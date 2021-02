Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: al via Cdm per decreto Covid (22 febbraio)

Si è tenuto ieri sera in videoconferenza la riunione tra il Governo e i governatori delle regioni in vista del Cdm di questa mattina nel quale saranno emesse le nuove misure, con il divieto di spostamento tra le varie regioni che sarà certamente prorogato. I vari governatori hanno preparato una bozza delle loro proposte per chiedere al Premier un “cambio di passo” anche per quanto riguarda la questione dei vaccini. Tra le misure richieste c’è la revisione del sistema delle zone e dei parametri attraverso i quali vengono determinati i colori. Sulla situazione dell’emergenza si è fatto sentire anche il leader della Lega, Matteo Salvini, il quale ha richiesto che Arcuri venga sostituito, affermando che ha fallito nel suo compito. A questo incontro hanno partecipato a nome del Governo Mariastella Gelmini e Roberto Speranza, rispettivamente ministro degli Affari Regionali e della Salute. Oltre al sistema dei colori per le regioni dovrebbero anche essere confermate delle chiusure locali nei punti critici del contagio. La novità è rappresentata dal metodo di preparazione dei vari decreti, con le misure che si adottano decise in anticipo e non nei giorni precedenti la loro entrata in vigore.

Ultime notizie: coronavirus, il bollettino di ieri

Con 13.452 nuovi casi di positività al coronavirus su 251mila tamponi effettuati il bollettino di ieri del Ministero della Salute ha evidenziato un tasso di contagio al 5,4%, in aumento rispetto al dato del giorno prima, 4,8%. Calano invece i decessi, che ieri sono stati 232. Per quanto riguarda i ricoveri, i numeri evidenziano un aumento di 31 unità per quanto riguarda le terapie intensive mentre l’aumento dei ricoveri ordinari è di 79 unità. Con gli 8.946 guariti il numero totale delle persone positive registra un incremento di 4.162 persone. I conteggi relativi alle varie regioni vedono la Lombardia con 2.514 casi ed è l’unica sopra a questa cifra. Sopra quota mille l’Emilia Romagna con 1.852, la Campania con 1.658 casi e la Sicilia con 1.411. Quota mille sfiorata dalla Toscana con i suoi 968 casi. Tre le regioni con incrementi a due cifre, la Sardegna, la Basilicata ed il Molise, mentre la Valle d’Aosta ha fatto registrare solo 5 nuovi casi.

Ultime notizie: Luna Rossa vince la Prada Cup

Con il successo nelle due regate disputate nella notte italiana, Luna Rossa si è portata sul 7 a 1 nei confronti di Britannia ed ha quindi conquistato la Prada Cup e con essa l’accesso alla finale dell’America’s Cup che avrà inizio il prossimo 6 marzo e che vedrà la barca italiana affrontare i detentori della coppa, New Zealand. Le ultime due regate sono state entrambe appannaggio di Luna Rossa che ha così confermato ampiamente il proprio vantaggio nei confronti degli inglesi a cui ha lasciato solo 1 successo parziale.

Ultime notizie: all’Inter il derby di Milano

L’Inter vince nettamente il derby di Milano con due reti di Lautaro e una di Lukaku confermando la propria superiorità sul Milan che ora si trova a 4 punti di distacco dai cugini. I nerazzurri dopo l’esclusione dalle coppe puntano tutto sul successo in campionato. Il posticipo serale che ha visto impegnata la Roma a Benevento si è concluso con un deludente pareggio a reti bianche per i giallorossi. Nelle altre gare si sono registrati il pareggio di Parma, 2 a 2 con l’Udinese, ed il successo dell’Atalanta sul Napoli per 4 a 2, molto importante nella corsa alle posizioni Champions.

© RIPRODUZIONE RISERVATA