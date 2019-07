Ultime notizie/ Ultim’ora oggi. California: terremoto magnitudo 7.1 (6 luglio 2019)

Un nuovo terremoto scuote la California. Nelle scorse ore, precisamente alle 5:28 di stamane, quando negli Stati Uniti erano le 19:28 di venerdì 5 luglio, un violento sisma di magnitudo 7.1 si è verificato nei pressi di Ridgecrest, cittadina a circa 250 chilometri di distanza da Los Angeles. Al momento che vi scriviamo non si sono verificati danni importanti, ma ci sarebbero comunque dei feriti, visto che il sisma è stato decisamente importante, e avvertito fino in Messico. Fra i primi a segnalarlo, un italiano che si trova oltre oceano, tale Emanuele Scamardella, di cui Repubblica ha pubblicato il suo tweet: «Wooooow 7.1 di magnitudo – il suo post – ancora più lunga e forte. Tutto Ok. Avete presente tutti i film catastrofici sui terremoti in California che parlano della Faglia di Sant’Andrea? Negli ultimi 2 giorni mi sento una comparsa, non pagata, di uno di questi film». Il terremoto di stamane all’alba giunge a due giorni di distanza da un’altra violenta scossa sempre in California, di magnitudo 6.4. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Ultime notizie, alta tensione sulle ONG

Prosegue la polemica con le ONG sulla questione migranti da parte del Governo gialloverde: la nave Mediterranea punta verso Lampedusa nonostante il Ministro degli Interni Salvini abbia intimato di procedere verso la più vicina Tunisia. E l’altro vicepremier Di Maio attacca le ONG, accusandole di speculare sulla tragedia dei disperati in cerca di un approdo sicuro.

Ultime notizie Alitalia e Atlantia: scontro tra alleati

Il Ministro Di Maio ha fatto il punto sulla situazione relativa ad Alitalia, sottolineando come al momento siano arrivate solo tre manifestazioni d’interesse ufficiale per rilevare la compagnia aerea che da tempo versa in gravi condizioni economiche. Si tratta di Toto, Avianca e il patron della Lazio, Claudio Lotito, che capeggerebbe una cordata. C’è tensione invece con Atlantia che ancora non si sarebbe fatta ufficialmente avanti, anche se Di Maio ha sottolineato come nei confronti di Atlantia non vi sia pregiudizio da parte del Governo.

Ultime notizie, scampò a Nassiriya: il danno e la beffa

Vicenda paradossale per Pietro Sini, appuntato dei Carabinieri reduce dalla strage di Nassiriya. Una volta rientrato in Patria, Sini aveva rifiutato la medaglia al valore offertagli, lamentando la scarsa assistenza ricevuta dopo la tragedia affrontata in Iraq. Lo Stato ora chiede a Sini il costo del conio della medaglia stessa un oro, 1410 euro, imputandogli la vanità della spesa.

Ultime notizie, ucciso dalle sue tigri

Il mondo circense è ancora scosso dalla tragica scomparsa di Ettore Weber, domatore aggredito dalle tigri con le quali stava preparando il numero al circo Orfei di Triggiano, in provincia di Bari. Sono stati sequestrati 8 felini mentre si cerca di fare luce sulla dinamica dell’incidente, avvenuto intorno alle ore 20 di giovedì 4 luglio. Chi conosceva bene Weber afferma come il domatore fosse completamente devoto alla sua professione e amasse in maniera incondizionata i suoi animali.

Ultime notizie, Saldi in tutta Italia: caccia all’occasione

In Italia partono i saldi estivi: da sabato 6 luglio caccia tra negozi e centri commerciali alle migliori offerte a disposizione. Le associazioni dei consumatori invitano a un raffronto dei cartellini per comprendere se gli sconti siano effettivi oppure ‘gonfiati’ proprio in vista dei saldi. Dalla mattina di sabato si prevedono code e un grande afflusso, anche nelle località di mare che, viste le condizioni metereologiche che resteranno favorevoli fino alla giornata di martedì, saranno prese d’assalto dagli italiani.

Ultime notizie, oggi è la giornata mondiale del bacio

Il 6 luglio è anche un giorno speciale per tutti gli innamorati: è infatti la giornata mondiale del bacio, un gesto romantico che viene formalmente celebrato e riconosciuto. Secondo gli studiosi un bacio è anche un qualcosa di molto importante per salvaguardare la propria salute: si tratta infatti di un gesto che, oltre ad avere una funzione antistress, riesce a rafforzare le difese immunitarie ed è anche ottimo per prevenire le rughe, visto che con un bacio si tengono in allenamento ben 29 muscoli facciali.



