Le ultime notizie di oggi sulla morte di un bimbo di 9 anni in spiaggia ad Albenga, quindi il caro ombrelloni e la vicenda di Sara Campanella

Le ultime notizie le apriamo con la morte di un bimbo di 9 anni, deceduto nella giornata di ieri a Genova dopo essere in spiaggia. Il piccolo si trovava martedì sera in quel di Albenga, nota località ligure, insieme alla propria famiglia: stava giocando sulla battigia quando ha avuto un malore improvviso. Da l’ la corsa in ospedale, presso la struttura pediatrica Gaslini di Genova, dove il piccolo è arrivato già in condizioni molto gravi.

E’ stato quindi ricoverato in terapia intensiva ma nel corso delle ore successive il suo quadro clinico si è decisamente aggravato fino alla morte. Un decesso che, come scrive TgCom24.it, è avvenuto nel giro di pochi istanti. Il bambino è stato immediatamente soccorso dai famigliari, quindi l’arrivo dell’ambulanza da Alassio visto che l’ambulanza locale era impegnata in un’altra emergenza, poi il ricovero a Pietra Ligure e quindi il trasferimento a Genova, ma ormai era già in condizioni disperate e ogni tentativo di salvargli la vita è stato vano. La famiglia ha dato il consenso all’espiazione degli organi.

Ultime notizie, furto nella villa di Fiorello

Lo showman Fiorello ha subito un furto nelle scorse ore nella sua villa in via della Camilluccia a Roma. Stando a quanto emerso un gruppo di “topi d’appartamento” sarebbe entrato in azione portando via un bottino del valore di 300mila euro circa fra gioielli e orologi. Secondo le prime indiscrezioni sembrerebbe trattarsi di ladri professionisti, che sapevano ciò che facevano, e che hanno utilizzati dei guanti in lattice, senza quindi lasciare alcuna impronta.

In casa, al momento del furto, non vi era Fiorello ne tanto meno la moglie o qualche altra persona, e ad accorgersi del furto è stata la donna della polizia che una volta aperta la porta ha visto la villa sottosopra ed ha subito avvisato le forze dell’ordine. E’ stata aperta una indagine, si cercherà di capire se si potrà risalire ai filmati delle telecamere di sorveglianza per carpire qualcosa.

Ultime notizie, spiagge vuote in Italia

Continua la crisi del turismo italiano in questa estate 2025 pronta a sparare le sue ultime cartucce. Come riferisce Rainews, la maggior parte degli stabilimenti balneari sono semi vuoti in settimana, per poi riempirsi solo nel weekend. Si calcola un calo che va dal 20 al 30%, di conseguenza meno consumi anche ai bar, ai ristoranti e ai noleggi delle attrezzature. Il bilancio, va precisato, riguarda i mesi di giugno e luglio, e si spera in una ripresa nelle settimane centrali di agosto, ma è chiaro come la crisi sia evidente complice un caro vacanze che quest’anno sta registrando prezzi come non mai.

Costa tantissimo in particolare la spiaggia e a riguardo anche l’attore Alessandro Gassmann, si è domandato sui suoi profili social se i listini non siano un po’ troppo alti vista la crisi: “Ciò spinge gli italiani a scegliere la spiaggia libera”. I gestori degli stabilimenti balneari però non ci stanno e puntano il dito nei confronti del ridotto potere di acquisto delle famiglie, mentre per la ministra del turismo Daniela Santanchè, è solo “allarmismo”, ricordando inoltre che negli ultimi anni il turismo sta cambiando e “l’estate non è solo mare”.

Ultime notizie, il suicidio di Stefano Argentino

Lo Stato risarcirà la famiglia di Stefano Argentino, il giovane che si è tolto la vita in carcere negli scorsi giorni dopo aver confessato l’omicidio di Sara Campanella. Per Tgcom24.it si tratta di un paradosso e il motivo del risarcimento è quello di omessa vigilanza.

Niente risarcimento invece alla famiglia della 22enne uccisa a Messina, la cui vicenda si è quindi chiusa senza un processo e senza una giustizia. La questione ha riportato d’attualità la legge 199 del 2003 che regolarizza gli indennizzi per le vittime di reati violenti e che a questo punto potrebbe essere cambiata.

Ultime notizie, la situazione in Medio Oriente

Mentre si attende la decisione, da parte del governo israeliano, riguardante l’occupazione di Gaza, stanno emergendo i primi dati con il tempo stimato per il completamento in 4 – 5 mesi con circa 1 milione di persone che verranno sfollate. I piani israeliani prevedono all’inizio la conquista di Gaza City e della fascia centrale della striscia per poi passare a quella della parte meridionale.

A questa azione continuano ad opporsi le famiglie degli ostaggi ancora in mano ad Hamas, che temono per la sorte dei loro cari. Una agenzia di stampa palestinese ha comunicato che nel corso della notte vari attacchi portati dall’Idf hanno causato la morte di 22 civili palestinesi.

Ultime notizie, la situazione dei dazi

Dopo l’aumento dei dazi fino al 50% nei confronti del Brasile, il presidente Lula ha deciso di fare ricorso al Wto e nello stesso tempo ha chiesto una azione agli altri paesi che fanno parte del gruppo Brics. In precedenza Trump aveva dichiarato che queste misure porteranno l’incasso di vari miliardi per l’America. L

e tariffe per i paesi che fanno parte dell’Unione Europea sono state confermate al 15% e i gruppi di esperti sono al lavoro per stabilire quali sono i prodotti che subiranno questo trattamento, con l’Europa che considera compresi nella lista anche i chip elettronici ed i farmaci.

Ultime notizie, prossimo incontro diretto tra Putin e Trump

A seguito dell’incontro positivo tra Putin e l’inviato americano Witkoff, si sta lavorando per mettere in piedi un testa a testa tra lo stesso Putin e Trump che potrebbe svolgersi nella prossima settimana e nel quale si dovrebbero aprire le trattative di pace.

Sul campo nella guerra tra Russia ed Ucraina si deve registrare la morte di 2 civili e il ferimento di altri 12 in un raid effettuato dalle forze russe nella regione di Dnepr su un resort adibito a luogo di vacanza. Riguardo all’incontro tra i due presidenti, da parte di Zelenzky c’è stato un appello al cancelliere tedesco Merz affinchè sia presente anche un rappresentante europeo.



Ultime notizie, le indagini sulla morte di Simona Cinà

Mentre i carabinieri continuano ad indagare sulle circostanze che hanno causato la morte della 20enne Simona Cinà, è stata eseguita l’autopsia sul corpo della giovane e i risultati confermano, data la presenza di acqua nei polmoni, l’ipotesi dell’annegamento. Intanto i carabinieri hanno trovato all’interno della villetta 40 bottiglie di alcolici che sono state sequestrate. L’autopsia esclude categoricamente le ipotesi di malattie cardiache o infarto.

Ultime notizie, due 17enni in terapia intensiva a Cosenza dopo aver mangiato un panino con i broccoli

Due giovani di 17 anni sono stati ricoverati nel reparto di terapia intensiva di Cosenza per aver mangiato un panino con broccoli. I medici sospettano una intossicazione da botulino come è accaduto pochi giorni fa ad una festa di paese in provincia di Cagliari e si attendono i risultati delle analisi. I panini erano stati acquistati da un venditore ambulante nella località turistica di Diamante che si trova sul litorale tirrenico. I sintomi accusati dai due giovani sono vomito e calo della vista.