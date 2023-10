Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, allarme bomba al Mef a Roma: artificieri in sede

Un allarme bomba è scattato al Mef, ovvero il Ministero dell’Economia e della Finanza, situato in via XX Settembre a Roma. Gli artificieri sono arrivati prontamente sul posto per verificare l’effettiva presenza di un ordigno, che è stata segnalata in modo anonimo questa mattina e ha scatenato il panico. Le persone che erano presenti sul posto sono state evacuate così da consentire lo svolgimento delle operazioni in massima sicurezza.

È il primo allarme bomba che si verifica in Italia dopo l’aumento delle tensioni e dell’allerta per il terrorismo. Sono stati più frequenti invece i casi in Francia, dove il museo del Louvre in questi giorni è stato ripetutamente chiuso proprio per questo motivo. È da capire ad ogni modo se si è trattato di un falso oppure se effettivamente c’è da preoccuparsi. Seguiranno aggiornamenti.

Mentre i bombardamenti da parte di Israele si sono intensificati, il numero totale dei morti nella striscia di Gaza è arrivato a 4700 e si attende ancora l’inizio dell’offensiva da parte delle truppe di terra. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha avvisato i militari di Hezbollah che si trovano in Libano minacciando di devastare il paese in caso di attacco da parte dei gruppi di terroristi. In Cisgiordania, a Jenin, i razzi lanciati da Israele hanno colpito i sotterranei di una moschea a Jenin, e anche gli aeroporti di Aleppo e di Damasco, in Siria, hanno subito degli attacchi.

“I rischi di un allargamento del conflitto in Medio Oriente ci sono ed è per questo che stiamo lavorando affinché ciò non si trasformi in realtà”, ha affermato il ministro degli esteri italiano Tajani. Papa Francesco intanto ha avuto un colloquio telefonico con il presidente americano Biden chiedendo che si attivi per trovare dei percorsi di pace.

Due ex coniugi sono morti a causa dell’esplosione di una palazzina avvenuta ad Argenta, in provincia di Ferrara nella tarda serata di ieri. A causare l’esplosione è stata con molta probabilità una fuga di gas. I cadaveri sono stati recuperati nelle scorse ore dai vigili del fuoco, che hanno lavorato assiduamente per ricercare le persone disperse.

Le due vittime, nonostante la separazione, vivevano nella stessa palazzina, in due appartamenti diversi. Il primo corpo recuperato è stato quello dell’uomo, poi quello della donna. I vigili del fuoco in precedenza avevano anche dovuto spegnere le fiamme dell’incendio che si è sviluppato dopo l’esplosione. Sono accora da accertare le cause del dramma.

Dopo una domenica trascorsa all’insegna del bel tempo in quasi tutte le regioni, secondo le previsioni meteo, in questa nuova settimana si avranno ancora delle situazioni di maltempo con la pioggia che colpirà molte regioni italiane. Al sud la cessazione dei venti di scirocco comporterà un calo delle temperature, rimaste più alte della media stagionale fino a questi ultimi giorni. Nelle restanti regioni si avranno invece temperature stazionarie e nelle ore centrali del giorno saranno gradevoli.

In questa settimana le perturbazioni si susseguiranno a breve distanza l’una dall’altra e interesseranno, a fasi alterne, tutto il territorio della nostra penisola. L’Italia, infatti, senza la protezione garantita dall’alta pressione, sarà soggetta all’arrivo di aria fredda e umida proveniente dal nord dell’Europa.











