ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: America verso il record di contagi (27 marzo)

AMERICA VERSO IL RECORD DI CONTAGI

In America il numero delle persone contagiate dal coronavirus ha raggiunto quota 68.572. Lo ha comunicato uno speaker dell’ Università americana Johns Hopkins. Solo a New York oltre 30 mila casi positivi. I decessi sono saliti a 285. Il Senato ha approvato all’unanimità un piano economico di 2000 miliardi di dollari per sostenere l’economia americana, messa in ginocchio dal coronavirus. Ora il testo va alla Camera. I morti per Covid 19 sono più di 1000. Invece le persone infette sono 68.572. Il Presidente degli Stati Uniti, in una conferenza stampa, ha esortato la Camera ad approvare urgentemente il testo proposto. Nel testo è previsto un contributo economico alle famiglie che guadagnano all’anno meno di 150 mila dollari: 1200 dollari per persona e 500 per ogni minorenne. Per tutte le imprese è previsto un fondo da 500 miliardi, tra prestiti ed aiuti. Nel progetto umanitario è stato contemplato l’elargizione di 30 miliardi in favore del settore aereo e 100 miliardi per il servizio sanitario. Anche Washington Dc ha fatto chiudere da ieri tutte le attività non ritenute essenziali per contrastare la diffusione dell’epidemia. A causa del sovraffollamento dei supermercati, il governatore della California, Gavin Newsom, ha incaricato la Guardia nazionale per favorire la distribuzione degli alimenti in tutto il Paese.

500 POSITIVI IN ARGENTINA

In Argentina si registrano oltre 500 casi positivi. Le vittime accertate sono 8. Tutto il Paese è stato messo in quarantena per tutto il mese di marzo. Tuttavia, l’autorità sanitaria non esclude una proroga fino ad aprile. Il presidente Fernández ha riferito alla stampa che lo scalo di Ezeiza non è stato chiuso, ma i voli sono stati sospesi. Inoltre è stato interrotto il rientro a tempo indeterminato dei connazionali che soggiornano all’estero. Lo stesso provvedimento restrittivo vale anche per le frontiere, per i porti ed aeroporti. Per contrastare i problemi legati all’economia a causa dell’epidemia, l’Argentina sta attendendo aiuti dalla Banca mondiale per 300 milioni di dollari.

MACRON IMPONE L’ESERCITO SUL TERRITORIO FRANCESE

Per limitare la diffusione della pandemia, il presidente Emmanuel Macron ha imposto la presenza dell’esercito su tutto il territorio francese. Lo ha riferito France 24. I militari avranno il compito di limitare il contagio tra la popolazione. Il bilancio nel Paese dell’infezione non è rassicurante: 25.233 casi positivi al coronavirus e 1.331 decessi. Per garantire l’intervento militare in Francia, lo Stato maggiore ha fatto ritirare dall’Iraq 200 soldati impegnati nell’operazione Chammal.

TERREMOTO IN ALGERIA

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.0 è stata avvertita nel Nord dell’Algeria, con epicentro El Eulma, a 26 km circa da Algeri, secondo quanto riferito dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La scossa sismica è stata registrata intorno alle 8 nel nostro Paese e in maniera leggera a sud della Sardegna. Non ci sono notizie su danni a persone e cose.



