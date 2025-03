Le ultime notizie sulle condizioni meteo in Italia. Nella giornata di oggi in Emilia Romagna è prevista l’allerta rossa per forti temporali con allarmi per i fiumi e scuole chiuse sia a Bologna che a Imola e nella Romagna.

Nella zona torna quindi la paura dopo l’alluvione che si era verificata nello scorso mese di ottobre. Secondo le previsioni si verificheranno delle piene al disopra della soglia 3, mentre sui rilievi ci sarà un rischio frane. L’allerta rossa è scattata alle 0.00 di oggi e durerà per tutta la giornata, fino alle 24.00. In occasione di questa allerta è stato riaperto il Centro Operativo Regionale. Oltre alla zona di Bologna l’allerta rossa interessa anche il ravennate ed il ferrarese.

Ultime notizie, il caso Chiara Poggi

Nella giornata di ieri, come previsto, Andrea Sempio si è recato presso la caserma dei carabinieri Montebello di Milano, per il prelievo coatto del test dna. L’amico di Marco Poggi, fratello della vittima, si era rifiutato di presentarsi spontaneamente di conseguenza ne è stato chiesto il prelievo coatto. Una grande folla di giornalisti ha atteso l’arrivo dell’indagato per omicidio in concorso con Alberto Stasi o altre persone, ma non ha rilasciato alcuna dichiarazione.

Ha invece parlato Massimo Lovati, il legale dello stesso Sempio, che si è soffermato molto sul fatto che la precedente indagine al suo assistito, quella del 2017 che non arrivò ad alcuna conclusione, fu “una macchinazione orchestrata dai legali della difesa”, ricordando come il dna di Andrea Sempio fosse stato prelevato in maniera un po’ “furba”. La cosa certa è che, come scrive TgCom24.it, chi indaga sulla morte di Chiara Poggi, ricordiamo avvenuta nell’agosto del 2007, vuole avere la certezza di alcuni dna di più ignoti che erano stati rinvenuti sulla scena del crimine. Molto scetticismo da parte degli addetti ai lavori nei confronti di questo nuovo filone di indagini anche perchè il materiale biologico ritrovato sul corpo di Chiara Poggi sarebbe ormai esaurito di conseguenza non si potrebbe fare alcuna comparazione.

Ultime notizie, paura ai Campi Flegrei

Alta tensione e tanta paura nelle scorse ore ai Campi Flegrei, a seguito di uno sciame sismico violento, iniziato con una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 gradi sulla scala Richter che ha fatto tremare la zona causando anche la caduta di calcinacci, il danneggiamento di case e veicoli e il ferimento di una persona.

E’ stata la scossa più forte di sempre ai Campi Flegrei, pareggiando quella del 20 maggio 2024 di magnitudo 4.4 gradi. Un evento sismico che ha sconvolto la popolazione locale e che ha portato alla chiusura delle scuole di Bacoli e Pozzuoli, nonché al rallentamento dei treni locali, anche se non si è verificata alcuna interruzione. A seguito dello sciame sismico centinaia di residenti nella zona di Napoli hanno lasciato le proprie abitazioni per passare la nottata in strada, chi in macchina, chi nelle tende allestite dalla protezione civile e persino nell’ex edificio della Nato, che è stato letteralmente preso d’assalto.

Ultime notizie, omicidio Roma: arrestato vigilante

Colpo di scena nel caso della morte di un ladro avvenuta a inizio febbraio: l’uomo che sparò e che ferì mortalmente il rapinatore è stato arrestato. Come riferisce Tgcom24.it si tratta di Antonio Micarelli, di anni 50, accusato di omicidio volontario. Un’accusa gravissima nei confronti del 50 enne che sparò appunto al ladro presso un condominio sito in via Cassia, in quel di Roma.

Ad incastrare la posizione del presunto omicida, che ha sempre parlato di legittima difesa, sono state le telecamere di sorveglianza presenti in zona che hanno inquadrato appunto il vigilante mentre colpiva il ladro forse senza motivo. Staremo a vedere quello che succederà, nel frattempo l’uomo è stato arrestato e si trova attualmente in carcere: lui continua a proferirsi innocente, dicendo di aver agito solo come difesa.

Ultime notizie, stabilite le date delle elezioni amministrative

Il Consiglio dei Ministri ha stabilito le date delle prossime elezioni amministrative che si terranno in due giorni. Le urne saranno aperte domenica 25 e lunedì 26 maggio, e in caso di ballottaggio i cittadini dovranno tornare ai seggi l’8 e 9 giugno. Nelle giornate di domenica le urne saranno aperte alle 7.00 e chiuderanno alle 23.00 mentre il lunedì l’orario sarà dalle 7.00 alle 15.00.

Ultime notizie, Federica Brignone terza nel Supergigante di La Thuile

Nel supergigante disputato sulla pista di La Thuile, Federica Brignone, attuale capoclassifica della Coppa del Mondo, si è piazzata terza alle spalle della vincitrice, la Archer, e di Sofia Goggia, che si è classificata al secondo posto a soli 6 centesimi di distacco dalla capofila. Al traguardo la Brignone è apparsa molto arrabbiata per le condizioni della pista, ma con il terzo posto ha allungato ulteriormente il suo vantaggio sulla sua inseguitrice Gut-Behrami che si è piazzata quarta.

Ultime notizie, l’aggiornamento sulle condizioni di salute del Papa

Continuano a migliorare le condizioni di salute del Pontefice che nella mattinata di ieri ha proseguito nella fisioterapia ed ha pregato.

Il ricovero all’ospedale Gemelli di Roma è arrivato a un mese, e nonostante il quadro complessivo sia ancora complesso, la polmonite bilaterale di cui soffre il Pontefice è in regresso. Nel corso della giornata sono continuate anche le ossigenazioni “ad alti flussi”. Nella giornata di oggi non è stato emesso il bollettino medico.

Ultime notizie, apertura di Putin alla tregua con l’Ucraina

Il presidente Putin ha aperto alla possibilità di una tregua come emerso dai colloqui tra Stati Uniti e Ucraina, mettendo però dei paletti, e dichiarando che la tregua è accettabile solo se porta ad una “pace duratura”, ed ha aggiunto che i peacekeeper europei sono inaccettabili per la Russia. Oggi Witkoff, inviato del presidente americano, è in Russia per i colloqui e lo stesso Putin potrebbe parlare con il presidente Trump. Intanto Zelensky ha dichiarato che la Russia vuole prolungare la guerra.