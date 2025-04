Chiuso a Firenze il congresso della Lega: ultime notizie in politica

Si è chiuso oggi a Firenze il congresso della Lega che ha eletto per acclamazione Matteo Salvini – che non aveva rivali – alla carica di segretario, confermando così la sua leadership: al congresso sono intervenuti in collegamento video sia la leader della destra francese Marine le Pen, che il leader ungherese Viktor Orban; mentre un messaggio è arrivato anche dalla premier Meloni, che ha parlato anche dei dazi imposti da Trump. Nel corso del congresso Salvini ha consegnato la tessera del partito al colonnello Vannacci e ha ribadito la sua intenzione di essere nominato ministro dell’Interno, ma pare che per ora il governo non sia intenzionato a fare rimpasti.

Ultime notizie: Papa Francesco a sorpresa si fa vedere in Piazza San Pietro

Con un’entrata inaspettata, Papa Francesco è arrivato ieri mattina in Piazza San Pietro in occasione del Giubileo degli Ammalati salutando e ringraziando le persone presenti: Bergoglio è arrivato sul sagrato sulla carrozzella che lo accompagna ormai da tempo nelle occasioni pubbliche e con i naselli per l’ossigeno che servono per assicurare una respirazione costante da quando è stato ricoverato in ospedale più di un mese fa.

Ultime notizie dallo sport: domenica da favola per il tennis italiano

Il tennis italiano ha concluso una domenica eccellente vincendo entrambi i tornei nei quali era impegnato un tennista di casa nostra: a Marrakech – per esempio – Darderi ha battuto per 2 set a 0 con due tie break Griekspoor conquistando il suo secondo titolo personale sulla terra rossa; mentre per Cobolli si è trattato del primo successo in assoluto, conquistato – sempre in un ATP 250 – a Bucarest battendo Baez sempre in due set e conquistando il successo numero 100 per l’Italia in un torneo ATP che ha anticipato di poco il 101esimo segnato di Darderi.

Max Verstappen vince il GP del Giappone a Suzuka: ultime notizie

Sulla pista di Formula 1 giapponese, il pilota della Red Bull Max Verstappen si è imposto per il quarto anno consecutivo mettendo in fila le due McLaren con Norris che ha preceduto Piastri, così come era accaduto nelle prove ufficiali: con questo successo Verstappen si è portato ad un solo punto di distacco in classifica generale da Norris mentre nel campionato costruttori continua il dominio della McLaren. Per quanto riguarda le Ferrari, le due macchine di Maranello non si sono mai messe in evidenza ed hanno terminato al quarto posto con Leclerc e al settimo con Hamilton; mentre ha fatto meglio l’italiano Antonelli, che ha portato la sua Mercedes alla sesta posizione al traguardo.

Ultime notizie: gravissimo incidente a Lizzano, nel tarantino

Un gravissimo incidente si è verificato nella notte tra sabato e domenica sulla strada provinciale che porta da Faggiano a Lizzano, in provincia di Taranto: un’autovettura con a bordo due coppie di fidanzati è finita fuori strada e dopo essersi ribaltata ha urtato contro un albero causando la morte dei quattro che si trovavano all’interno; e mentre le cause dell’incidente non sono state ancora chiarite è certo che i ragazzi stavano tornando a casa dopo aver festeggiato il compleanno di uno di loro. I due ragazzi, di 23 e 19 anni, si chiamavano Paolo Marangi e Giovanni Massaro, e le ragazze – entrambe 16enni – Giorgia Narducci e Anita Di Coste.