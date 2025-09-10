Le ultime notizie di oggi sulla guerra in Ucraina, e l'abbattimento di droni russi in Polonia. Le ultime sulla guerra a Gaza e la crisi in Francia

Le ultime notizie di oggi le apriamo con la situazione in Ucraina e la guerra giunta al giorno numero 1.295. La giornata di ieri è stata caratterizzata dall’abbattimento di alcuni droni russi in Polonia, così come ha riferito attraverso X, il premier polacco Donald Tusk. Stando a quanto spiegato, lo spazio aereo sarebbe stato violato più volte, di conseguenza l’esercito militare nazionale avrebbe utilizzato le proprie armi per abbattere appunto i velivoli russi. La Polonia ha fatto altresì alzare in volto i propri caccia per meglio controllare lo spazio aereo poi l’emergenza sarebbe rientrata, una volta terminati i lanci – evidentemente errati – di droni da parte di Mosca.

Intanto è uscito allo scoperto nuovamente Donald Trump, che avrebbe chiesto all’Unione Europea di mettere dei dazi al 100% nei confronti di India e Cina. Sarebbe una mossa per andare a colpire i partner commerciali principali della Russia, e la richiesta è giunta dopo un incontro fra alcuni funzionari Usa e Ue in quel di Washington. Difficilmente ciò accadrà, anche perchè dei dazi al 100% innescherebbero a loro volta una reazione da parte di Cina e India, scatenando una vera e propria guerra commerciale. In ogni caso l’Ucraina attende con ansia la pace visto che le proprie difese si stanno indebolendo a causa di una riduzione della fornitura americana con l’avvento alla Casa Bianca di Donald Trump.

Ultime notizie, il punto sulla guerra a Gaza

Le ultime notizie sulla guerra in Medioriente. Prosegue la guerra a Gaza, con il conflitto che ormai si dirige inesorabilmente verso il secondo anniversario. Nella giornata di ieri, nuovi bombardamenti da parte di Israele, che sta continuando la sua rappresaglia nei confronti di Hamas e che ieri ha colpito Doha, in Qatar. Stando a quanto riferisce Tgcom24.it, le bombe israeliane avrebbero in particolare raggiunto il quartiere Leqtaifiya, dove si sarebbero riuniti i vertici politici dei ribelli palestinesi per trattare il cessate il fuco. Il raid, definito “Atzeret HaDin” o “Operation Summit of Fire”, è stato condannato quasi all’unanimità da parte degli altri Paesi, causando un’ondata di indignazione internazionale.

Per il Qatar si è trattato invece di una “palese violazione del diritto internazionale”, definendolo quindi un “atto vigliacco”. Anche l’Italia ha condannato lo stesso bombardamento, dicendosi estremamente preoccupata dal fatto che si possa innescare una escalation senza fine. Molti analisti sono certi che tale azione potrebbe compromettere in maniera significativa la possibilità di arrivare ad una pace e di far cessare questo orrendo conflitto. “Sono molto turbato”, il commento di Trump, aggiungendo che Israele non aveva dato il proprio pre-avviso al raid.



Ultime notizie, il nuovo premier francese

Dopo la caduta del governo Bayrou in Francia, sfiduciato dal parlamento, nella giornata di ieri è stato nominato il nuovo primo ministro, leggasi Sebastien Lecornu. Si tratta di un politico giovanissimo, solo 39 anni, attuale ministro della difesa e considerato da sempre un fedele del presidente Macron. Si tratta di un incarico solo temporaneo comunque visto che l’Eliseo ha fatto sapere che la nomina ha l’obiettivo di adottare la legge di bilancio e gettare le basi per gli accordi indispensabili in vista delle decisioni dei prossimi mesi. Lecornu resterà quindi in carica fino a che non si terranno nuove elezioni e il popolo voterà, con l’obiettivo principale di adottare una nuova legge finanziaria, tenendo conto che quella proposta da Bayrou era stata ritenuta troppo austera (prevedeva un taglio al bilancio dello stato di 44 miliardi di euro per ridurre il deficit).

Una volta concluse le discussioni toccherà al nuovo primo ministro proporre un governo al presidente. Il trasferimento del potere da Bayrou e Lecornu avverrà in quel di Palazzo Matignon a Parigi, e segnerà l’inizio dell’ennesimo nuovo esecutivo oltralpe negli ultimi anni, per una crisi politica che va avanti ormai da diverso tempo.