Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, accoltella la prof: 16enne studente arrestato

E’ stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio aggravato, lo studente 16enne che negli scorsi giorni ha accoltellato la sua prof nell’istituto superiore di Abbiategrasso Emilio Alessandrini, in provincia di Milano. La docente della stessa scuola Elisabetta Candò, è stata sottoposta ad un lungo intervento chirurgico durato circa 6 ore, a seguito delle numerose ferite inferte dallo studente che secondo i medici avrebbe un disturbo paranoide che potrebbe aver scatenato il gesto folle.

Al momento il giovane si trova presso il reparto di Neuropsichiatria infantile dell’ospedale San Paolo, piantonato dai carabinieri essendosi procurato da solo una ferita alla testa mentre colpiva la docente. Una volta dimesso verrà trasferito molto probabilmente in un carcere minorile ma non è da escludere il trasferimento in un centro preposto se venisse confermato il suo stato psichico fragile.

Ultime notizie, patteggiamento della Juventus nel processo sportivo bis

Il processo sportivo bis a carico della Juventus si è concluso ieri con un patteggiamento. La società bianconera si è accordata con la procura per il pagamento di una ammenda di 718mila euro, ma non le sono stati dati dei punti di penalizzazione in classifica e quindi la Juventus resta a quota 69 in classifica, ancora in corsa per un posto nelle coppe europee del prossimo anno.

Il patteggiamento è valido sia per la società che per i dirigenti, ad esclusione dell’ex presidente Andrea Agnelli che non ha accettato e sarà quindi giudicato nel processo che si terrà il prossimo 15 giugno. Con l’accettazione del patteggiamento non sarà possibili effettuare ricorsi. La Juventus ha accettato il patteggiamento soprattutto per evitare nuove penalizzazioni che l’avrebbero esclusa dalle coppe europee. Sempre nella giornata di oggi la Corte federale ha pubblicato le motivazioni che hanno portato alla penalizzazione di 10 punti in classifica a carico dei bianconeri, indicando che “C’è l’afflittività”-

Ultime notizie, alta tensione in Kosovo

Dopo i disordini che si sono registrati recentemente in Kosovo, che sono culminati con il ferimento di 30 appartenenti alla forza Nato per il Kosovo, l’organizzazione dell’Alleanza Atlantica sta prendendo le sue contromisure e la prima mossa è stata quella di ordinare al proprio battaglione di “ridurre lo stato di prontezza all’impiego da quattordici a sette giorni”. Tra i militari feriti della Nato 14 sono italiani, ed il ministro Tajani, che ha detto che la loro situazione è in miglioramento, ha anche espresso la sua piena solidarietà e dichiarato che l’obiettivo della Nato è quello di riportare le due nazioni, Serbia e Kosovo, ad un dialogo costruttivo.

Ultime notizie, autobus fuoristrada a Pontremoli

Un autobus che stava percorrendo la linea tra Pontremoli e Zeri, è uscito di strada ed è precipitato per circa 200 metri causando il ferimento di alcune persone tra le quali l’autista del mezzo, un’insegnante e due ragazzi. In totale sull’autobus si trovavano 19 persone tra lavoratori e studenti. La causa dell’uscita di strada, come dichiarato dall’autista, è stato un abbagliamento dovuto ad un colpo di sole.

L’incidente è avvenuto sulla statale 37 e i soccorsi sono stati immediati con squadre sia dei vigili del fuoco che dei soccorritori. Sul posto anche un elicottero che ha trasportato in ospedale, a Cisanello uno dei tre ragazzi feriti, il più grave. Gli altri feriti sono ricoverati presso l’ospedale di Massa.

Ultime notizie, presidente Mattarella nelle zone alluvionate

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto visita come da programma alle zone dell’Emilia Romagna devastate dall’alluvione di due settimane fa. Il capo dello stato è stato accolto da una folla festante di scolaresche che lo hanno salutato e abbracciato virtualmente. Presente anche il governatore della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che ha ovviamente colloquiato con Mattarella, accompagnandolo nel suo tour.

Il presidente si è poi recato a Forlì, altra città che ha subito molti danni a causa dell’alluvione, spiegando: «Questa è una piazza che ha visto tanti momenti importanti e questo è un momento impegnativo e difficile. Ho visto quanto ci sia da riprendere con coraggio ed impegno e so che ce la farete perchè questa è la volontà di queste contrade. Tutta l’Italia vi è vicina e non sarete soli nella ricostruzione che deve essere veloce. C’è l’esigenza che si rilanci. È un’esigenza nazionale e potete essere certi che ci sarà tutto l’appoggio costante».

Ultime notizie, attacco con droni a Mosca ma Kiev nega responsabilità

Nella giornata di ieri si sono verificati dei nuovi attacchi con droni su Mosca, la capitale della Russia. Nel dettaglio 8 velivoli si sono abbattuti su alcuni edifici moscoviti, tutti neutralizzati dalle difese anti aeree russe. I danni avrebbero riguardato alcune abitazioni e sarebbero stati minimi: non si sono verificati dei morti, anche se alcune persone sono rimaste ferite.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha commentato la questione spiegando che gli attacchi con i droni su Mosca sono “una rappresaglia ucraina a un attacco russo su Kiev, in cui domenica è stato colpito un centro decisionale”. Aggiungendo che il presidente Putin è informato “in tempo reale” a quanto sta succedendo. Kiev ha però negato alcuna responsabilità: “Ovviamente siamo lieti di vedere un aumento del numero di attacchi. Ma non abbiamo nulla a che fare direttamente con questo”, ha detto il consigliere del presidente ucraino, Mykhailo Podolyak.

Ultime notizie, aperta in Francia impianto batterie Stellantis e Mercedes

Nella giornata di ieri ha aperto nel nord della Francia la prima fabbrica europea per la produzione di batterie di auto elettriche di Acc, società di Stellantis, TotalEnergies e Mercedes. Presente anche il CEO di Stellantis Carlos Tavares, nonché il presidente John Elkann, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, oltre all’ad di Mercedes Ola Kallenius, e vari ministri francesi.

“Qui siamo nel futuro, è un grande progetto europeo” ha detto Elkan come si legge sul sito dell’Ansa. Il primo blocco sarà operativo entro la fine dell’anno, con un aumento della produzione nel 2024. “È il primo passo di un progetto colossale che prevede la nascita di altre due gigafactory in Germania, a Kaiserslautern e in Italia, a Termoli, che inizieranno la produzione nel 2025 e nel 2026. Oggi le batterie rappresentano intorno al 40% dei costi di un veicolo elettrico e sono quasi tutte prodotte in Asia”, ha aggiunto il ceo di Acc Vincent.











