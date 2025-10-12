Ultime notizie di oggi, domenica 12 ottobre 2025, e ultim'ora: spiragli di pace secondo Tajani anche in Ucraina, a patto che Usa e Cina fermino la Russia

Nelle ore in cui è attesa la firma dell’accordo di pace per Gaza, arrivano segnali anche sul fronte Ucraina, con il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani che ritiene possibile uno scenario simile per Kiev. Ma il ruolo degli Stati Uniti è “determinante” al pari di quello della Cina per il vicepremier, secondo cui questi due Paesi possono spingere per trovare un’intesa. Tajani ha ribadito l’amicizia tra il nostro Paese e Mosca, sottolineando la necessità di un dialogo e la contrarietà all’uso della forza al fine di “raggiungere obiettivi egemonici”.

Nel frattempo, il Financial Times fa sapere che gli ucraini avrebbero ricevuto informazioni di intelligence dagli americani per colpire risorse energetiche della Russia, anche raffineria di petrolio che si trovano ben oltre il fronte. Il sostegno si sarebbe intensificato da metà estate e con gli attacchi sono saliti i prezzi energetici in Russia, costringendola a tagliare le esportazioni di gasolio e a importare carburante.

Ultime notizie, incendio con 3 vittime in un palazzo di Cornaredo

Due anziani ed il loro figlio sono rimasti vittime di un incendio scoppiato nel loro palazzo di Cornaredo, in provincia di Milano la notte di sabato intorno alle 4.30. L’appartamento si trovava al primo piano in Via Cairoli e quando è scoppiato l’incendio le tre vittime non hanno avuto scampo. Il condominio, nel quale abitavano 17 famiglie, è stato interamente evacuato e durante le operazioni di soccorso e di spegnimento, un vigile del fuoco è rimasto ferito.

I due anziani, Benito Laria e Carmela Greco, avevano rispettivamente 87 e 82 anni e il figlio Carlo 55 anni. Le prime ricostruzioni fatte relativamente alle cause dell’incendio fanno risalire a fatti occasionali, ma si è aperta anche l’ipotesi del gesto volontario. L’anziano, dopo essere uscito era rientrato in casa per cercare di salvare la moglie.

Ultime notizie, incidenti stradali in varie provincie italiane

A Bolgare, in provincia di Bergamo, in uno schianto è morta la 23enne Asia Curnis, ed è rimasto ferito in modo grave il conducente dell’altra auto, anche lui 23enne. In totale lo scontro frontale avvenuto tra le due auto ha coinvolto 5 giovani. La ragazza deceduta è stata rianimata sull’asfalto per circa 60 minuti ma è morta dopo il suo arrivo in ospedale.

Un altro impatto frontale è avvenuto in provincia di Ferrara sulla strada che collega il capoluogo di provincia ad Argenta, alle 7.30 di ieri mattina. L’incidente ha causato tre vittime, due ragazzi ed una donna 41enne. A causa dello scontro il traffico sulla strada è stato deviato.

A Truccazzano, comune appartenente alla città metropolitana di Milano un giovane di 26 anni, che è stato riscontrato positivo all’alcol test, ha investito un ciclista di origine indiana ed è scappato, ma è tornato subito dopo a costituirsi insieme alla madre.

Ultime notizie, omicidio-suicidio in provincia di Modena

A Mirandola, in provincia di Modena, un 86 enne ha strangolato la moglie, affetta da tempo da demenza senile, e dopo il delitto si è suicidato gettandosi dal balcone della propria casa al terzo piano. Si tratta del secondo caso simile avvenuto a distanza di pochi giorni.

Ultime notizie, il weekend sportivo

A Wuhan nel Master 1000 WTA, si è fermata in semifinale la marcia di Jasmine Paolini, che è stata battuta in semifinale dall’americana Gauff. Una gara che è stata caratterizzata da molti break consecutivi, 11, dopo i quali la tennista italiana ha ceduto la partita. Nonostante la sconfitta la Paolini, che negli scontri diretti fino a questo punto era in vantaggio 3 a 0 contro la statunitense, è ancora in corsa per poter partecipare alle Finals.

Grande sorpresa nel torneo ATP di Shangai dove nella semifinale del singolo maschile Novak Djokovic è stato battuto da Vacherot che è andato all’ultimo scontro stabilendo anche un record, essendo partito dal ranking molto basso, quello di numero 204 della classifica mondiale, il minore della storia di questo sport. Il punteggio finale a favore di Vacherot è stato di 6-3, 6-4.

Nel ciclismo l’ultima delle “Classiche monumento” del 2025, il Giro di Lombardia, lo sloveno Pogacar ha stabilito il record di 5 successi consecutivi, facendo meglio del grandissimo Fausto Coppi. Pogacar è scattato a circa 37 chilometri dall’arrivo, riuscendo a raggiungere e superare facilmente il fuggitivo Sammons, e si è imposto davanti ad uno dei suoi rivali più agguerriti. Evanepoel.