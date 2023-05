Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, alluvione Emilia Romagna: 13 morti, 10mila evacuati

Quella di ieri è stata un’altra giornata devastante per i residenti dell’Emilia Romagna. Se da una parte le previsioni meteo sono migliorate rispetto alle 48 ore precedenti, non sono mancati le inondazioni, gli allagamenti e le frane a causa della pioggia caduta copiosa nei due giorni precedenti. Fortunatamente è stato riaperto il tratto dell’Autostrada A14 chiusa mercoledì per allagamenti, ma nel contempo si è verificata una lunghissima coda sull’A1 Milano-Napoli, per degli smottamenti. Intanto si sono registrati nuovi allagamenti in tutta la regione, a cominciare dalla provincia di Ravenna, mentre il governatore della regione Emilia Romagna, Bonaccini, in uno dei suoi interventi, ha parlato di “Miliardi di euro di danni”.

L’alluvione che ha colpito Emilia Romagna e Marche sta ancora continuando a creare problemi. Il numero delle strade chiuse è salito a 250 e ben 27mila persone sono senza energia elettrica. Della situazione ha parlato anche Papa Francesco che l’ha definita un “Impressionante disastro”. Nella zona si sono avute ancora esondazioni e smottamenti ed altri 2 corpi sono stati recuperati con il totale che è salito così a 13 vittime, mentre gli evacuati sarebbero 10mila. La pioggia ha dato una piccola tregua ma questo non è stato sufficiente a far migliorare la situazione con i soccorritori che si trovano di fronte a paesi allagati, mentre la circolazione è resa molto difficile da una serie di frane. Molte frane anche nelle zone dell’appennino. Anche la circolazione autostradale risente di queste problematiche e nella zona di Sasso Marconi si sono create delle lunghe file. Una buona notizia, che è stata comunicata alla Camera dei Deputati dal Ministro Salvini, riguarda lo spostamento dello sciopero del trasporto aereo che era previsto per oggi, da parte deli sindacati, proprio per la difficile situazione attuale.

Ultime notizie, donne uccise in A4: guidatore incapace di intendere e volere

Fa discutere la conclusione della perizia psichiatrica eseguita sul 39enne che lo scorso 18 febbraio ha travolto e ucciso due donne alla barriera autostradale Ghisolfa, sulla A4 Torino-Milano. Secondo quanto refertato, l’uomo alla guida sarebbe stato incapace di intendere e volere al momento dei fatti, di conseguenza ha centrato in pieno a 150 km/h l’auto con a bordo Laura Amato, 54 anni, e Claudia Turconi, 59 anni, morte entrambe sul colpo, dopo che la loro vettura è stata sbattuta violentemente contro il casello, a seguito di un impatto devastante.

La perizia sarà discussa in udienza il prossimo 22 maggio davanti al gip Ileana Ramundo alla presenza del pm Paolo Filippini e agli avvocati del 39enne e delle persone offese, i familiari delle vittime. L’uomo si trova al momento ricovero nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Piacenza e in libertà vigilata per un anno.

Ultime notizie, treno merci deragli in Crimea: un attentato?

Nella giornata di ieri si è verificato il deragliamento di un treno che trasportava grano a Simferopoli, in Crimea. Come riferisce l’agenzia di stampa Ansa attraverso il suo sito, citando il capo dell’amministrazione della penisola annessa alla Russia, a sua volta citato dall’agenzia Interfax, viene spiegato che l’incidente non ha causato morti o feriti. In base a quanto reso noto dalle ferrovie della Crimia, così come riferisce il tabloid britannico Guardian, il deragliamento sarebbe stato causato da “interferenze di estranei”, quindi ipotizzando un attentato, un atto volontario.

Il canale Telegram Baza aveva invece riferito di un’esplosione sulla linea ferroviaria. “Un’esplosione sulla ferrovia nel distretto di Simferopoli in Crimea si è verificata alle 8:20 del mattino (le 7:20 in Italia ndr). A seguito dell’incidente, cinque vagoni ferroviari che trasportavano grano sono deragliati. La circolazione dei treni sulla tratta Simferopol-Sevastopol è stata sospesa”. In totale sono deragliati 8 vagoni.

Ultime notizie, morto l’attore Helmut Berger

Nella mattinata di ieri è morto, all’età di 79 anni, l’attore austriaco Helmut Berger, che aveva recitato in molti film diretti da Luchino Visconti. Dopo aver iniziato la sua carriera da modello l’attore di origine austriaca, aveva esordito nel cinema recitando nel film Le Streghe, e continuato con altri film diretti dallo stesso regista del quale diventerà un “attore feticcio”. Si ricordano le sue interpretazioni in film famosi come Ludwig, La caduta degli dei e Gruppo di Famiglia in un interno. Prima di arrivare in Italia, Helmut Berger aveva vissuto anche a Londra. La morte è arrivata inaspettatamente stamani.

Ultime notizie, in morto in un incidente sul lavoro per una caduta dalla funivia

Un incidente sul lavoro accaduto in Val Gardena, ha provocato la morte di un operaio che stava lavorando alla manutenzione della funivia del Seceda ed è caduto dalla cabina. Data la grande altezza dalla quale l’operaio è precipitato, la morte è avvenuta sul colpo. Un collega che stava lavorando con lui ha testimoniato che l’operaio, di origini toscane, era regolarmente legato, ma la corda ha ceduto mentre l’uomo si stava spostando tra due cabine e il volo è stato di 80 metri. Il corpo è stato poi recuperato dai sanitari.

Ultime notizie, un morto in un incidente stradale in Liguria

Sun incidente, accaduto sull’autostrada A10, in Liguria, ha provocato il ferimento di 5 persone, una delle quali è deceduta successivamente in ospedale. L’incidente, che è avvenuto nel tratto di autostrada compreso tra il casello di Albenga e quello di Borghetto Santo Spirito, ha visto il coinvolgimento di 4 vetture che, all’interno di una galleria, sono state speronate da un furgone che si è successivamente ribaltato. L’incidente ha provocato la chiusura dell’autostrada per alcune ore per consentire il recupero delle auto e del furgone e poi è stata riaperta con code che si erano formate durante il periodo di chiusura.











