Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Alessandro Meluzzi ricoverato per un’ischemia cerebrale: come sta

Lo psichiatra Alessandro Meluzzi, famoso sia per le sue numerose pubblicazioni che per la partecipazione alla vita politica ed anche alle trasmissioni televisive in qualità di ospite, è ricoverato presso l’ospedale Bufalini di Cesena dopo essere stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico dopo una ischemia cerebrale. Attualmente si trova nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni, secondo le ultime notizie, continuano a essere gravi, ma stabili.

Il malore è avvenuto nel pomeriggio di sabato intorno alle 15.00, mentre Alessandro Meluzzi si trovava all’interno del suo studio intento a dialogare con alcuni pazienti. È stato proprio uno di loro ad allertare prontamente i soccorsi. L’intervento dei sanitari del 118 si è prolungato per diverse ore. La notizia di quanto accaduto è stata data dalla figlia del professore, che è molto amato dal pubblico. Tra le sue pubblicazioni, oltre a quelle della sua branca della medicina, anche alcune relative alla criminologia e un libro di religione.

Ultime notizie: a Firenze il meeting europeo dei sovranisti

A Firenze, presso la Fortezza da Basso, si è svolto il meeting europeo dei sovranisti nel quale la star indiscussa è stato il leader leghista Matteo Salvini, che si è presentato insieme alla compagna, Francesca Verdini. All’evento sono stati presenti circa 2 mila persone e il numero uno del carroccio è partito all’attacco contro il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, accusandolo di sbagliare alleati.

Polemica anche con Paolo Gentiloni che viene accusato di preparare il “rinnovo dell’inciucio popolari-socialisti”. Matteo Salvini ha inoltre specificato che la Lega proseguirà nel suo intento di costruire una alternativa alla sinistra. Al raduno di Firenze partecipano delegazioni provenienti sia dalla Germania che dalla Francia, dall’Austria ed anche alcune fiamminghe. All’arrivo del leader della Lega grande ressa da parte di giornalisti ed inviati delle televisioni.

Ultime notizie: la guerra tra Israele ed Hamas

La guerra tra Israele e Hamas va avanti. Dopo che il negoziato sugli ostaggi è fallito e le ostilità sono riprese, continuano senza sosta gli attacchi da entrambe le parti in conflitto, con dei carri armati di Tel Aviv che si sono portati nelle vicinanze di Khan Yunis e dei raid che sono stati eseguiti nelle zone del Sud della striscia di Gaza che hanno causato la morte di almeno 30 persone, oltre a molti dispersi.

Intanto le forze di Hamas hanno lanciato 250 razzi su Tel Aviv. Un razzo ha colpito anche la parte nord di Israele provenendo dal Libano. Il negoziato di pace sembra davvero ad un punto morto e i rappresentanti di Israele hanno lasciato Doha, dove si svolgevano le trattative. Parlando dell’aumento del numero di vittime civili nel corso degli attacchi a Gaza, il capo del Pentagono ha lanciato un avvertimento ad Israele, mettendolo in guardia sul possibile rischio di una “sconfitta strategica”. Secondo le ultime notizie riportate dalle Nazioni Unite, nella Striscia, il numero degli sfollati ha raggiunto l’80% del totale degli abitanti.

Ultime notizie: annunciati i nomi dei “big” in gara a Sanremo 2024

Nell’edizione del TG1 di ieri, Amadeus ha comunicato i nomi dei 27 cantanti in gara nella prossima edizione del Festival di Sanremo. Un cast brillante e ricco di artisti di grande esperienza, tra cui i Ricchi e Poveri e Loredana Bertè. Tra le novità nel panorama della musica italiana ci sono invece Angelina Mango e Alfa. Ci sono anche Dargen D’Amico, Emma, l’ex vincitore Mahmood e Alessandra Amoroso, per cui sarà la prima volta da concorrente. Tra i gruppi i Negramaro e i The Kolors.

Un mix di cantanti e band che rappresentano tutte le generazioni che vedono sempre con interesse la famosa manifestazione sanremese. Ai 27 cantanti annunciati nelle scorse ore si aggiungeranno poi i nomi dei 3 vincitori di Sanremo Giovani, portando così a 30 il numero totale degli artisti in gara.

