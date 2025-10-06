Le ultime notizie e l'ultima ora di oggi, lunedì 6 ottobre 2025: aperte fino alle 15:00 le urne in Calabria per il testa a testa tra Occhiuto e Tridico

Proseguono le elezioni regionali in Calabria: ultime notizie sul testa a testa tra Occhiuto e Tridico

Si sono aperte ieri mattina le votazioni per il consiglio regionale in Calabria, nelle quali si prevede una lotta serrata tra il candidato del centrodestra, il governatore uscente Occhiuto, e quello del centrosinistra allargato, Pasquale Tridico: le urne sono rimaste aperte fino alle 23.00 di ieri, ma si potrà votare anche dalle 7:00 di questa mattina, fino alle ore 15:00; mentre l’ultima rilevazione sull’affluenza alle urne, effettuata alle 23:00 di ieri, parlava del 29,08%, di votanti che si sono recati alle urne, in calo rispetto alle precedenti elezioni del 2021 in cui si arrivò – alla stessa ora – al 30,87%.

Ieri un tragico incidente stradale a Settimo Vittone: ultime notizie

Un incidente stradale con tragiche conseguenze è avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Settimo Vittone causando la morte di una giovane di 18 anni e il ferimento di altri tre ragazzi di età compresa tra 17 e 18 anni: dalle prime indagini risulta che l’auto sulla quale si trovavano le quattro vittime – un Land Rover Defender – sarebbe finita fuori strada per ragioni non ancora chiare, ribaltandosi all’interno di un canale al fianco della statale 26 poco distante da Ivrea.

Gli aggiornamenti sul maltempo: le ultime notizie sui disagi di ieri tra Lombardia, Trieste ed Emilia Romagna

Il maltempo continua ad abbattersi sull’Italia e in particolare su alcune regioni: a Venezia, infatti, a causa dell’acqua alta è stato azionato il Mose e in Lombardia si sono verificate le prime nevicate della stagione fredda; e mentre nelle regioni del Sud si sono registrate perturbazioni intense e venti forti che hanno colpito specialmente le coste, la medesima situazione ha interessato anche Trieste con un vento di Bora a circa 100 chilometri orari e alcune zone dell’Emilia Romagna che si sono allagate.

Jannik Sinner si ritira a Shangai durante il match contro Griekspoor: ultime notizie dallo sport

Nel terzo turno del Master 1000 di Shangai, il tennista azzurro Jannik Sinner – che sfidava l’olandese Griekspoor – si è ritirato nel corso del terzo set, dopo aver vinto il primo e perduto il secondo: la causa del ritiro di Sinner è da ricercare nei crampi che lo hanno colpito a entrambi gli arti inferiori; mentre sul campo femminile si registra la vittoria nel doppio a Pechino della coppia Errani-Paolini, che raggiunge così quota 4 successi stagionali nella specialità.

La domenica dei motori: ultime notizie su Formula 1 e MotoGP

Ieri, infine, si correvano le gare sia del mondiale di Formula Uno che della MotoGP: a Singapore, sulle monoposto, il successo è andato a Russell su Mercedes che era partito dalla pole position, mentre Verstappen è arrivato al secondo posto precedendo il duo della McLaren, Norris e Piastri rispettivamente terzo e quarto, con un quarto posto per Antonelli che ha superato la coppia di ferraristi Leclerc e Hamilton (al terzo GP consecutivo di insuccessi); e con i punti conquistati oggi, la McLaren ha vinto in anticipo il mondiale costruttori.

Al contempo, nella MotoGP – che ha già assegnato il titolo mondiale a Marc Marquez – la gara di ieri è stata vinta dal ventenne spagnolo Aldeguer, al suo primo successo in categoria: a inizio gara un tamponamento di Bezzecchi nei confronti del neo campione mondiale ha causato il ritiro di entrambi e la frattura della clavicola dello spagnolo, in una vera e propria giornataccia per la Ducati con il ritiro anche Bagnaia che si trovava in ultima posizione; mentre sul podio insieme ad Aldeguer c’erano gli altri due spagnolo, Acosta e Alex Marquez.