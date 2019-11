Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Alan Kurdi, migranti sbarcati a Taranto (4 novembre)

La nave Alan Kurdi, giunta nella mattinata di ieri nel porto di Taranto, ha effettuato lo sbarco di ottantotto migranti. Sono state assicurate le prestazioni sanitarie a favore degli stranieri per scongiurare la presenza di probabili malattie infettive. Inoltre, è stato stabilito che, in seguito agli accordi raggiunti, l0Italia accoglierà ventuno stranieri. La Francia e la Germania hanno manifestato invece l’intenzione di accogliere sessanta emigrati. Il Portogallo cinque e l’Irlanda due.

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha contestato gli attacchi dei partiti all’opposizione e difeso le imposizioni fiscali sulla plastica, spiegando che sono state pensate per la tutela dell’ambiente. Tuttavia, il ministro sottolinea che l’Iva non è stata aumentata, evitando così uno “spargimento di sangue” tra liberi professionisti, imprenditori e commercianti. Inoltre, ha spiegato che questa manovra ha permesso di evitare scontri con l’Europa e di far scendere lo spread di oltre cento punti.

È terminata alle 18.00 l’allerta gialla diramata dall’Arpal nelle zone del Ponente Ligure e nel Levante. A causa dei gravi allagamenti, di alcune trombe d’aria, delle incessanti piogge e delle forti raffiche di vento, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in diverse zone della Liguria per mettere in sicurezza le zone colpite dall’ondata di maltempo. Dalle 2 alle 6 del mattino circa di ieri si è osservato un peggioramento delle condizioni climatiche che hanno interessato il centro della regione. Disagi anche per la circolazione marittima e terrena. Anche la metropolitana genovese è stata chiusa per diverse ore a causa di un guasto elettrico dovuto a delle infiltrazioni di acqua.

ULTIME NOTIZIE, TEMPESTA AMELIE METTE IN GINOCCHIO 100 FAMIGLIE FRANCESI

Il direttore della rete di distribuzione di energia elettrica Enedis ha fatto sapere che nel sud occidentale della Francia 100 mila famiglie sono rimaste senza elettricità a causa delle forti raffiche di vento che hanno interessato l’intera Francia. Le parti maggiormente colpite dal maltempo sono state i Pirenei atlantici, la Dorgogna, le Landes, la Gironda, la Provenza e la Linguadoca.

ULTIME NOTIZIE, VIOLENZA IN UN CENTRO COMMERCIALE A HONG KONG

È stato arrestato dalle forze di polizia l’uomo che ha pugnalato in un centro commerciale tre donne ed un uomo. La violenza sarebbe scaturita da un’accesa discussione. Prima dell’arresto l’aggressore sarebbe stato picchiato da alcuni manifestanti. Secondo uno dei giornali più importanti di Hong Kong, The Post, anche Andrew Chiu Ka-yin, consigliere locale , sarebbe stato ferito all’orecchio.

Alberto Antonello, il 19enne coinvolto in un drammatico incidente stradale a Musile di Piave nel veneziano, si trova ancora in coma presso l’ospedale di Angelo di Mestre. Le condizioni fisiche di Alberto, riferiscono i medici, sono critiche. Il padre, diventato noto al pubblico per le cure al figlio maggiore autistico, Andrea, prende le difese di Alberto, nonostante la grave imprudenza compiuta. Secondo il padre non si può condannare un ragazzo di 19 anni perché ha fumato una canna prima del sinistro e non si può dimenticare quanto di buono ha fatto per un colpo di sonno mentre guidava.



