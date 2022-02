Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, alta tensione Ucraina-Russia “Fra 24 ore l’invasione”

Continua a restare altissima la tensione fra Ucraina e Russia, con i due eserciti che sono di fatto schierati con centinaia di migliaia di uomini da una parte e dall’altra del confine, nella regione del Donbass, e non solo. Il presidente ucraino, Zelensky, ha spiegato: “Ci hanno detto che il 16 sarà il giorno dell’attacco”, di conseguenza vi sono ancora 24 ore per mediare ed evitare il peggio. Intanto quella di ieri è stata un’altra giornata di appelli, e nel contempo di mediazioni, lavoro politico e moniti, come ad esempio quanto affermato dai ministri della Finanza del G7: “La nostra priorità immediata – affermano, come riporta TgCom24.it – è sostenere gli sforzi per una de-escalation della situazione” ma se Mosca intensifica l’azione militare il G7 “è pronto a imporre collettivamente sanzioni economiche e finanziarie con conseguenze enormi e immediate sull’economia russa”. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha chiesto al Cremlino “segnali immediati di de-escalation”, mentre, stando a quanto spiegato dal Corriere della Sera, oggi il ministro Di Maio potrebbe partire per una missione a Kiev.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 15 febbraio/ -29 ricoveri, positività 7%

Ultime notizie, arrestato cugino di Saman Abbas

Nella giornata di ieri è stato arrestato Nomanhulaq Nonamhulaq, il cugino di Saman Abbas, la 18enne di origini pachistane scomparsa il 30 aprile dell’anno scorso dal comune di Novellara, in provincia di Reggio Emilia. L’uomo, come riferito dall’agenzia Ansa, è stato fermato presso un appartamento del centro di Barcellona, dopo che era latitante e indagato per l’omicidio della povera Saman. Il giovane era da mesi ricercato nell’ambito dell’indagine condotta dai carabinieri e della Procura di Reggio Emilia, e si tratta del terzo arresto nell’inchiesta. In precedenza erano stati infatti fermati, sempre all’estero, il cugino della vittima, ikram Ljaz, e lo zio Danish Hasnain, entrambi catturati in Francia e successivamente estradati in Italia. Vengono ritenuti i complici del delitto della ragazza che si era ribellata ad un matrimonio combinato.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 15 febbraio/ Positività 10.1%, -27 ricoveri

Ultime notizie, omicidio ad Acilia

Un uomo è stato assassinato a colpi di pistola nella mattinata di ieri in quel di San Giorgio di Acilia, in provincia di Roma. La vittima, come riferito da RomaToday, è un 48enne che è stato rinvenuto in una pozza di sangue attorno alle ore 6:00 di mattino di San Valentino. Ad avvisare le forze dell’ordine sono stati i residenti, che hanno udito la raffica di colpi, allertando appunto i soccorsi. Per l’uomo non è vi stato comunque ancora nulla da fare visto che, quando sono arrivati sul posto i sanitari, era già morto. L’esecuzione è avvenuta in via Ettore Roesler Franz, nei pressi dell’incrocio tra via Domenico Morelli e via Alberto Galli, e al momento l’omicidio resta un vero e proprio giallo. Sembra che l’uomo abitasse proprio nella zona dove è morto: di fatto è stato ucciso una volta uscito di casa. Paolo Corelli stamattina presto è uscito da casa con l’intenzione di recarsi al lavoro, ma la sua macchina era in doppia fila e l’uomo, 47enne e incensurato, che lavorava presso un supermercato a Fiumicino, non ha avuto nemmeno il tempo di salire in auto dato che è stato colpito al petto con due colpi di pistola. Le indagini proseguono cercando anche di trovare delle immagini riprese dalle telecamere della zona. Corelli era separato dalla moglie che abita nelle vicinanze insieme alla figlia, mentre i suoi genitori abitano nel suo stesso palazzo

Referendum, Consulta decide oggi/ Giustizia, eutanasia, cannabis: gli 8 quesiti

Ultime notizie, false vaccinazioni: un medico e due pazienti arrestati

Un medico e due pazienti sono stati arrestati in quel di Velletri, in provincia di Roma, in quanto accusati di aver simulato la somministrazione del vaccino anti covid. Lo scopo, far ottenere il green pass a coloro che non volevano vaccinarsi, ai no vax. Il trio, come riferisce Tgcom24.it, citando Latina Oggi, è stato beccato il flagranza di reato dai finanzieri della compagnia locale, e denunciati. Il medico di base iniettava una soluzione fisiologica dietro il compenso; si tratta di un 64enne romano con uno studio da 20 anni nel centro storico di Velletri, e che è stato fermato venerdì scorso, 11 febbraio, dopo una serie di segnalazioni. Sembra che tale attività andasse avanti da diverse settimane, e a corroborare il tutto, anche una serie di filmati. Il trio deve rispondere di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, peculato e falso.

Ultime notizie, il bollettino di ieri del coronavirus

Il bollettino di ieri della pandemia vede una ulteriore diminuzione dei casi di contagio, anche per la giornata festiva. I nuovi casi registrati sono stati 28.630 a fronte di 283,891 tamponi processati, con il tasso di positività che torna al 10.1%. Sono invece 281 i decessi registrati nelle ultime 24 ore e il calo prosegue anche per il numero dei ricoveri. Il numero dei guariti è stato di 76.553 e questo ha portato il numero dei positivi a 1.590.615 con un calo totale di 48,048 nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda il numero dei ricoveri sono 17 in meno per le terapie intensive e 10 in meno nei reparti ordinari. In generale si conferma il calo importante dei casi settimanali che è stato del 30% nell’ultima settimana.

Ultime notizie, le tensioni tra Russia e Ucraina hanno effetti anche sul prezzo dei carburanti

Le quotazioni della benzina continuano a crescere, arrivando sopra la cifra di 2 euro al litro e con queste anche quelle degli altri carburanti. In Italia il prezzo medio della benzina ha superato gli 1,8 euro tornando a dei livelli che non si vedevano dal 2012. Il prezzo del barile di petrolio è attualmente di 95 dollari e diversi analisti ritengono che potrebbe arrivare anche a 150 dollari nel caso in cui prendesse il via il conflitto tra Russia e Ucraina. Intanto il costo degli aumenti dell’energia si sta abbattendo sopra le famiglie italiane e secondo un sondaggio effettuato in questi giorni, almeno il 70% dei nostri connazionali opererà dei tagli riguardo all’acquisto dei carburanti.



