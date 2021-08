Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Afghanistan, Kabul in mano ai talebani (16 agosto)

Le ultime notizie provenienti dal mondo dello spettacolo sono, purtroppo, ancora tristi. Dopo la scomparsa di Piera Degli Esposti, anche Gianfranco D’Angelo, una delle maggiori figure della comicità televisiva degli anni 80, è morto, all’età di 84 anni. Dopo aver esordito con programmi di cabaret, D’Angelo aveva preso parte a numerosi film del genere commedia sexy e poi era approdato in televisione, dove una delle sue trasmissioni più celebri è stata Drive In. I suoi esordi hanno riguardato i teatri, tra i quali il Sistina di Roma, nel quale si era esibito insieme a Lando Fiorini. Per lui, anche la partecipazione a un altro programma storico della televisione, come “Striscia la Notizia”.

Ultime notizie: le devastanti conseguenze del terremoto di Haiti

Ad Haiti si continua ancora a scavare fra le macerie causate dalla gravissima scossa tellurica, con i morti accertati che sono già saliti a 300 e si temono numeri molto più importanti. L’isola, che già aveva fatto registrare poche settimane fa l’assassinio del presidente in carica e che è alle prese anche con l’epidemia di Coronavirus, è in ginocchio ed è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale per un mese. L’allarme tsunami è stato scongiurato, ma lo sciame sismico sta ancora portando varie scosse di assestamento. Anche Papa Francesco ha lanciato un appello per i soccorsi all’isola caraibica.

Ultime notizie, la situazione in Afghanistan

La capitale Kabul è ormai in mano ai miliziani talebani, che hanno conquistato anche il palazzo presidenziale. Gli USA e la Gran Bretagna hanno chiuso le loro ambasciate e si preparano ad evacuare i diplomatici e gli altri incaricati. Inoltre, da parte degli Stati Uniti è stato lanciato un monito ai talebani di non interferire con le operazioni di evacuazione, pena ritorsioni. Evacuati anche i nostri connazionali presenti nel Paese.

Ultime notizie, Ferragosto alternativo in Italia

Mentre la stragrande maggioranza delle persone si è riversata sulle spiagge per festeggiare il Ferragosto a suon di “gavettoni”, in Italia si è riscoperto anche un Ferragosto alternativo, quello da passare nei musei e nei luoghi d’arte, alla scoperta di un patrimonio che non ha eguali al mondo. Da Milano a Reggio Calabria, passando per Genova, Firenze, Roma e Bari, le iniziative culturali e quelle gastronomiche si sono moltiplicate e cittadini e turisti hanno avuto la possibilità di ammirare, ad esempio, i Bronzi di Riace oppure le tele e le sculture del Museo degli Uffizi. Genova ha abbinato alle mostre di pittura le sagre gastronomiche, mentre Roma ha messo in programma concerti e film all’aperto, oltre alla possibilità di visitare gli scavi archeologici della zona di Ostia antica. Tutte le manifestazioni e le visite ai musei si svolgono nel rispetto delle norme anti contagio.

Ultime notizie, i chiarimenti del governo sul Green Pass

Per mettere a tacere tutte le incertezze degli ultimi giorni relative al Green Pass, il governo italiano ha chiarito che la sua presentazione è obbligatoria sia per le mense pubbliche che per quelle private, che vengono in questo modo equiparate ai ristoranti e ai locali al chiuso. La materia rimane comunque controversa e suscita ancora polemiche da parte dei sindacati, che parlano di mense aziendali riservate ai lavoratori, che non hanno necessità di Green Pass per accedere al posto di lavoro.

Ultime notizie, ragazza uccide la madre a Treviglio

Una giovane 15enne ha ucciso la madre colpendola con un coltello nel corso di una lite causata da un rimprovero. Il fatto è accaduto a Treviglio, in provincia di Bergamo, e a chiamare i carabinieri è stata proprio la giovane che viveva da sola con la madre, impiegata presso uno studio commercialista.

