Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Agenzie Onu chiedono il cessate il fuoco a Gaza. Omicidio-suicidio a Milano

Nuovo appuntamento con le ultime notizie di oggi. Un “bombardamento senza precedenti” a Gaza da parte di aerei e navi da guerra israeliani. Le esplosioni hanno ucciso decine di cittadini e tagliato le linee di comunicazione e servizi internet, isolando ancor di più la Striscia. I numeri uno delle 18 principali agenzie delle Nazioni Unite hanno chiesto un “immediato cessate il fuoco umanitario” a Gaza. La dichiarazione congiunta arriva dopo “quasi un mese” di guerra nella quale “il mondo osserva come evolve la situazione in Israele e nei Territori Palestinesi Occupati con sgomento e orrore per il numero crescente di vite perse e straziate”.

ULTIME NOTIZIE: OMICIDIO-SUICIDIO VICINO MILANO

A Corbetta, nel Milanese, i corpi di due coniugi sono stati trovati in camera da letto. Sui cadaveri i segni delle coltellate: la moglie, di 47 anni, avrebbe ucciso il marito di 54 per poi togliersi la vita. I due sono stati trovati morti nella loro casa al civico 50 di via Piave dal figlio, un 24enne che non viveva più con i genitori ma che momentaneamente si appoggiava da loro con la compagna a causa di lavori in corso nella propria abitazione.

ULTIME NOTIZIE: MALTEMPO IN TOSCANA, SALGONO I DANNI

Il maltempo che ha colpito la Toscana negli ultimi giorni ha provocato danni non da poco. Anche ieri, domenica 5 novembre, nuove piogge hanno interessato le zone già alluvionate, soprattutto quelle del Pistoiese, con esondazioni a Quarrata e Montale. Corsi d’acqua usciti anche a Montemurlo (Prato). “La prima quantificazione dei danni che facevamo nella giornata di ieri – ha spiegato il presidente della Regione Eugenio Giani – ci portava a parlare di 250-300 milioni ma”. In base alle segnalazioni dei sindaci, però, “già vedo in mezzo miliardo la cifra degli interventi che dovranno essere fatti sull’area Firenze-Prato-Pistoia, poi c’è da quantificare anche ciò che è avvenuto a Pisa e Livorno”.

ULTIME NOTIZIE: MAMMA ARRESTATA PER DUPLICE INFANTICIDIO A BERGAMO

“Ho sempre detto che non sarei riuscita a sopravvivere se anche il mio secondo bimbo mi avesse lasciato. Ed era vero, vado avanti solo per proteggere l’amore immenso che provo per i miei bimbi dalle accuse della procura, perché i miei bimbi erano tenuti come gioielli, erano perfetti, erano la gioia che cercavo da una vita”: a scriverlo era Monia Bortolotti, 27enne mamma di due bimbi, morti entrambi in culla. Questo il messaggio che la donna aveva scritto una ventina di giorni prima di essere arrestata a Bergamo con l’accusa di duplice infanticidio per la morte di Alice di quattro mesi e di Mattia di due.

ULTIME NOTIZIE: ISRAELE AVVISA L’ITALIA

“L’Italia deve preoccuparsi per i suoi soldati in Libano”: a dirlo, al Tg1, è stato il ministro degli Esteri dell’Iran Hossein Amir Abdollahian, aggiungendo che “la guerra si espanderà inevitabilmente, se Israele continuerà con i suoi attacchi contro i civili a Gaza. In Libano e Yemen operano altre forze di resistenza che potrebbero aumentare le loro azioni”.











