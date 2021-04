ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: a Roma la protesta dei ristoratori (13 aprile)

Scendono sotto quota 10mila i nuovi casi di coronavirus in Italia. Nel bollettino odierno infatti, sui 190.635 tamponi effettuati, il numero dei nuovi contagi è di 9.789, mentre il numero dei decessi è di 358, con un aumento rispetto al giorno precedente quando ne erano stati registrati 331. I numeri dei tamponi e dei nuovi casi fissano al 5,1% il tasso di positività, che diminuisce rispetto a domenica dell’1,1%. Lieve aumento per i ricoveri in terapia intensiva, + 8 unità, mentre i reparti ordinari hanno visto un incremento di 78 unità. Attualmente il totale delle persone positive è scaso a 524.417, mentre il numero dei guariti nelle ultime 24 ore è di 18,010. Il totale dei morti dall’inizio dell’epidemia è di 114.612 persone.

Nella giornata di lunedì Roma è stata interessata da un vero e proprio blitz dei ristoratori, con scontri con le forze di polizia e lanci di bombe carta avvenuti a piazza San Silvestro, dove è rimasto anche ferito un ragazzo che faceva parte dei manifestanti. L’area della capitale che ospita i palazzi del governo è stata resa inaccessibile ai manifestanti con gli accessi che sono stati transennati e la polizia che ha schierato anche gli idranti. Oltre ai ristoratori sono scesi in piazza per manifestare anche degli elementi appartenenti al gruppo di estrema destra CasaPound con fumogeni e bandiere tricolori. Le persone che si sono riunite a Roma per protestare appartengono a diversi movimenti, che fanno parte della sigla “IoApro” che richiama a raccolta a Roma i ristoratori che non vogliono sottostare alle chiusure.

Dopo l’emanazione della comunicazione sulle priorità vaccinali da parte del governo, continua il braccio di ferro della Regione Campania, con il Governatore, De Luca, che non intende rispettare quanto deciso a livello centrale. Il generale Figliuolo ha risposto che non sono previste deroghe per nessuna regione, ed anche la ministra Gelmini ha confermato che l’azione della campagna vaccinale stabilita dal governo deve essere rispettata. De Luca sostiene che è necessario vaccinare senza tener conto delle fasce d’età per evitare la morte del sistema economico e si dice pronto a lasciare la Conferenza “Stato-Regioni”. De Luca ha precisato che sarà prima completata la vaccinazione delle persone ultraottantenni e delle persone “fragili” e poi la Campania proseguirà senza tener conto delle indicazioni governative.

Per la prima volta in Italia, il CNR sarà presieduto da una donna. La nomina è avvenuta dopo che a febbraio scorso si era dimesso il presidente in carica, Massimo Inguscio, e ora al suo posto subentra Maria Chiara Carrozza, 56enne docente universitaria che ha conseguito la sua laurea in fisica presso l’università di Pisa. La neo presidente oltre alla docenza di bioingegneria industriale, è anche impegnata in ricerche in importanti settori come la biomeccatronica, la biorobotica e la neuro-ingegneria della riabilitazione. Nel corso degli anni, oltre ad essere stata la più giovane rettrice universitaria a livello italiano, Maria Chiara Carrozza ha ricoperto prestigiosi ruoli a carattere nazionale ed internazionale, tra i quali quello di ministra dell’Istruzione nel biennio 2013 – 2014.



