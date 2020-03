ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: 80% dei contagi in Europa e in America (25 marzo)

Una speaker dell’Oms ha affermato che nelle ultime 48 ore l’80% dei nuovi casi di contagio da coronavirus sono stati in Europa e in America. La portavoce dell’Organizzazione mondiale della sanità ha riferito che l’America potrebbe essere il nuovo epicentro dell’epidemia se non si dovessero prendere misure restrittive di contenimento più severe. Intanto il Congresso Usa ha varato un nuovo “pacchetto aiuti”: è previsto il pagamento in un’unica soluzione di 3.000 dollari per ogni famiglia media e la somma di 4.000 miliardi in favore delle società. Secondo Mnuchin con la nuova manovra finanziaria l’economia americana si stabilizzerà.

ULTIME NOTIZIE, CINA VICINI ALLA NORMALITA’

La Cina, primo stato colpito dal coronavirus, sta riacquistando la propria quotidianità. I limiti agli spostamenti sono stati rimossi nella provincia di Hubei. Dall’8 aprile a Wuhan sono stati interrotti le restrizioni del contenimento del coronavirus. La decisione è stata presa oggi dal Comitato locale di prevenzione e controllo. La libertà di spostamento riguarda tutti i cittadini che beneficiano del “codice verde”, cioè senza restrizioni sanitarie. Dall’8 aprile anche Wuhan, primo focolaio dell’epidemia, non avrà più limitazioni. Tutti gli operatori sanitari stanno sterilizzando la città e la rete ferroviaria.

ULTIME NOTIZIE, IRAN: OLTRE 25.000 POSITIVI

Il numero delle persone positive al test del coronavirus in Iran hanno superato quota 25 mila, compresi 1.762 nuovi contagi nelle ultime 48 ore. I morti accertati dall’autorità sanitaria sono 2000. Lo riferisce il portavoce del ministero della Sanità, Kianoush Jahanpour. Attualmente le persone dimesse dagli ospedali sono 8.931. Con questi dati accertati dalla Johns Hopkins University, lo Stato iraniano è il sesto Paese per numero di casi positivi.

ULTIME NOTIZIE, LA WESTFALIA ACCOGLIE 10 ITALIANI POSITIVI AL COVID-19

Il Land tedesco del Nordreno Westfalia ha annunciato l’arrivo di 10 italiani ed alcuni francesi contagiati da Covid 19. La notizia è stata divulgata da Dpa. Dopo una riunione d’urgenza presso il parlamento regionale il presidente del Land, Armin Laschet, ha voluto ribadire la solidarietà della Germania verso l’Italia.

ULTIME NOTIZIE CORONAVIRUS, RECORD DI CONTAGI IN SPAGNA

Secondo il Ministero della Sanità oggi la Spagna è diventata uno dei Paesi con più persone contagiate dal coronavirus. Si registrano oltre 40 mila contagi e più di 2.200 decessi. I ricoverati in terapia intensiva sono 2.636, mentre i pazienti dimessi sono 3.794. Madrid risulta essere la città più percossa dal virus con 1.535 decessi e 12.352 infettati. In seguito all’aumento dei casi di morte le autorità sanitarie sono state costrette ad utilizzare il Palazzo di Ghiaccio a Madrid, un emporio importante con pista di pattinaggio, come obitorio. Il sindaco José Luis Martínez Almeida è stato obbligato a sospendere il lavoro dell’azienda municipale dei servizi funebri per carenza di feretri.



