Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: a Cuneo arrestato il 21enne omicida. Spalletti nuoto ct della Nazionale

Cominciamo questo sabato 19 agosto con le ultime notizie. Con un comunicato ufficiale, la Figc ha ufficializzato la scelta del nuovo C.T. della nazionale di calcio, che sarà Luciano Spalletti. Il tecnico che ha portato il Napoli al successo nel campionato italiano nella scorsa stagione, subentrerà nell’incarico dal 1 settembre per guidare la squadra azzurra nelle partite di qualificazione all’Europeo del prossimo anno.

Ultime notizie: guerra Ucraina-Russia

Mentre continuano i combattimenti sui vari fronti con Mosca che dichiara di aver distrutto un drone marino ucraino che operava nel Mar nero e Kiev che parla invii mensili di 20mila soldati al fronte da parte della Russia, non compresi però di familiari di persone vicine ai membri del governo e di oligarchi, Biden annuncia il via libera all’invio, da parte sia dell’Olanda che della Danimarca all’aviazione ucraina di caccia F-16 statunitensi dopo un idoneo addestramento dei piloti. In un suo articolo il New York Times ha parlato del numero dei soldati deceduti o feriti a causa della guerra mettendo insieme Russia e Ucraina: si tratterebbe di 500mila persone.

Ultime notizie: destituito il generale Vannacci

Dopo il grande scalpore suscitato dal suo libro, sessista ed omofobo, il generale Vannacci è stato destituito dal suo comando, l’Istituto geografico militare, ed è stato trasferito ad un altro comando, quello delle Forze operative terrestri. La vicenda ha visto protagonista l’ex generale della Folgore, che da tempo è noto a tutti per le sue idee riguardo ai gay: ha espresso anche giudizi positivi sulla Russia. Dopo aver conosciuto la decisione il generale Vannacci ha dichiarato che effettuerà i suoi commenti nelle “sedi opportune”. Al suo posto è stato nominato il generale Massimo Panizzi.

Ultime notizie: a Cuneo arrestato il duplice omicida

Si è conclusa dopo due giorni la fuga del duplice omicidio di Cuneo. Sacha Chang, il 21enne olandese che aveva ucciso il padre e un amico di quest’ultimo, è stato trovato nudo su una panchina nelle vicinanze di una chiesa a Torre Mondovì. L’arresto è avvenuto anche grazie alla collaborazione di un gruppo di cacciatori esperti dei boschi della zona che si sono affiancati ai carabinieri. Dopo l’arresto proprio i carabinieri hanno dichiarato che il 21enne sarebbe morto se non fosse stato trovato. dichiarato di sentirsi sollevati.

Ultime notizie: morto in montagna l’alpinista Ermanno Salvaterra

Il 68enne Ermanno Salvaterra, originario di Pinzolo e uno degli alpinisti più famosi, è morto precipitando sulle Dolomiti di Brenta. La guida alpina era il primo componente di una cordata che si trovava su una cresta del monte Campanile Alto. Secondo le prime ricostruzioni fatte dopo la tragedia, Salvaterra sarebbe precipitato a causa del cedimento di un appiglio. La sua salma è stata recuperata grazie all’intervento del soccorso alpino e dell’elisoccorso. Il suo compagno di cordata è stato invece recuperato illeso.

Ultime notizie: uomo muore durante una festa paesana

A Militello in Val di Catania, durante i festeggiamenti per il patrono del paese, un uomo di 65 anni, Franco Carrera, è morto dopo essere stato colpito da un tubo “sparacoriandoli”, forse caricato con una dose troppo elevata di gas. L’uomo ha fatto da scudo alla moglie, che è rimasta ferita in maniera leggera ed è stata trasportata all’ospedale di Catania. Ferita anche un’altra persona, che è stata colpita di striscio, ed è stata successivamente medicata. Per il 65enne non c’è stato niente da fare.

