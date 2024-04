Ultime notizie/ Ultim’ora oggi 8 aprile 2024: a Sondrio morto 50enne, accoltellato dal nipote

Ultime notizie: dramma familiare a Poggiridenti, in provincia di Sondrio

Un uomo di 50 anni, Davide Conforto, è stato aggredito con un coltello ed ucciso con un colpo alla gola dal nipote Luca Michele Iannello, 24 anni, al termine di una violenta lite che si è svolta davanti ad amici e parenti. Il delitto è accaduto in una villetta di Poggiridenti, località nel comune di Sondrio. I familiari presenti hanno chiamato subito i soccorsi che si sono rivelati inutili per salvare la vita a Conforto. Sul luogo del delitto sono arrivati anche i carabinieri che hanno fermato ed interrogato l’assassino. L’abitazione dove si è svolto il dramma è stata posta sotto sequestro per ordine del magistrato e per chiarire la dinamica del delitto.

Ultime notizie: tragico incidente stradale in Campania

Un tragico incidente stradale, che ha coinvolto tre auto, ha causato la morte di due carabinieri ed il ferimento di altre 4 persone. I due carabinieri morti si chiamavano Francesco Pastore, di 25 anni e Domenico Ferraro, di 27 anni, rispettivamente maresciallo ed appuntato scelto. L’incidente è avvenuto nel corso della notte tra sabato e domenica sulla SS 91 nel comune di Campagna, nel salernitano. Anche tra i feriti c’è un carabiniere, Paolo Volpe, che è ricoverato in ospedale con prognosi riservata e gli altri sono un 75enne e due donne di 31 e 18 anni. Oltre alla gazzella dei carabinieri nell’incidente sono state coinvolte anche una Range Rover di colore bianco ed una terza vettura. La dinamica dell’incidente non è stata ancora chiarita e i soccorritori sono stati allertati da automobilisti di passaggio, e sul posto dell’impatto sono arrivate 6 autoambulanze.

Sport, le ultime: successo di Van Der Poel nella Parigi – Roubaix

Il campione del mondo in carica, l’olandese Mathieu Van der Poel ha conquistato la classica del pavè con 3 minuti di vantaggio sul secondo classificato. Una corsa capolavoro ed ancora una volta in questa stagione, come in tutte le altre classiche “monumento” il vincitore ha fatto registrare la media record. Tutte queste gare sono state vinte da un corridore della formazione Alpecin-Deceuninck. L’attacco decisivo del vincitore è avvenuto quando mancavano 60 chilometri al traguardo nel 13esimo settore di pavè, ad Orchies. Per Van Der Poel si tratta del secondo successo consecutivo nella Parigi – Roubaix. Nella prima parte di gara si è registrata una spaventosa caduta che ha coinvolto 20 corridori tra i quali Elia Viviani, che è stato ricoverato in ospedale.

Nel GP del Giappone doppietta delle Red Bull con successo di Verstappen

È durata appena un GP l’assenza delle Red Bull dal gradino più alto del podio, con Verstappen che ha preceduto Perez a Suzuka, dove si è corso il GP del Giappone. Il campione del mondo, alla sua terza vittoria in 4 corse disputate, ha dominato le prove e successivamente la gara lasciando agli altri solamente la lotta per il secondo posto. La Red Bull ha confermato la sua superiorità con il posto sul secondo gradino del podio del messicano Perez, mentre la Ferrari ha conquistato il terzo posto con Sainz che ha confermato la sua superiorità in questa prima parte di stagione rispetto a Leclerc che è arrivato quarto, risalendo comunque 4 posizioni rispetto alla griglia di partenza. In quattro gare disputate quella di Suzuka è stata la terza doppietta. La classifica dopo questa gara vede ampliarsi sia il vantaggio di Verstappen nella classifica piloti che della Red Bull nelle marche. Ad inizio gara bandiera rossa per un contatto tra Albon e Ricciardo avvenuto alla curva 3.

