Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: alluvioni Germania, 141 morti confermati (18 luglio)

Dopo le alluvioni in Germania è in atto una corsa contro il tempo per cercare di salvare il maggior numero possibile di dispersi. Le persone attualmente in questa situazione sono oltre mille in tutta la zona dell’alluvione, e in molti casi non vengono raggiunte anche per le problematiche che il maltempo ha causato alle linee telefoniche. Nelle zone alluvionate si è recato in visita il presidente Steinmeier. L’ultimo aggiornamento parla di 141 vittime accertate in Germania con un migliaio di dispersi, mentre nel vicino Belgio sono 27 i decessi e 103 dispersi, ma purtroppo il bilancio è destinato ad aumentare nel corso dei prossimi giorni, mentre le squadre di soccorso sono ancora intente a scavare sia nelle case che nelle campagne dove molti alberi sono stati spazzati dalla piena.

DANNI DA COVID/ "Ansia e stress ora vengono dalla crisi economica, serve solidarietà"

Ultime notizie, il bollettino di ieri del coronavirus

Leggero aumento dei nuovi casi di coronavirus nel bollettino di ieri. A fronte di 244.787 tamponi eseguiti sono stati 3.121, con il tasso di positività che è all’1,3%, mentre i decessi registrati oggi sono stati 13 in totale. Per quanto riguarda i dati dei ricoveri sono stabili quelli nei reparti di intensiva, + 1 e aumentati di 23 quelli dei reparti ordinari, che sono ora 1.111. Per quanto riguarda i guariti, nelle ultime 24 ore se ne registrano 2.328.

LOTTO E SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazioni 10eLotto, 17 luglio 2021: le quote

Ultime notizie, boom disdette per variante Delta

Gli italiani nell’estate 2021 si recheranno pochissimo all’estero, a causa dell’incremento dei casi per la variante Delta del Coronavirus. In totale i nostri connazionali che viaggeranno oltre confine saranno solamente 1,5 milioni. Alcuni paesi europei, come la Grecia, si stanno di nuovo blindando e sull’isola di Mykonos, una delle più famose del paese ellenico, è stato imposto il coprifuoco con la conseguente cancellazione della movida. A questo si sommano anche le voci di un ritorno a restrizioni anche in Italia e le prenotazioni stanno calando anche per le località di vacanze in Italia.

Green pass come ottenerlo: tre piattaforme/ Ma per 10mila vaccinati di Torino è caos

Ultime notizie, Nomine Rai: Soldi è il nuovo presidente

In nuovo consiglio di amministrazione della Rai ha votato favorevolmente sia per la nomina di Marinella Soldi come nuovo presidente, che di Carlo Fourtes come amministratore delegato. I due nomi proposti dal premier Draghi hanno quindi superato questo passaggio e attendono il successivo esame da parte della Commissione di Vigilanza del Parlamento, quando la votazione di ratifica avverrà a scrutinio segreto. Forza Italia mostra ancora il suo malcontento, mentre la Lega non seguirà il partito alleato, anche per evitare scontri con il Premier. Vista la posizione favorevole di Pd, Iv e Leu, oltre che dei Cinque Stelle il voto in Commissione Vigilanza non dovrebbe creare problemi.

Ultime notizie, Verstappen a Silverstone vince gara “sprint” F1

La novità del Mondiale di Formula 1 che è andata in scena ieri sul circuito di Silverstone ha portato alla conquista della pole position della gara di oggi il pilota olandese Verstappen sulla Red Bull. Alle sue spalle i due piloti Mercedes, Hamilton e Bottas e il ferrarista Leclerc che ha ottenuto un importante quarto posto. La “sprint race” sarà replicata anche in altre gare della stagione, tra le quali il GP d’Italia a Monza, ed alla fine della stagione la Fia deciderà se applicare a tutte le gare del campionato questa nuova formula.



© RIPRODUZIONE RISERVATA