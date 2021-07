ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: addio a Raffaella Carrà (6 luglio)

Gravissimo lutto nel mondo dello spettacolo: si è improvvisamente spenta all’età di 78 anni Raffaella Carrà, ballerina, soubrette e cantante tra le più amate dal pubblico italiano e straniero. La diva della televisione era stata colpita da una grave malattia ed è deceduta questo pomeriggio. Ne ha dato notizia l’ex compagno Sergio Japino, aggiungendo che Raffaella ora “è in un mondo migliore in cui la sua umanità ed il suo talento brilleranno per sempre“. Tantissimi i messaggi di cordoglio giunti non appena si è diffusa la notizia.

Il Papa ha reagito bene all’intervento subito al Policlinico Gemelli per una stenosi diverticolare al colon. Il direttore della sala stampa vaticana ha confermato che operazione ha avuto esito positivo e che il Santo Padre dovrà restare ricoverato per almeno 5 giorni. Il Presidente della Repubblica Mattarella, giunto a Parigi per la prima visita di Stato dopo l’inizio della pandemia, ha inviato a Papa Francesco un affettuoso augurio di pronta guarigione.

Ultime notizie, operazione antimafia a Palermo

A Palermo si è svolta una importante operazione antimafia coordinata da Carabinieri e DA che ha portato all’emissione di 85 ordinanze di custodia cautelare. Le accuse sono di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsione, corruzione e traffico idi armi. 63 persone sono state portate in carcere mentre 4 si trovano ai domiciliari.

Ultime notizie, Covid il bollettino

Prosegue la flessione della curva pandemica: nelle ultime 24 ore si sono registrati 480 nuovi contagi e 31 vittime, a fronte degli 808 nuovi positivi e 12 decessi di ieri. Il numero di decessi è stato influenzato dal ricalcolo delle vittime che si sono registrate nei giorni scorsi. Il tasso di positività si attesta allo 0,6%. La campagna vaccinale va avanti e si moltiplicano in tutte le regioni le iniziative per convincere gli indecisi ed accelerare l’immunizzazione di massa anche in vista delle prossime vacanze estive e quindi della maggiore libertà di movimento.

Ultime notizie, Euro 2020 oggi la semifinale Italia Spagna

Oggi sarà il grande giorno del match Italia – Spagna che decreterà la prima squadra finalista di Euro 2020. Cresce l’entusiasmo tra i tifosi che tuttavia dovranno assistere alla partita in tv: le autorità hanno concesso il permesso di accedere allo stadio soltanto a chi era già residente in Inghilterra. Dovrebbero comunque essere 6500 i tifosi tra gli “expats” che hanno trovato il biglietto, il fischio d’inizio a Wembley è previsto per le ore 21.



