Apriamo le ultime notizie di oggi con un femminicidio avvenuto a Samarate – comune in provincia di Varese – dove una donna di 55 anni è stata brutalmente uccisa dal marito sotto la loro abitazione.

La vittima, sorpresa mentre si trovava nell’auto parcheggiata nel cortile condominiale, è stata raggiunta dall’uomo e ripetutamente colpita con un’arma bianca, in un attacco di violenza feroce; i soccorsi – allertati dai residenti terrorizzati – hanno tentato di trasferire la donna in gravi condizioni all’ospedale di Legnano, ma la morte è sopraggiunta poco dopo l’arrivo.

Le forze dell’ordine – intervenute tempestivamente – hanno rintracciato e arrestato il presunto assassino a breve distanza dal luogo dell’omicidio, avviando un’indagine approfondita per ricostruire le motivazioni alla base del gesto efferato.

Si ipotizza che il movente potrebbe essere riconducibile a tensioni familiari croniche; il marito – attualmente in stato di fermo – verrà interrogato nelle prossime ore per far luce sulla dinamica e sulle circostanze che hanno portato a questa esplosione di ferocia

Ultime notizie, il Presidente Mattarella dopo l’intervento: condizioni stabili

Ultime notizie riguardo le condizioni di saluto del Capo dello Stato Sergio Mattarella che è stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico programmato per l’impianto di un pacemaker presso l’ospedale Santo Spirito di Roma.

L’operazione – definita “routine” dal team medico – è stata condotta senza complicazioni, e il Presidente ha trascorso la notte successiva all’intervento in osservazione, mostrando un decorso post-operatorio regolare.

Ai messaggi di auguri delle istituzioni, tra cui quello del Premier Meloni, si uniscono quelli della cittadinanza, in attesa di vederlo tornare agli impegni ufficiali con rinnovato vigore.

Ultime notizie, terremoto nel Mar Ionio: scossa avvertita in Calabria e Sicilia

Tra le ultime notizia segnaliamo una scossa di magnitudo 4.8, con epicentro nel Mar Ionio, che è stata registrata nelle prime ore del mattino della giornata di ieri, generando momenti di apprensione tra i residenti delle coste calabresi e siciliane.

Nonostante la percezione nitida del sisma, non si segnalano danni a edifici o infrastrutture, né tantomeno feriti, nel frattempo, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha precisato che l’ipocentro, localizzato a diversi chilometri di profondità in mare aperto, ha limitato l’impatto sulla terraferma.

Ultime notizie, mistero a Teramo: ritrovato il corpo di Martino Caldarelli

Tra le ultime notizie il tragico epilogo della ricerca di Martino Caldarelli, 48enne scomparso venerdì da San Pietro ad Isola del Gran Sasso: il suo corpo, segnato da numerose ferite da arma bianca, è stato ritrovato in un bacino idrico a Corropoli.

Due uomini, già fermati dalla polizia, sono indagati per omicidio mentre gli inquirenti lavorano per ricostruire gli ultimi spostamenti della vittima, che aveva lasciato la palestra senza fare ritorno a casa, e per chiarire le ragioni e la dinamica dell’aggressione.

Ultime notizie, guerra Ucraina-Russia: Zelensky prolunga la legge marziale

Concludiamo le ultime notizie di oggi, con aggiornamenti dal fronte russo-ucraino: Volodymyr Zelensky ha formalizzato l’estensione della legge marziale per altri tre mesi, mentre Odessa subisce un nuovo attacco missilistico russo, con tre feriti e danni a strutture civili.

Intanto, il rifiuto statunitense di condannare l’offensiva su Sumy intensifica le speculazioni su possibili trattative segrete, sebbene Kiev ribadisca l’intransigenza sulla cessione territoriale. Oggi, l’inviato USA Steve Witkoff e il senatore Rubio saranno ricevuti a Parigi da Macron per discutere strategie comuni.