Le ultime notizie di oggi sugli scontri fra Thailandia e Cambogia, il Tour de France, la morte di Hulk Hogan e la strage di Brandizzo

Le ultime notizie le apriamo con gli scontri fra Thailandia e Cambogia in una zona di confine da sempre contessa dai due Paesi. Nel giro di poche settimane si è verificata una rapida escalation che ha portato ad uno scontro a fuoco che ha già causato diverse vittime e feriti, oltre a circa 40mila persone che sono state evacuate. Da tempo Thailandia e Cambogia sono “rivali” e negli ultimi mesi, a cominciare da maggio, erano riprese le ostilità fino a che la situazione non è completamente degenerata in queste ore.

Delitto di Garlasco, Taccia polemica su Ignoto 3/ "Non vanno cercati ignoti perché non c'è nulla su Sempio…"

Numerosi video comparsi online mostrano moltissime persone fuggire dalle loro case a causa di violente esplosioni, in particolare presso la zona del tempo di Prasat Ta Muen Thom, lungo il confine fra le due nazioni. Le vittime al momento sarebbero 12, di cui 11 civili, mentre i feriti sarebbero 14, tutti presente in un minimarket che è stato colpito da una bomba ad una ventina di chilometri dal confine. I numeri sono purtroppo da aggiornare di ora in ora, e il bilancio rischia di essere ben peggior con il proseguo degli scontri.

WEST NILE, ALLARME IN ITALIA/ Virus arrivato con gli uccelli migratori, c'è un solo modo per proteggersi

Ultime notizie, tassi invariati da parte della BCE

Era attesa una nuova riduzione dei tassi da parte della BCE, la banca centrale europea, ma alla fine non è arrivata. L’istituto di credito ha infatti deciso di lasciare i tassi invariati al 2% (sui depositi) e al 2,15% (sulle operazioni di rifinanziamento), mentre quello sui prestiti marginali resta al 2,40%.

Dopo otto tagli di interessi di fila, la BCE stoppa quindi la decrescita iniziata un anno fa, a giugno 2024, e come fatto sapere dalla presidente Christine Lagarde, c’è grande incertezza attualmente a causa dei dazi, con le imprese che sono caute negli investimenti. Lagarde afferma che sui tassi futuri “non è possibile alcun impegno”, considerando urgente rafforzare come non mai l’area euro nel contesto attuale. Nel corso della conferenza stampa la presidente della banca centrale europea ha infine invitato i governi a dare priorità a riforme e investimenti strategici con un occhio alle finanze pubbliche, che devono essere sempre sane.

Incidente in divieto di sosta: si rischia una condanna/ Sentenza: "La ragione del divieto è fondamentale"

Ultime notizie, chiuse le indagini sulla strage di Brandizzo

E’ stata comunicata nella giornata di ieri la chiusura delle indagini in merito alla strage di Brandizzo. Il riferimento è a quanto accadde il 30 agosto del 2023, quando cinque operai presenti sulla linea ferroviaria appunto a Brandizzo, vennero investiti da un treno, morendo sul colpo. In totale sono state iscritte sul registro degli indagati ben 24 persone, di cui 21 persone più tre società, accusate a vario titolo di omicidio colposo e disastro ferroviario sempre colposo.

Gli indagati temevano l’accusa di omicidio volontario con dolo eventuale che è però caduta, di conseguenza, anche in caso di condanne, non dovrebbero arrivare pene molto pesanti. Fra le persone indagate vi sono Rfi, ma anche Sigifer di Borgo Vercelli e Clf di Bologna. A morire furono cinque operai dopo che vi una mancanza di comunicazione ed evidentemente non vennero rispettate delle misure di sicurezza: il treno sulla linea Milano-Torino, in transito a ben 160 km/h, travolse il gruppo non lasciando loro alcuna possibilità di salvarsi.

Ultime notizie, stop ai limiti nei bagagliai sui voli

Sta per arrivare l’ok dell’Europa allo stop al limite dei liquidi nei bagagliai. E’ tutto merito dei nuovi scanner intelligenti che verranno istallati negli aeroporti dotati di smart security, e che saranno subito in grado di riconoscere cosa si nasconde nelle valigie. Fino ad oggi, ricordiamo, il limite del liquido era di 100 millimetri, che a breve scomparirà definitivamente.

Ultime notizie, Pogacar secondo oggi all’arrivo a Courchevel

La penultima tappa di montagna dell’edizione 2025 del Tour de France ribadisce ancora una volta la leadership di Pogacar che si piazza secondo sotto lo striscione del traguardo staccando ancora una volta Vingeegard che aveva tentato di sorprenderlo da lontano ma è stato battuto sull’ultimo scatto ed ora vede il suo distacco dalla maglia gialla aumentare di 9 secondi. La tappa ha visto il successo di O’Connor che ha sfruttato il duello tra i maggiori aspiranti alla vittoria finale. Domani altra tappa di montagna sulle Alpi con il finale in salita a La Plaigne.



Ultime notizie, la morte di Hulk Hogan

Hulk Hogan uno dei più famosi interpreti del wrestling, è morto all’età di 71 anni. Il lottatore era diventato famoso per le sue apparizioni televisive ed era stato anche una star del cinema, prendendo parte, insieme a Silvester Stallone, al film Rambo III. La notizia della sua morte è stata data da TMZ Sports, che ha riferito che Hogan ha avuto un malore mentre si trovava nella sua casa di Clearwater, in Florida, ed è poi successivamente deceduto in ospedale dove era stato trasportato. Le sue apparizioni in televisione hanno di fatto appassionare a questa lotta “americana”, milioni di persone in tutto il mondo.

Ultime notizie, Carrefour lascia il mercato italiano

La catena di supermercati francese Carrefour, lascia l’Italia dopo aver venduto tutta la sua rete al gruppo New Princes con una valutazione complessiva di un miliardo di euro.

L’acquirente è un gruppo italiano e, a fronte dell’investimento, ha acquisito tutte le attività presenti in Italia con 820 punti vendita, 315 supermercati e 41 ipermercati. La cessione delle attività da parte del gruppo francese era ormai certa da tempo ed anche nell’ultimo bilancio era presente un passivo di 150 milioni di euro.

Ultime notizie, esplosione in un condominio di Collegno

Intorno alle 18.00 di ieri una esplosione si è verificata in un condominio di Collegno, in zona Savonera. Lo scoppio ha distrutto la tromba dell’ascensore e danneggiato 10 degli appartamenti del palazzo con fiamme che hanno provocato anche il ferimento di alcune persone. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l’incendio e stanno anche lavorando per verificare se ci sono dei dispersi sotto le macerie.

Ultime notizie, la nazionale femminile di calcio ricevuta dal Presidente della Repubblica

Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale la delegazione della nazionale femminile di calcio che agli europei è arrivata sino semifinale perdendo poi con l’Inghilterra con le avversarie che hanno realizzato il pareggio a 1 minuto dalla fine del recupero e poi segnato la rete decisiva a 1 minuto dalla fine dei supplementari. Il Presidente ha elogiato le ragazze italiane e lo staff tecnico per il risultato raggiunto rimarcando la maggiore difficoltà da parte delle donne per raggiungere determinati traguardi.