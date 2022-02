Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, alta tensione in Ucraina: Russia verso l’invasione?

Invita alla cautela il ministro della salute, Roberto Speranza. Anche se i contagi stanno continuando a calare, l’esponente dell’esecutivo si è appellato affinchè la guardia rimanga alta: “Stiamo piegando la curva, e senza aver dovuto far pagare un forte prezzo di chiusure – le parole di Speranza rilasciate ieri a Mezz’ora in più e riportate da TgCom24.it – c’è però bisogno di cautela. Ecdc dice che la pandemia è ancora in corso anche se in Europa va decisamente meglio. I tanti casi di Omicron non si sono trasformati in ospedalizzazioni e ciò è grazie alla campagna vaccinale: siamo al 91% di prime dosi tra gli over12”. Speranza ha parlato anche delle mascherine, spiegando: “Se io sono all’esterno in un parco o cammino per strada senza rischi tolgo la mascherina, ma la norma che ho firmato dice che la mascherina va tenuta con sé e se ci sono assembramenti va indossata. La mascherina è stato uno strumento fondamentale in questi mesi e lo è ancora: vanno sempre indossate al chiuso e all’aperto vanno indossate appena c’è un elemento di rischio, ciò anche per buon senso”.

Ultime notizie, tensione altissima in Ucraina

Resta altissima la tensione in Ucraina, con la Russia “minacciosa” e pronta ad invadere il Donbass, e con gli Stati Uniti che invece hanno ribadito che in caso di invasione ci sarà una dura rappresaglia. Per ora la situazione sembrerebbe essere di stallo, ma intanto tutte le nazioni straniere stanno richiamando in patria i propri connazionali di stanza in Ucraina, compresa l’Italia. E ieri, durante il consueto Angelus della domenica in piazza San Pietro, anche Papa Francesco si è appellato affinchè la tensione di queste settimane non sfoci in un conflitto fra Russia e Ucraina: “Sono preoccupanti le notizie che arrivano dall’Ucraina, affido all’intercessione della vergine Maria e alla coscienza dei responsabili politici affinché sia fatto ogni sforzo per la pace. Preghiamo in silenzio”.

Ultime notizie, il Milan batte la Samp e vola in vetta

Il Milan ha battuto ieri a mezzogiorno la Sampdoria con il risultato di una rete a zero. La compagine rossonera ha deciso il match nei primi minuti di gara visto che all’ottavo è stato il giovane talento Rafael Leao a trovare la rete, portando la sua squadra sull’uno a zero, e risultato che è rimasto così fino alla fine. Milan che, come da pronostico, ha ottenuto i tre punti contro i blucerchiati, portandosi a quota 55, in vetta alla classifica e a più uno rispetto all’Inter seconda (che però deve recuperare una partita), e a più due rispetto al Napoli, terzo a quota 23. Nel prossimo turno, Milan a Salerno contro la Salernitana, Inter in casa con il Sassuolo, e Napoli a Cagliari contro gli omonimi padroni di casa.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 14 febbraio/ -283 ricoveri, positività 11.2%

Ultime notizie covid, nuovo vaccino testato su animali efficace contro tutte le varianti

L’Iss, l’istituto superiore di sanità, ha realizzato uno studio preclinico, pubblicato sulla rivista Viruses, riguardante una nuova piattaforma vaccinale contro il covid che sarebbe efficace contro ogni variante. Al momento lo studio è stato condotto solamente sugli animali, precisamente sui topi, ma ha dato dei risultati molto promettenti. Si basa su una proteina comune a tutte le varianti, e risulta essere efficace anche contro cariche virali elevate. Il nuovo vaccino ha scelto come bersaglio la proteina N, che a differenza della più nota Spike, non mostra nessuna mutazione fra le varie varianti del covid fino ad oggi conosciute. Il vaccino ha mostrato una memoria immunitaria a livello polmonare che potrebbe essere sintomo di una protezione duratura.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

Prosegue il calo dei nuovi contagi e dei decessi nel bollettino diramato dal Ministero della sanità. I nuovi casi sono stati 51.959 ed i decessi 191. Per quanto riguarda il tasso di positività si è registrato un leggero aumento, all’11,2% con un decremento dei tamponi processati. Importante è stato il ritorno sotto quota 200 del numero dei decessi giornalieri, una cifra che non si rilevava dallo scorso 9 gennaio e con un netto calo rispetto ai 269 registrati ieri. Continua il calo dei ricoveri, con una diminuzione di 33 unità per quanto riguarda le terapie intensive, mentre nei reparti ordinari il calo è stato di 250 unità.

Ultime notizie, secondo mandato in Germania per il presidente Steinmeier

L’esponente socialdemocratico Frank-Walter Steinmeier è stato riconfermato alla presidenza della Germania ricevendo 1.045 voti su 1.472 votanti, che sono sia i componenti del Bundestag che persone della “società civile” scelti dai vari land che compongono la Germania. Il presidente, nel suo discorso di insediamento ha ricordato il suo ruolo “super partes” ma ha anche chiesto alla Russia di sciogliere il cappio che è stato allestito intorno all’Ucraina. La posizione del presidente in Germania è molto simile a quella italiana e tra Steinmeier e Mattarella c’è molto feeling creato nel corso del primo mandato di entrambi e Mattarella si è immediatamente complimentato con il collega tedesco.

Ultime notizie, fuga da Hong Kong per il Covid

L’aumento esponenziale dei contagi dovuti al Covid 18 sta portando ad una vera e propria fuga da Hong Kong con migliaia di persone che si sono messe in fila per poter entrare nella Cina continentale anche se dovranno sottoporsi al periodo di quarantena. A Hong Kong sono vaccinati con 2 dosi solo il 20% delle persone con più di 80 anni di età e gli ospedali vedono già un problema per i ricoveri con un riempimento che è già arrivato al 90%. Nei prossimi giorni nell’ex colonia britannica è atteso uno “tsunami” di contagi. Una volta arrivati nella provincia del Guangdong, con pochissimi casi giornalieri, gli abitanti di Hong Kong si sentiranno quindi maggiormente sicure, ma per molti non è stato possibile prenotare un hotel dove trattenersi per il periodo di quarantena. Nella giornata di oggi c’è stato il nuovo record con 1.514 contagi, e 3 morti, l’ondata più grave dall’inizio della pandemia.

Ultime notizie, la giornata olimpica a Pechino

Nessuna medaglia ieri per la rappresentativa azzurra che puntava su De Aliprandini nello slalom gigante ed anche su Hofer nell’inseguimento del biathlon e della Wierer anche lei nell’inseguimento femminile. Per entrambi quarto posto, con Dorothea Wierer che sembrava destinata alla medaglia d’argento ma ha poi mancato i bersagli al poligono di tiro. Per lo sciatore invece, dopo la sesta posizione nella prima discesa, è arrivato l’errore ad inizio seconda che lo ha eliminato dalla corsa all’oro che è andato allo svizzero Odermatt.

Ultime notizie, l’ultima stretta per i no vax

Da domani scatta l’ultima stretta per i cinquantenni che non si sono vaccinati. Da quel giorno infatti non potranno entrare al lavoro senza il super Green Pass. Gli interessati dal provvedimento sono in tutto mezzo milione, e non potranno riscuotere lo stipendio senza però perdere il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Questa norma è valida sino al prossimo 15 giugno.

Ultime notizie, omicidio a Lanciano, ucciso un 72enne

Ieri mattina a Lanciano, in provincia di Chieti, un uomo di 72 anni, Francesco De Florio De Grandis è stato ucciso da un vicino che ha successivamente confessato l’omicidio, con 10i colpi di pistola, mentre si stava recando a messa. Il morto aveva una grande passione per la pittura e nella città marchigiana era noto come “il pittore della notte”, L’omicida, dopo essere stato fermato dalle forze dell’ordine, ha confessato il proprio delitto dicendo che la vittima parlava male di lui.



