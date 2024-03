Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, al via le trattative per annettere la Bosnia all’Unione Europea

Al via i negoziati di adesione all’Unione Europea della Bosnia. Dopo il consiglio europeo di ieri la presidente del Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina, Borjana Krišto, ha voluto ringraziare gli stati membri per l’apertura dei negoziati: “A nome del Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina, così come a nome mio, ringrazio sinceramente il Consiglio europeo e il presidente Charles Michel per la decisione di stasera di aprire i negoziati di adesione affinché la Bosnia-Erzegovina possa aderire all’Unione europea”, ha affermato.

E ancora: “Il lavoro e lo sforzo congiunti hanno portato al raggiungimento del livello richiesto di conformità ai requisiti e ai criteri. Rimaniamo fermamente determinati a continuare il lavoro che porterà all’ulteriore progresso e allo sviluppo della Bosnia-Erzegovina”. Intanto l’Europa si riarma, previsti investimenti nella Difesa oltre a nuovi aiuti a Kiev con agli asset russi congelati.

Ultime notizie, il processo ad Impagnatiello

Nella giornata di ieri si è tenuta la nuova udienza circa il processo ad Alessandro Impagnatiello, il 30enne che il 27 maggio di un anno fa uccise Giulia Tramontano a Senago, incinta al settimo mese. Ieri ha parlato Chiara, la sorella della vittima, che ha raccontato alcuni dettagli che potrebbero rivelarsi molto importanti al fine del procedimento giudiziario.

“Tutto quello che mangiava aveva un sapore assurdo, un odore strano”, raccontava Giulia alla sorella, chiaro indizio di un possibile avvelenamento. Inoltre la giovane aveva dei dolori allo stomaco continui da dicembre/gennaio, al punto che a casa era sempre con la borsa dell’acqua calda. La testimone ha poi spiegato che Giulia avvertiva “puzza di candeggina” quando apriva bottiglie di acqua, ma anche che pomodori e latte non avevano più lo stesso sapore. Chiara ha spiegato che la sorella, dopo essere rimasta incinta, aveva tentato due volte di abortire prima di decidere, di fatto da sola, di portare avanti la gravidanza.

Ultime notizie, Chiara Ferragni ha diffidato Fedez?

Secondo quanto riferisce TgCom24.it, i rapporti fra Chiara Ferragni e Fedez sarebbero semre più tesi al punto che la nota imprenditrice digitale avrebbe diffidato il rapper a non parlare in tv dei dettagli del Pandoro gate e soprattutto della loro separazione. Via Instagram si rivolge ai suoi follower spiegando di provare un “grande dolore” e di vivere un “periodo difficile”, chiaro indizio di come la vicenda stia prendendo una piega tutt’altro che positiva.

Nel contempo, scrive ancora TgCom24.it, sembra che Fedez abbia intimato alla moglie a non mostrare più i bambini in volto, una guerra a distanza che probabilmente nessuno aveva immaginato fino a pochi mesi fa. Fedez sarà a breve ospite del programma di Rai Due, Belve, ed evidentemente la diffida, come specifica il Quotidiano Nazionale, è giunta proprio in previsione della chiacchierata fra il rapper e la Fagnani.

Ultime notizie, manifestazione pro vittime di mafia

A Roma grande manifestazione ieri per la giornata delle vittime di mafia. Migliaia di persone sono scese in piazza guidati da Don Ciotti, da sempre in prima fila nella lotta a tutti i tipi di criminalità organizzata.

Per l’occasione è giunto anche il messaggio del presidente del consiglio, Giorgia Meloni, che attraverso X ha scritto: “La Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie è un’occasione importante per rendere omaggio a chi ha perso la vita per mano malavitosa, per stringerci attorno ai loro familiari e trasmettere le loro storie ai più giovani, per rinnovare l’impegno quotidiano di ciascuno di noi e delle nostre Istituzioni contro ogni forma di criminalità organizzata. Il ricordo di chi ha pagato un prezzo così alto e l’esempio di chi ha sacrificato la propria vita a difesa della legalità, devono essere il faro che guida le azioni e l’operato di tutti noi. Sempre”.

Ultime notizie, la grande manifestazione di Roma contro le mafie

Si è tenuta a Roma una grande manifestazione contro le mafie alla quale hanno preso parte soprattutto i parenti di vittime di mafia. Tanti i partecipanti venuti da tutte le parti d’Italia a ricordare i 1081 delitti che si sono consumati dal 1861.

Hanno parlato diversi parenti dal palco allestito a Roma e anche Don Ciotti. Alla manifestazione hanno preso parte anche importanti uomini politici e istituzionali come il Presidente della Repubblica Mattarella che ha ricordato come la mafia sia una zavorra per l’Italia che due sono le parole da evidenziare: impegno e memoria. Tante altre cariche dello stato hanno preso parte tra cui la presidente del consiglio Giorgia Meloni. A Milano invece si è tenuto un importante convegno che riguarda sempre l’impegno dello Stato nei confronti della lotta alla criminalità.

Ultime notizie, PD e M5S divisi in Piemonte

Giuseppe Conte del MoVimento 5 Stelle ed Elly Schlein del Partito Democratico hanno trovato l’intesa per sostenere il sindaco di Bari Decaro alle prese con le presunte infiltrazioni mafiose nel suo consiglio comunale. C’è il rischio di commissariamento ma per il momento il primo cittadino barese incassa il supporto da parte di entrambi i leader politici.

Inoltre questa è stata una giornata molto importante per la definizione delle alleanze in vista delle prossime elezioni regionali. In extremis è stato raggiunto l’accordo per correre insieme in Basilicata mentre salta definitivamente l’ipotesi congiunta in Piemonte dove Partito Democratico e Movimento 5 Stelle si presenteranno in schieramenti differenti.

Ultime notizie, +523mila occupati in Italia

Arrivano buone notizie dal consueto report dell’INPS che fotografa l’attuale situazione del Mercato del lavoro in Italia. Secondo i dati sviluppati nel corso del 2023 c’è un saldo positivo tra nuove attivazioni e cessazioni di contratti di ben 523.000 unità. Un riscontro che fa ben sperare per il futuro anche perché si è palesato un significativo -6% per quanto riguarda i licenziamenti.

Ultime notizie, Biden e Trump verso la Casa Bianca

Si accende la corsa alle presidenziali negli Stati Uniti d’America. Mentre i giornali puntano il dito sulle spese che Joe Biden attuale presidente degli Stati Uniti d’America e Donald Trump stanno mettendo a disposizione, si parla anche della scarpe. Per evitare all’attuale presidente americano eventuali nuove cadute e rischi di infortunio sono state realizzate delle scarpe ortopediche su misura che gli permettono di avere massima aderenza.

Anche nel caso di Trump le scarpe rubano la scena ed in particolare le sue scarpe da tennis dorate che stanno allargando letteralmente a ruba tant’è che l’ex presidente sta prendendo in considerazione l’idea di sfruttare la cosa per avviare una vera e propria attività imprenditoriale.

Ultime notizie, Re Carlo sta bene

La regina d’Inghilterra Camilla è ritornata dalle proprie vacanze ed è andata subito in visita in Irlanda del Nord dove ha sfoggiato un bellissimo look con tanto di cappotto blu e spilla regale. Ha colto l’occasione anche per rimarcare come il suo consorte Re Carlo goda di buona salute.

Ultime notizie, il chip Neuralink funziona

Elon Musk con una delle sue società sta per stravolgere il futuro delle persone alle prese con problematiche di salute che non permettono di avere una qualità di vita ottimale. In particolare è andata a buon fine una sperimentazione che ha previsto l’impianto di un dispositivo nel cervello per sfruttare il pensiero. In questo modo un ventinovenne paralizzato è riuscito ad effettuare una partita a scacchi online muovendo il tutto Soltanto con la forza del pensiero.

Ultime notizie, ladri di orologi in azione in Europa

Ci sono immagini che raccontano di ladri di professione che hanno saputo mettere in essere una serie di furti di orologi preziosi in diverse zone turistiche d’Europa tra cui soprattutto in Spagna e Ibiza. La banda è composta da tutti i napoletani provenienti principalmente dai Quartieri spagnoli e dal rione Sanità.

Ultime notizie, il caso del liceo a Pioltello e il Ramadan

Il liceo di Pioltello in provincia di Milano si trova in un vero e proprio caso politico in ragione della sospensione delle elezioni richieste per il prossimo 10 aprile in occasione del Ramadam. La proposta era stata avanzata in ragione del fatto che la scuola è frequentata per la maggior parte da musulmani. Per il momento le autorità hanno bocciato l’eventualità di sospendere le lezioni.

Ultime notizie, rifiuti riportati ai legittimi proprietari

Nel comune di Romano di Lombardia hanno messo a punto un funzionale sistema per contrastare le persone che puntualmente lasciano divani e altri rifiuti ingombranti nella zona periferica e non solo. Grazie alle telecamere è stato possibile risalire ai responsabili con la polizia locale che non ha fatto altro che riportare i rifiuti ai legittimi proprietari.

Ultime notizie, nuovo progetto musicale per Gianna Nannini

La famosa rocker italiana Gianna Nannini si è raccontata ai microfoni del TG5 parlando del suo nuovo progetto che ha visto la pubblicazione del singolo e del relativo album intitolato Sei nell’anima. In programma anche un atteso tour europeo.











