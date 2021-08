Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: almeno 3 morti all’aeroporto di Kabul (22 agosto)

“Pandemonio assoluto” e “almeno tre” corpi senza vita, a causa della ressa all’esterno dell’aeroporto di Kabul. Lo riferisce Sky News, che spiega come i soldati britannici tentino di dare una mano a uomini, donne e bambini stretti nella calca di chi tenta disperatamente di entrare nello scalo afghano per provare a fuggire, dopo la presa del potere da parte dei talebani. L’ambasciata Usa in Afghanistan ha emesso un avviso di sicurezza: “Stiamo consigliando ai cittadini statunitensi di evitare di recarsi in aeroporto e di evitare i cancelli aeroportuali in questo momento a meno che non si ricevano istruzioni individuali da un rappresentante del governo degli Stati Uniti per farlo”. Intanto, il mullah Abdul Ghani Baradar e altri leader dell’ufficio politico talebano sono giunti nella tarda serata di ieri a Kabul da Kandahar. Come riporta l’ANSA, “i leader talebani di diverse parti del Paese si stanno radunando nella capitale per avere consultazioni sul futuro governo dell’Afghanistan”.

Per quanto concerne le ultime notizie che provengono dal fronte sanitario, sono stati 7.470 i positivi ai Coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute, con 45 vittime in un giorno. I dimessi e i guariti sono stati invece 4.216.542, mentre gli attualmente positivi sono saliti a 133.421, con un aumento di 1.959 casi. Il tasso di positività è del 2,93%, in leggero calo rispetto al 3,2% di ieri. Nuovo traguardo, intanto, conseguito dalla campagna vaccinale in Italia: sono nel totale 75.040.135 le dosi di vaccino somministrate nel nostro Paese. Inoltre, sono 36.204.826 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 67,03% della popolazione over 12. Al momento, le regioni hanno somministrato il 92,4% delle 81.203.519 dosi distribuite.

Partenza con il botto per il campionato di Serie A 2021/2022, con l’Inter campione d’Italia che non tradisce le aspettative e si sbarazza con un agevole 4-0 del Genoa. Da segnalare le marcature dei due nuovi acquisti Hakan Calhanoglu ed Edin Dzeko, giunti rispettivamente dal Milan e dalla Roma e già a bersaglio con la loro nuova maglia. Vince con un filo di sofferenza la compagine neroverde di Dionisi, che strappa tre punti importanti a un mai domo Hellas Verona. Nella serata di sabato, poi, spazio agli altri due anticipi: Empoli-Lazio e Torino-Atalanta. Al “Castellani” sono stati i biancocelesti di Maurizio Sarri a conquistare i tre punti, imponendosi per 3-1 sui padroni di casa, passati in vantaggio con Bandinelli e rimontati da Milinkovic-Savic, Lazzari e da un calcio di rigore convertito da Ciro Immobile. All’Olimpico Grande Torino, invece, doccia gelata per i granata, che al 79′ hanno pareggiato i conti con Belotti, dopo la gemma di Muriel al 6′, salvo soccombere al 93′, a un solo giro d’orologio dal termine dell’incontro, per mano di Piccoli.

