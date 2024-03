ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi. Scuole chiuse a Trani dopo l’allarme bomba in stazione

Ultime notizie: allarme bomba a Trani, chiuse le scuole

Paura a Trani dove a causa di un allarme bomba scattato intorno alle sei del mattino, tutte le scuole di ogni ordine e grado sono state chiuse. La decisione è stata presa dal sindaco Amedeo Bottaro dopo che un biglietto è stato ritrovato in una valigetta lasciata incustodita alla stazione dei treni. Nel pezzo di carta si legge: “Ci sono ordigni biologici piazzati alla stazione ferroviaria e in due plessi scolastici”. La valigia ha fatto subito scattare l’allarme e i controlli: il biglietto è scritto a mano e riporta appunto una minaccia esplicita a seguito della quale il primo cittadino ha immediatamente voluto chiudere preventivamente le scuole. Anche la circolazione dei treni è attualmente sospesa.

Ultime notizie: a Mosca arrestati i presunti attentatori

Quattro presunti autori dell’attacco al Crocus City Hall di Mosca, che ha causato la morte di 137 persone, sono stati posti in custodia cautelare per due mesi da un tribunale della capitale russa. Accusati di “terrorismo”, i quattro rischiano l’ergastolo, come affermato in una nota il tribunale Basmanny di Mosca. La loro custodia cautelare, fissata fino al 22 maggio, potrà essere prorogata in attesa del processo.

Ultime notizie: doppietta Ferrari nel GP d’Australia

Ad appena due settimane di distanza dall’operazione all’appendicite che lo aveva costretto a rinunciare al GP dell’Arabia Saudita, Carlos Sainz festeggia sulla pista di Melbourne. Per la casa di Maranello è arrivata anche la doppietta con Charles Leclerc che si è piazzato secondo, mentre Max Verstappen è stato costretto al ritiro nei primi giri per dei problemi ai freni: per il campione del mondo si tratta del primo ritiro dopo 2 anni nei quali era sempre terminato a punti in tutte le gare. La seconda Red Bull, guidata da Perez, è arrivata al quinto posto, preceduta anche dalle McLaren di Norris che ha conquistato il terzo gradino del podio, e di Piastri. Risultati importanti, dunque, per la Ferrari e in particolare per il monegasco che si trova ora a soli 4 punti di distanza da Verstappen.

Ultime notizie: tre morti in un incendio a Chioggia

Tre persone sono morte tra sabato e domenica notte a Chioggia a causa di un incendio che ha colpito il loro appartamento. Si tratta del 64enne Gianni Boscolo Scarmanati, della moglie 59enne e del figlio 27enne. Il loro decesso è avvenuto per il fumo che ha invaso la casa in seguito all’incendio, che è stato innescato nei locali del piano terra della casa nella quale abitavano. Il fumo è salito al primo piano, dove i tre dormivano, e li ha uccisi. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento e, per poter svolgere le indagini, la casa è stata posta sotto sequestro. A dare l’allarme per l’incendio sono stati dei giovani che hanno notato le fiamme al piano terra e hanno tentato di aiutare le persone con delle scale. Le fiamme nell’appartamento sono state in seguito spente dai vigili del fuoco di Chioggia che sono intervenuti sul posto.

Ultime notizie: le previsioni meteo della settimana di Pasqua

La settimana che porta alla Pasqua sarà caratterizzata da condizioni di instabilità, che potranno portare anche situazioni di pioggia e di grandine in varie regioni. L’ondata di maltempo sull’Italia inizierà dal prossimo martedì quando arriverà il Ciclone della Colomba, poi fa venerdì la situazione avrà un miglioramento che durerà sino alla domenica di Pasqua quando la giornata sarà all’insegna del caldo. Lunedì di Pasquetta invece la situazione meteorologica potrebbe essere a rischio.

Ultime notizie: Martin vince il GP del Portogallo in MotoGP

Successo di Jorge Martin sul circuito di Portimao dopo aver condotto la gara fin dall’inizio. Alle spalle del pilota della Ducati Pramac si sono piazzati Enea Bastianini sulla Ducati ufficiale, ed il rookie Acosta, autore di una bella rimonta. Nel finale di gara il pilota dell’Aprilia Vinales, che si era aggiudicato la sprint disputata ieri, è caduto da solo, mentre un contatto ha mandato a terra sia Marc Marquez che Pecco Bagnaia che quindi non hanno conquistato punti, con Martin che ha allungato in testa alla classifica del mondiale.

