ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: alcune Regioni verso la zona arancione (18 febbraio)

Il bollettino del coronavirus relativo alle ultime 24 ore ha fatto registrare 12.074 nuovi casi di contagio con 294,411 tamponi eseguiti e un tasso di positività del 4,1% con un rialzo rispetto al 3,8 del giorno precedente. Rialzo anche per i decessi che sono passati dai 336 di martedì ai 369 di mercoledì. Numeri in diminuzione invece per quanto riguarda i ricoveri. Nelle terapie intensive si è registrato un calo di 15 unità rispetto al giorno precedente, mentre i reparti ordinari hanno visto una diminuzione di 182 pazienti. In totale le persone ricoverate sono dunque 2.043 in terapia intensiva e 18.274 nei reparti ordinari.

Ultime notizie, il discorso di Mario Draghi al Senato

Il Premier Draghi ha presentato nell’aula di Palazzo Madama il suo governo, con un discorso che ha avuto una durata di 50 minuti e nel corso del quale è stato più volte interrotto dagli applausi. Un discorso nel quale non è mai stata usata la parola “io”, ma sempre il “noi” e con la parola “Italia” che è risultata la più usata. Nel testo erano presenti anche delle citazioni sia di Cavour che di Papa Francesco. Con le sue parole il Premier è riuscito a mettere d’accordo tutti, compresi un uomo di sinistra come Maurizio Landini, sindacalista e segretario della CGIL, ed il liberale Brunetta. Molto citata anche la parola “pandemia”. Draghi ha ribadito la posizione dell’Italia nell’UE, nell’Alleanza Atlantica e ha confermato che la scelta dell’Euro come moneta unica è irreversibile. Nel discorso di presentazione ha parlato più di doveri che di diritti ed ha anche esposto le posizioni del governo rispetto a scuola, tasse ed ambiente, ringraziando inoltre il suo predecessore Conte per il lavoro svolto. La votazione sulla fiducia ci sarà nella tarda serata e sembrano diminuire i dissidenti nel M5S, mentre Fratelli d’Italia ha confermato il suo no al governo.

Ultime notizie, possibili nuovi passaggi in zona arancione per le regioni

Mentre in Lombardia 4 comuni sono stati posti in zona rossa, lo sviluppo delle varianti sta creando problemi e altre regioni potrebbero entrare in zona arancione dalla prossima settimana, raggiungendo quelle che già vi si trovano. I comuni lombardi sono entrati in lockdown mentre tra le regioni che potrebbero passare nella zona arancione ci sono l’Emilia Romagna, le Marche, il Friuli e la stessa Lombardia. Migliorano invece le condizioni in Umbria. Tutto è comunque rimandato a quella che sarà la relazione settimanale che si conoscerà venerdì.

Ultime notizie, ucciso un 17enne a Formia

Un giovane di 17 anni, Romeo Bondanese, è stato ucciso nella serata di martedì a Formia e gli investigatori stanno indagando sul fatto. Secondo le prime ricostruzioni l’omicidio è avvenuto a colpi di coltello, uno dei quali ha colpito e reciso di netto l’arteria femorale, forse perché Romeo aveva preso le difese di un suo amico. L’accoltellamento è avvenuto in centro vicino al ristorante McDonald’s e non sono servite le trasfusioni di sangue che sono state praticate dopo il suo arrivo all’ospedale cittadino. Nella stessa struttura è stato curato, sempre per una ferita di coltello, un amico del Bondanese di 16 anni.



