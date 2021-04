ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: accelera il piano vaccinale (3 aprile)

Alla vigilia dell’ingresso di tutta Italia in zona rossa per il week end di Pasqua resta in primo piano l’emergenza Coronavirus. Il bollettino ha evidenziato 21.932 nuovi positivi e 482 decessi , in diminuzione rispetto ai dati di giovedì, giornata in cui si sono registrati 23.904 contagi e 501 vittime. Buone notizie sul fronte RT nazionale che scende dal valore di 1.08 della scorsa settimana allo 0.98, quindi sotto la soglia critica di 1. L’ incidenza scende a 232 casi ogni 100.000 abitanti, contro i 240 di sette giorni fa, confermando che la curva sta lentamente decrescendo. Nonostante il dato incoraggiante gli esperti raccomandano di non abbassare la guardia: il tasso di occupazione delle terapie intensive è attualmente pari al 41% ed è stata superata la soglia critica in 14 regioni.