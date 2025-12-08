Le ultime notizie e l'ultima ora di oggi, 8 dicembre 2025: sale la tensione al confine tra Thailandia e Cambogia con alcuni scontri nelle ultime ore

Ultime notizie di oggi, 8 dicembre 2025: dopo mesi di quiete, sale nuovamente la tensione tra Thailandia e Cambogia

In un conflitto silente che non si è mai veramente attenuato e che solamente lo scorso luglio aveva fatto alzare il livello di allerta in tutta la regione asiatica, il confine tra Thailandia e Cambogia torna a essere un fronte “caldo” a causa di una storica rivalità (ve ne avevano parlato in quest’altro articolo) incentrata sulla rivendicazione da parte dei due paesi dell’area circostante al tempio di Preah Vihear: le ultime notizie parlano di almeno un soldato thailandese morto e altri quattro feriti, “vendicati” da Bangkok con alcuni bombardamenti aerei contro degli obbiettivi militari cambogiani.

Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina: Trump deluso da Zelensky sulle trattative per la pace

Su un altro fronte caldo del mondo – ovviamente quello dell’Ucraina -, invece, la situazione sembra essere quella di un vero e proprio stallo con il presidente statunitense Donald Trump che in queste ore si è detto “deluso” del fatto che l’omologo ucraino “non ha letto la proposta” di pace avanzata nelle settimane scorse: secondo il tycoon, infatti, se da Mosca arrivano segnali positivi sull’accordo anche da parte di Putin, lo stesso non si può dire sul fronte di Kiev e mentre continuano a cadere le bombe russe su diverse regioni ucraine, oggi Zelensky sarà accolto a Londra per un incontro con il gruppo dei cosiddetti “volenterosi”.

Due morti a Udine in un incidente in montagna durante un’escursione: le ultime notizie di oggi

Doveva essere una normalissima gita fuori porta con l’obbiettivo di trovare del vischio per addobbare l’abitazione in vista dell’imminente Natale, ma si è trasformata in una vera e propria tragedia l’escursione di Sandro Valent e Mauro Darpin (rispettivamente 55 e 60 anni) nei boschi di Enemonzo, alle porte di Udine: a raccontare l’accaduto è stato un terzo uomo che era presente con loro, riferendo ai soccorritori che dopo essersi sporti in un burrone per individuare del vischio, i due uomini sono scivolati e caduti per una 30ina di metri, morendo sul colpo.

Le ultime notizie: a Bologna un 52enne disabile insultato e picchiato in strada da un “branco” di giovani

È un’aggressione senza senso quella che si è registrata lo scorso venerdì – ma è stata resa nota solamente in queste ore – nella periferia nord di Bologna: un uomo 52enne disabile, infatti, è stato raggiunto da un gruppetto di tre ragazzi sui 20 anni mentre si stava recando in oratorio che l’hanno prima insultato e schernito per la sua disabilità, per poi aggredirlo con spintoni e pugni, tanto da procurargli una (fortunatamente lieve) ferita sul labbro; con l’epilogo peggiore – c’è chi parla di un probabile tentativo di rapina – sventato solamente grazie all’intervento di alcuni passanti che hanno fatto scappare il gruppetto e soccorso l’uomo.

Il meteo dell’Immacolata tra sole, caldo e nebbia: le ultime notizie e le previsioni di oggi

Sembrano confermarsi le attese meteorologiche per questa giornata dell’Immacolata con un bel sole – in alcuni casi anche piuttosto caldo – che illuminerà pressoché l’intera penisola: dopo diverse settimane di pioggia, infatti, il provvidenziale arrivo di un anticiclone africano ha riportato il bel tempo su tutto il paese; ma se a Sud non si rilevano grosse criticità – a parte qualche nuvola tra Puglia, Calabria e Sicilia -, a Nord l’attenzione va posta sulla persistente nebbia che dovrebbe colpire le pianure fino alla Toscana.