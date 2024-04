Ultime notizie/ Ultim’ora oggi 7 aprile 2024: Salerno, morti 2 carabinieri in incidente choc. 4 i feriti

Ultime notizie Salerno, terribile incidente nella notte: 4 feriti, 2 carabinieri morti. La dinamica

Ennesima tragedia stradale nella notte, questa volta in provincia di Salerno: le ultime notizie rilanciate stamane dall’ANSA parlano di 2 morti e 4 feriti, con coinvolta un’auto dei Carabinieri. Secondo le prime informazioni, due carabinieri sono morti nell’incidente stradale avvenuto sulla strada che collega Eboli e Campagna nel Salernitano: si tratta del maresciallo Francesco Pastore, di 25 anni, e l’appuntato scelto Domenico Ferraro, di 27 anni: entrambi provenienti dalla Puglia, i due militari erano in servizio presso la stazione di Campagna.

Morte Andrea Purgatori, "bastava un antibiotico per salvarlo"/ Perizia svela "catena di errori" dei medici

Dalle ultime notizie rilanciate poi dal “Corriere della Sera” emerge come dei 4 feriti totali vi sarebbe anche un terzo carabiniere, maresciallo Paolo Volpe, ancora sotto choc e ricoverato a Eboli: l’incidente è avvenuto sulla strada statale 19 e le prime informazioni circa la dinamica parlano di un impatto devastante causato da una Ranger Rover che proveniva in senso opposto rispetto alla volante dei Carabinieri. Per motivi ancora tutti da ricostruire, l’auto civile ha colpito la volante uccidente sul colpo il carabiniere sul lato passeggero e sul sedile posteriore, mentre la 31enne conducente della Rover – assieme alla passeggera 18enne – sono stati trasportati feriti presso l’ospedale di Oliveto Citra. Dopo l’impatto fortissimo, l’auto ha colpito anche una terza vettura condotta da un 75enne di Campagna, ora ricoverato all’ospedale di Battipaglia

TRUFFE SUL PNRR/ "Ecco come funzionano, più rischi nei mega-progetti. La sfida è ultimare i cantieri"

Le ultime notizie sulla guerra Israele-Hamas: al via nuovi negoziati di pace in Egitto

A sei mesi esatti dall’inizio della guerra Israele-Hamas, secondo i media, nella giornata di oggi una delegazione del gruppo di Hamas raggiungerà Il Cairo per partecipare ai negoziati di pace con la conferma delle sue posizioni espresse lo scorso 14 marzo, quando era stato chiesto un cessate il fuoco e la contemporanea ritirata delle forze israeliane da Gaza. Intanto da Teheran continuano le voci su una vendetta contro Israele per il raid contro l’ambasciata iraniana in Libano dello scorso 1 aprile, con i responsabili che hanno comunicato che ci sarà una decisione sia sulla tempista che sui luoghi da colpire.

Strade chiuse al traffico per Milano Marathon 2024 oggi 7 aprile/ Tram e bus deviati, percorso metro

Secondo il New York Times, che ha ripreso le parole di due alti funzionari di Teheran, le forze armate iraniane sono in stato di massima allerta. Aggiornato anche, da parte del Ministero della Sanità della Striscia di Gaza, il numero delle vittime da inizio conflitto, che è ora di 33.137 morti e 75.815 feriti. Nelle ultime 24 ore sono stati uccisi 46 palestinesi, mentre altri 65 sono stati feriti.

Le previsioni del tempo e le ultime notizie meteo: l’anticiclone e…

Ancora alti e bassi nella situazione meteo sull’Italia. Da questo weekend le nostre regioni sono interessate da un anticiclone che porta giornate di caldo almeno fino a lunedì, poi da martedì la circolazione sarà di nuovo ciclonica e potrebbero arrivare sia temporali forti, con raffiche di vento che grandine.

L’ondata di caldo di questi giorni è nettamente anticipata rispetto ai normali valori stagionali, ed il caldo si espanderà anche nei paesi europei con lo zero termico che in Italia salirà a quota 4.200 metri, mentre a quota 2mila si potrebbero anche registrare 20 gradi. Le temperature potrebbero anche raggiungere valori tipicamente estivi di 30°C in alcune zone del sud Italia.

Eike Schmidt ha sciolto la riserva e correrà come candidato sindaco a Firenze per il Centrodestra

Dopo molti mesi e chiarimenti, l’ex direttore del Museo degli Uffizi, Eike Schmidt, ha sciolto la riserva e deciso di candidarsi alle prossime Elezioni Comunali Firenze di giugno alla carica di sindaco. Schmidt ha dichiarato che la sua discesa in campo è stata chiesta dai cittadini di Firenze e che correrà con l’appoggio di 2 liste civiche. Allo stesso tempo ha chiesto ai partiti di centrodestra la disponibilità a votarlo e che, per il Museo di Capodimonte chiederà l’applicazione dell’aspettativa. Una decisione, quella annunciata ieri, che nasce dallo scorso anno, quando è stato chiaro che il suo incarico come direttore degli Uffizi non era rinnovabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA