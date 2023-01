Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: al via sciopero benzinai, per Fab solo 24 ore di stop

E’ scattato dalle ore 19:00 di ieri sera lo sciopero dei benzinai. Fegica e Figisc/Anisa hanno confermato l’agitazione dopo l’incontro con Adolfo Urso, ministro del Made in Italy, e si andrà avanti fino alle ore 19:00 di domani, 26 gennaio, e fino alle 22:00 sulle autostrade. Si stacca invece Faib Confesercenti, che ha ritenuto positivo l’incontro con il governo, decidendo quindi quindi di ridurre lo sciopero a sole 24 ore.

Sparatoria Usa, 21enne uccide 3 persone a caso in un negozio/ Killer morto suicida

“Ristabilire la verità dei fatti diviene quindi prioritario, per aprire finalmente il confronto di merito”, fanno sapere le organizzazioni sindacali che hanno aderito alla manifestazione, a cui il ministro Urso ha replicato auspicandosi di riuscire a “ridurre i disagi ai cittadini”, così come si legge in una nota. La manifestazione, ricordiamo, è scattata come riposta al decreto carburanti che prevede l’obbligo di esposizione da parte dei gestori del prezzo medio regionale per favorire la massima trasparenza, nonché sanzioni a chi trasgredisce.

Orologio dell'Apocalisse, 90 secondi alla "mezzanotte"/ Guerra in Ucraina e nucleare…

Ultime notizie, Mattarella all’insediamento del nuovo Csm

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha presenziato alla cerimonia di insediamento del nuovo Consiglio della Magistratura, commentando così al Quirinale: “È stata una consiliatura complessa, segnata da gravi episodi che l’hanno colpita. Ciò nonostante, grazie al contributo dei suoi componenti, il Consiglio superiore ha cercato di superare le profonde tensioni prodotte da quelle vicende, per assicurare il corretto funzionamento degli uffici giudiziari”. Il capo dello stato ha voluto ricordare il lavoro svolto dal Csm durante la pandemia: “Particolarmente proficua si è rivelata l’azione del Consiglio durante l’emergenza pandemica, nel corso della quale ha sostenuto i dirigenti nella definizione di soluzioni organizzative in grado di garantire lo svolgimento dell’attività giudiziaria”.

Matteo Messina Denaro/ La cattura per la riforma dell'ergastolo ostativo? Il Dubbio…

Mattarella ha parlato di magistratura come di pilastro della nostra nazione: “I compiti che la Costituzione e la legge affidano al Csm sono volti ad assicurare l’indipendenza della magistratura, pilastro della nostra democrazia e garantita dalla Costituzione. Attraverso l’esercizio trasparente ed efficiente del governo autonomo – prosegue il capo dello Stato – il Consiglio Superiore deve garantire, nel modo migliore, l’autonomia e l’indipendenza della giurisdizione; e deve assicurare agli uffici giudiziari il miglior livello di professionalità dei magistrati, che svolgono con impegno e dedizione la loro attività anche in condizioni ambientali complesse e talvolta insidiose”. Quindi ha concluso: “La magistratura ha nei valori costituzionali, nel suo ambito e nella sua storia, le risorse per affrontare le difficoltà e per assicurare – con autorevolezza e credibilità – il rispetto della legalità indispensabile per la vita e la crescita civile della società”.

Ultime notizie, Angela Celentano è in Argentina?

Si riaccendono i riflettori sul caso Angela Celentano, la bimba che scomparve 27 anni fa dal Monte Faito, a Vico Equense in provincia di Napoli, e che non è stata più ritrovata. Nel corso di queste quasi tre decade la famiglia non ha mai smesso di cercarla in ogni angolo della terra, e negli ultimi tempi l’attività ‘investigativa’ si è fatta più serrata grazie ai social e alle nuove tecnologie.

E’ stata così individuata una ragazza che al momento si trova in Argentina, in Sud America, e che non è da escludere sia proprio Angela Celentano. Negli scorsi giorni ne è stato prelevato il dna e l’avvocato della famiglia, Luigi Ferrandino, ha raccontato: “Ci sono tanti elementi – si legge sull’edizione online di TgCom24 – che ci fanno pensare che possa essere lei ma non ci illudiamo e aspettiamo il riscontro scientifico”. Sono attesi i risultati nei prossimi giorni, con la speranza che ovviamente il giallo di Angela Celentano venga svelato.

Ultime notizie, neonato morto a Roma: parla la madre

A pochi giorni dalla tragica morte del neonato, deceduto al Pertini di Roma dopo essere stata schiacciato dalla mamma in ospedale, addormentatasi durante l’allattamento, la stessa madre ha preso la parola. Intervistata dai microfoni di Repubblica ha spiegato: “Chiedevo aiuto, ma nessuno è venuto in soccorso. Mi hanno ignorata”.

La mamma ha aggiunto: “È nato sano, quasi 3 chili e 400 grammi. Ero felice, era accanto a me. Poi mi sono risvegliata e lui non c’era più. L’infermiera mi ha informata di quanto era successo. Non ho capito più niente, mi hanno subito cambiato di stanza”. E ancora: “Ho chiesto aiuto però non è mai arrivato nessuno. Non mi davano ascolto. Ho 29 anni ma ero stremata dalla fatica. Il travaglio era durato più di dieci ore. Un parto naturale”. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine per omicidio colposo al momento contro ignoti: la sensazione è che ci sarà da fare molta chiarezza su quanto accaduto, per spazzare via qualsiasi dubbio.

Ultime notizie, rapina a Montesilvano nella villa di Saturnino De Cecco

La villa di Saturnino De Cecco, uno dei componenti della famosa famiglia di “pastai” italiani, ha subito una rapina, durante la quale i malviventi hanno rinchiuso la moglie e la figlia all’interno della cucina costringendo in questo modo l’imprenditore ad aprire la cassa forte dove erano conservati orologi di pregio e gioielli, che sono stati rubati. La banda che ha rapinato l’imprenditore era formata da quattro o cinque persone armate che sono entrati di nascosto nella villa che si trova a Montesilvano. I malviventi, a volto coperto, erano probabilmente di nazionalità straniera. Le indagini sulla rapina sono svolte dai carabinieri.

Ultime notizie, Mikaela Shiffrin entra nella storia

Lo sci alpino ha fatto registrare un altro record da parte della sciatrice americana Mikaela Shiffrin. Nella gara di slalom gigante disputata in Italia, sulla pista di Kronplatz, la statunitense è diventata la donna più vincente raggiungendo quota 83 successi tra tutte le discipline. Ora il passo successivo è quello di attaccare il record assoluto che è detenuto dallo svedese Ingemar Stenmark che raggiunse in passato quota 86 vittorie.

Nella stessa gara la sciatrice italiana Federica Brignone si è piazzata al terzo posto arrivando ad un totale di 53 podi in carriera. Nella striscia di vittorie della statunitense, il numero più alto è arrivato nelle gare di slalom speciale con 51, mentre quella di oggi è stata la 18esima nella specialità dello slalom gigante.

Ultime notizie, ancora una strage in California

Dopo l’uccisione di 11 persone durante i festeggiamenti per il Capodanno cinese, avvenuta nella città di Los Angeles, un’altra strage si è verificata in California con 7 contadini cinesi che sono stati uccisi nella città di San Francisco. La strage è avvenuta proprio nello stesso momento in cui il presidente Biden stava lanciando un appello al Congresso americano per le armi.

Il responsabile della sparatoria e dell’uccisione, avvenuta in un’area della contea di San Mateo, è un 67enne cinese, che è stato arrestato dalla polizia, ed identificato come Zao Chunli. Le vittime della strage sono lavoratori che operavano in una fattoria impegnati nella raccolta di funghi. Le autorità hanno comunicato che il 67enne non ha opposto resistenza e l’arma è stata recuperata.

Ultime notizie, le previsioni meteo

Le previsioni meteo dei prossimi giorni relative alla nostra penisola parlano ancora di sciabolate di freddo che arriveranno e colpiranno le varie regioni per altri 10 giorni, fino ai primi di febbraio. Le maggiori problematiche si avranno nelle regioni del sud Italia e lungo le coste adriatiche anche a causa della bora. Gelo almeno sino al 2 febbraio è la previsione di vari esperti meteorologi, che parlano di temperature sotto la media del periodo con una vasta depressione che staziona ancora sul mediterraneo.

Nel corso dei prossimi giorni si assisterà prima ad un leggero miglioramento, poi al ritorno del maltempo e del gelo. Le nevicate continueranno ad essere copiose anche sugli Appennini. Alcune correnti fredde arriveranno sulle nostre regioni provenendo dalla zona dei Carpazi ed altre dalla Russia.











