nella giornata di domani la Premier italiana avrà un incontro con il primo ministro giapponese Fumio meloni. Questo viaggio in Giappone fa parte di una serie di incontri in vista della riunione di Giugno del G7 che vedrà la presidenza italiana. Giorgia Meloni si era già recata in Giappone nel corso del 2023 per partecipare al Vertice dei Grandi ospitato proprio nel paese nipponico.

19enne uccisa dallo zio in Pakistan/ Tahreem Fatima aveva rifiutato il matrimonio per scappare con il cugino

Rivolta oggi al Cpr di Ponte Galeria: ultime notizie da Roma

Dopo il suicidio di un detenuto 22enne, nel Cpr di Ponte Galeria è scoppiata una rivolta che ha portato al lancio di sassi contro il personale di custodia. La polizia è intervenuta per sedare la sommossa utilizzando anche lanci di lacrimogeni. Il detenuto che si è suicidato si chiamava Ousmane Sylla, ed era originario della Guinea. Il suo corpo è stato trovato appeso con un lenzuolo ad una delle sbarre della cella, e subito dopo sono iniziate le proteste con alcuni detenuti che hanno provato a sfondare le porte. Nell’ambito della sommossa sono rimaste ferite tre persone, un militare dell’esercito e 2 carabinieri. Prima di impiccarsi il 22enne guineano ha scritto il suo nome e cognome, oltre al villaggio dal quale proveniva, sul muro della cella, con una preghiera.

DAL CARCERE/ Quando anche Risiko e Monopoli possono servire a sentirsi in famiglia

Le ultime notizie sulla guerra in Medio Oriente

Nella giornata di oggi si è registrato un nuovo intervento del leader israeliano Bibi Netanyahu, che ha dichiarato che il suo paese non accetterà accordi ad ogni prezzo. Sempre nella giornata di oggi si sono accese delle polemiche riguardo alle parole di Ben-Gvir, uno dei ministri israeliani che ha criticato il presidente USA Biden, sostenendo che sia meglio Trump. Da parte degli Stati Uniti e della Gran Bretagna è stato dichiarato che sono stati colpiti 36 obiettivi Houti nel territorio dello Yemen. In un raid portato oggi da truppe israeliane contro Deir al-Balah è stata colpita una moschea ed una casa con il bilancio delle vittime che parla di 15 morti alcuni dei quali bambini, e 45 feriti.

LOTTA AL CANCRO/ I numeri degli screening lanciano una duplice sfida sulla prevenzione

Ultime notizie: a Torino le esequie di Vittorio Emanuele di Savoia

I funerali di Vittorio Emanuele di Savoia si terranno nel Duomo di Torino e le sue ceneri saranno poi sepolte all’interno della Basilica di Superga. L’ultimo saluto a quello che è stato il figlio dell’ultimo Re d’Italia sono in programma per sabato prossimo e la scelta del Duomo di Torino come sede è dovuta a problemi di spazio, in quanto la Basilica di Superga risulta troppo piccola. Per quanto riguarda la cremazione dopo le esequie, sarà fatta per espressa volontà dello stesso Vittorio Emanuele di Savoia. Per le esequie nel Duomo la famiglia ha attivato i contatti con i responsabili della chiesa chiedendo la disponibilità, e nei giorni che precedono quello del funerale sarà allestita una camera ardente nella Reggia di Venaria Reale.

Un morto ed un ferito gravissimo in un incidente tra auto e biciclette in Brianza

Un tragico incidente, avvenuto oggi su una strada provinciale nelle vicinanze di Pessano con Bornago, in Brianza, ha causato la morte di un ciclista ed il gravissimo ferimento di un altro. Ad investirli è stata un’auto guidata da un 21enne di Borgarello. I due ciclisti si chiamavano Gianluca Maria Gaiani e Claudio Albergoni, rispettivamente di 56 e 67 anni. Sulle cause dell’incidente e sulla sua dinamica stanno indagando i carabinieri.











© RIPRODUZIONE RISERVATA