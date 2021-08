ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Afghanistan, fuga continua (26 agosto)

Manca ormai meno di una settimana e l’Afghanistan sarà lasciato in mano ai Talebani dopo le partenze, entro il 31 agosto come confermato dal Presidente USA, di tutto il personale militare internazionale. Si tratta di una vera e propria corsa contro il tempo, come indicato dal Vice Capo di Stato Maggiore USA, quella per assicurare gli ultimi voli in partenza dall’aeroporto di Kabul da dove partiranno prima i civili autorizzati a lasciare il Paese e poi i militari stranieri. Tanti gli afghani ammassati nei pressi dell’aeroporto per tentare di partire, ma i talebani impediscono ai cittadini locali di lasciare il Paese. Allarme dell’intelligence americana per un imminente attacco terroristico all’aeroporto.

No-vax indagato per istigazione alla disobbedienza/ Definiva i vaccini "brodaglia"

Ultime notizie, Covid: Sicilia verso il passaggio in giallo

La Sicilia sarà, verosimilmente, la prima regione a passare in giallo a partire da lunedì 30 agosto. I dati dei ricoveri e delle terapie intensive non lasciano margini al passaggio verso una zona con maggiori restrizioni. A rischio anche la Sardegna mentre tornano a salire le vaccinazioni giornaliere ad un ritmo che, se mantenuto, consentirebbe di raggiungere il target dell’80% entro la fine di settembre. Resta l’invcognita dell’organizzazioen della scuola dopo che i presidi hanno dichiarato di essere “in alto mare” sui green pass. I dati confermano come le regioni che, come la Sicilia, rischiano il passaggio di fascia sono quelle che, al momento, hanno fra i più bassi tassi vaccinali a livello nazionale.

Garattini: "Obbligo vaccinale ultima spiaggia"/ "Immunità di gregge a 80%? Non si sa"

Ultime notizie, fiaccolata in nome di Vanessa ad Acitrezza

Dopo la morte di Vanessa, uccisa dall’ex fidanzato poi suicidatosi, una grande folla è scesa in piazza nella piccola frazione nota per i Malavoglia per protestare contro la morte annunciata dell’ennesima vittima di femminicidio. Si chiedono norme più restrittive per fermare le violenze visto che la ragazza, nonostante la denuncia, non era stata protetta abbastanza dallo Stato. Si cerca ancora l’arma del delitto per capire come il suo ex fidanzato se la sia procurata.

Ultime notizie, tornano i controllori sugli autobus urbani

Un ritorno al passato che vede il ritorno sugli autobus dei controllori che, oltre a controllare che i passeggeri siano in possesso di regolare biglietto, dovranno controllare il corretto uso delle mascherine e il rispetto della capienza massima, attualmente fissata all’80% del totale.

Donne giudici perseguitate in Afghanistan/ "Ci cercano nelle case, siamo in pericolo"

Ultime notizie, anno nero per gli incendi

150 mila ettari sono andati a fuoco dall’inizio dell’anno a causa degli incendi, particolarmente aggressivi nel corso di quest’anno. SI tratta di una superficie pari alle città di Roma, Milano e Napoli messe assieme. I dati europei confermano una situazione gravissima a causa dei mancati controlli e di poca prevenzione. Ben un quinto del territorio nazionale sarebbe a rischio desertificazione con la Sicilia considerata la regione più a rischio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA