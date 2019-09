ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: allarme ghiacciai! (24 settembre)

Funerali ai ghiacciai dall’Islanda all’Austria, temperature aumentate di 10 gradi in 30 anni nelle isole Svalbard in Norvegia, i cieli rossi dell’Indonesia, fiamme che divorano l’Amazzonia. Il tema sui cambiamenti climatici sta diventando il principale argomento di discussione per i governi nazionali. Per questo motivo la conferenza dell’Onu a New York sul clima, a cui si è presentato a sorpresa anche il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, diventa di estrema importanza. L’emblema della giornata odierna il discorso di Greta Thunberg, che si è scagliata contro i leader del mondo versando lacrime di rabbia. Non faranno parte del tavolo né gli Stati Uniti né la Cina, i due Paesi più inquinanti a livello globale.

L’accordo di Malta si basa su un principio fondamentale, caro soprattutto all’Italia. Chi sbarcherà nei prossimi mesi nelle coste italiane o in quelle maltese sbarcherà in Europa. Non sarà dunque più il Paese di approdo a doversi caricare sulle spalle l’intera responsabilità dei flussi immigratori, ma anche il resto dell’Unione europea. Una prima vittoria significativa quella messa a segno dal neo ministro agli Interni Luciana Lamorgese, anche se la rotazione dei porti di accoglienza sarà su base volontaria (con ogni probabilità, dunque, il numero di sbarchi maggiore continuerà a essere in Italia e a Malta).

Ultime notizie Thomas Cook, ponte aereo per 600 mila turisti

La compagnia aerea inglese Thomas Cook ha dichiarato bancarotta. L’annuncio è arrivato nella serata di ieri da parte dell’amministratore delegato dell’azienda. Poche ore dopo le conseguenze in oltre 40 nazioni in tutto il mondo si sono fatte drammatiche per oltre 600 mila turisti, la maggior parte di nazionalità inglese. Per far fronte all’emergenza, Londra ha dispiegato un enorme ponte aereo, il più grande mai realizzato dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.

Ultime notizie Manuel Bortuzzo: chiesti venti anni per aggressori

Il pubblico ministero Elena Neri ha chiesto una condanna di vent’anni di carcere agli aggressori di Manuel Bortuzzo. Il giovane talento del nuoto azzurro, dopo essere stato colpito da un proiettile, è rimasto paralizzato alle gambe.

Ultime notizie, disabile zappa, il cieco gioca a carte

Una nuova truffa ai danni dell’Inps è stata scoperta a Potenza. I soggetti coinvolti sono accusati di associazione a delinquere finalizzata alla consumazione di truffa ai danni dello Stato italiano. Tra gli altri, le indagini hanno scoperto un finto disabile che zappava la terra del proprio terreno e un finto cieco intento a giocare a carte.

La Serie A torna in campo per il turno infrasettimanale. Si partirà alle ore 19.00 dal Bentegodi con l’Hellas Verona che ospita l’Udinese. La Juventus di Maurizio Sarri va al Rigamonti, senza Cristiano Ronaldo, per sfidare il Brescia di Mario Balotelli. Una sfida che promette fuoco e fiamme coi bianconeri chiamati a vincere per superare momentaneamente l’Inter dell’ex Antonio Conte. La giornata andrà avanti domani con l’anticipo delle 19.00 Roma Atalanta e le sfide Fiorentina Sampdoria, Genoa Bologna, Inter Lazio, Napoli Cagliari, Parma Sassuolo e Spal Lecce. Chiuderà il turno infrasettimanale la sfida Torino Milan.



