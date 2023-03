Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Amburgo, spari contro testimoni di Geova: 7 morti

Almeno sette persone sono state uccise ad Amburgo, in Germania, nelle scorse ore. Come si legge sul sito dell’agenzia di stampa Ansa, in occasione di una celebrazione da parte dei testimoni di Geova, sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco, che hanno provocato la morte di sette persone in una chiesa, mentre altre otto sono rimaste ferite. L’allarme è stato diffuso dalla polizia della città anseatica che ha chiesto ai residenti di restare chiusi in casa alla luce del pericolo concreto.

“Non ci sono indizi che vi siano persone in fuga. Quando la polizia è stata allertata siamo intervenuti molto velocemente perché eravamo vicini al luogo del fatto. Arrivati in chiesa gli agenti hanno udito ancora uno sparo”, le parole del portavoce della polizia, come si legge sull’Ansa. “Al piano superiore dell’edificio è stata intercettata una persona che non si esclude possa essere il responsabile o uno dei responsabili. Ma anche questo non è ancora chiaro”, ha continuato ancora, spiegando che sono in corso le verifiche del caso.

Ultime notizie, più di 1.200 migranti in Italia nelle ultime ore

Nelle ultime ore sono sbarcati in Italia quasi 1.200 migranti, arrivi a raffica che stanno mettendo a dura prova i vari centri di accoglienza. Nel dettaglio, come riferito dal sito di TgCom24, 885 poveretti sono giunti sull’isola di Lampedusa, dopo altri 21 sbarcati nella notte di ieri. Mercoledì erano invece state soccorse altre 470 persone a bordo di 13 barchini.

Venti migranti sono stati inoltre salvati in area Sar dopo che una barca di 8 metri salpata dalla Tunisia, precisamente da Sfax, è affondata: a bordo tutti stranieri provenienti da Camerun e Costa d’Avorio. Recuperato, purtroppo, anche il corpo di una giovane donna rivenuta senza vita. Un numero importante di nuovi sbarchi in Italia, fra cui anche molti minorenni, e tutta gente proveniente da Ciad, Siria, Sudan, Yemen, Senegal, Mali, Guinea, Burkina Faso, Camerun, Costa d’Avorio, Liberia e Gambia. I gruppi soccorsi si trovano ora presso l’hotspot di contrada Imbriacola e hanno raccontato di una traversata resa molto difficile dal mare mosso.

Ultime notizie, Papa Francesco rinnova l’appello all’accoglienza

E a proposito di migranti, ieri è tornato ad appellarsi Papa Francesco, all’incontro con i partecipanti al convegno della ‘Cattedra dell’Accoglienza’. Nell’occasione il Santo Padre ha invitato a “portare avanti il vostro cammino di formazione, per poter sempre meglio vivere l’accoglienza e promuovere una cultura dell’accoglienza”. E ancora: “per poter operare, per poter generare accoglienza, bisogna anche pensare l’accoglienza”. Di nuovo: “L’accoglienza – una delle citazioni dell’Enciclica sottolinea l’Ansa – è un’espressione dell’amore, di quel dinamismo di apertura che ci spinge a porre l’attenzione sull’altro, a cercare il meglio per la sua vita”. Bergoglio ha poi chiesto ai Paesi del mondo “come famiglia umana” e non singolarmente.

“I nazionalismi chiusi manifestano in definitiva questa incapacità di gratuità, l’errata persuasione di potersi sviluppare a margine della rovina altrui e che chiudendosi agli altri saranno più protetti. L’immigrato è visto come un usurpatore che non offre nulla. Così, si arriva a pensare ingenuamente che i poveri sono pericolosi o inutili e che i potenti sono generosi benefattori. Solo una cultura sociale e politica che comprenda l’accoglienza gratuita potrà avere futuro”.

Ultime notizie, Georgia revoca legge sugli agenti stranieri, Mosca preoccupata

Nella giornata di ieri il Parlamento della Georgia ha fatto sapere di aver revocato la legge sugli agenti stranieri. “Da partito responsabile di governo abbiamo preso la decisione di ritirare senza condizioni la proposta di legge che avevamo sostenuto”, la nota del Sogno Georgiano, partito che detiene la maggioranza. Dopo due notti di scontri a Tbilisi, in cui i manifestanti chiedevano appunto la revoca dello stessa legge, alla fine il Parlamento ha deciso di eliminare la norma.

“Accogliamo con favore l’annuncio del partito al governo di ritirare il progetto di legge sull’influenza straniera – il commento via Twitter della rappresentanza dell’Unione europea in Georgia -. Incoraggiamo tutti i leader politici georgiani a riprendere le riforme a favore dell’Ue, in modo inclusivo e costruttivo e in linea con le 12 priorità della Georgia per ottenere lo status di candidato”. Diversa, ovviamente, la reazione della Russia che si è detta “preoccupata” per quanto sta accadendo in Georgia. “Certamente – le parole del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov – per noi è importante che ci sia tranquillità lungo i nostri confini e in Georgia adesso la situazione lascia a desiderare”.

Ultime notizie, due femminicidi in Italia

Nella giornata di ieri due donne sono state uccise in ambito familiare. Il primo caso è accaduto in provincia di Foggia, a Carlentino, dove un uomo di 54 anni ha ucciso a colpi di coltello la moglie di 45 anni e poi ha tentato di suicidarsi buttandosi dal balcone di casa. Secondo le prime notizie l’uomo era stato recentemente sottoposto ad un intervento chirurgico al cuore ed era depresso. I due, genitori di 4 figli, gestivano un bar nel paese ed erano molto conosciuti. Il secondo femminicidio è avvenuto a Pinerolo e i protagonisti sono due cittadini pakistani che sono in Italia da almeno 7 anni.

La vittima, è Rubina Kosar, una donna di 45 anni, che è vstata uccisa, a martellate, dal figlio 23enne, Imran Amhad. Il ragazzo ha colpito la madre con numerosi colpi ferendola sia alla fronte che sulla nuca. L’allarme per il delitto è stato dato dal padre che ha visto una parte dell’aggressione del figlio alla madre.

Ultime notizie, le news di oggi della guerra Ucraina – Russia

La guerra tra Russia ed Ucraina continua senza soste tra lanci di missili e bombardamenti che colpiscono molte città ucraine. I russi hanno lanciato delle bombe anche nelle ore notturne sia su Kharkiv che su Odessa, provocando almeno 11 morti. Secondo le notizie fatte trapelare da fonti russe, questi attacchi sono delle rappresaglie per gli attacchi subiti da Bryansk. Anche fonjti della Unione Europea hanno dichiarato che nella zona di Zaporizhzhia si ha un concreto rischio nucleare, con le forze russe che hanno concentrato i loro attacchi contro delle infrastrutture critiche, causando anche problemi di mancanza di energia elettrica in varie città con le forniture che sono state sospese in modo parziale.

Ultime notizie, terremoto nel centro Italia con epicentro a Umbertide

Il centro Italia ed in particolare l’Umbria, sono stati colpiti da un terremoto che è stato registrato esattamente alle 16.43. L’epicentro è stato a Umbertide, in provincia di Perugia e molte persone sono uscite di casa. Molte anche le chiamate ricevute dai vigili del fuoco. La scossa, che è stata di 4,4 gradi di magnitudo, è stata avvertita in molte parti del centro Italia, ma fino a questo momento non si segnalano danni significativi. La protezione civile ha reso noto che sono in corso varie verifiche e la circolazione dei treni è stata interrotta per motivi di sicurezza. Nella giornata di domani, a Umbertide, resteranno chiuse tutte le scuole.

Ultime notizie, il Consiglio dei ministri si è tenuto a Cutro

A distanza di due settimane dalla tragedia dei migranti, il Consiglio dei Ministri, presieduto da Giorgia meloni, si è tenuto a Cutro, presso i locali dell’amministrazione comunale. Prima di dare il via al Cdm, la Premier ha scoperto una targa all’interno dello stesso Comune, per ricordare i morti nella tragedia del mare.

Di fronte ai locali del Cdm si sono avute molte proteste da parte dei manifestanti che hanno lanciato anche dei peluche contro le auto sulle quali si trovavano Giorgia Meloni, ed i due vice premier Tajani e Salvini. Tra i punti all’ordine del giorno della seduta le misure contro gli scafisti e novità riguardanti il decreto flussi. Intanto a Roma, alla presentazione della proposta di legge con la quale si intende ripristinare il decreto sicurezza del leader leghista Salvini, le opposizioni, in segno di protesta, hanno abbandonato l’aul











