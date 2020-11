ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, anche Moderna ha un vaccino (17 Novembre)

Nel bollettino di ieri relativo al coronavirus calano drasticamente i tamponi effettuati, che si fermano a 152.663 ed anche i nuovi casi, 27.354, ma il rapporto continua a salire e si fissa al 17,92%. Cala invece il numero dei nuovi ingressi in terapia intensiva che è stato di 70 perone, con – 46 rispetto alle 116 di domenica. I decessi sono stati 504 con un piccolo calo rispetto ai 546 registrati domenica. Tra le regioni si registra ancora una volta il numero più alto in Lombardia, con 4.128 casi, ma anche la Campania ha superato quota 4mila casi ed il Piemonte quota 3mila con 3.476. Il numero delle persone dichiarate guarite oggi è di 9.376. Nel profilo twitter del Ministero degli Interni sono stati invece riportati i controlli effettuati dalle forze dell’ordine, con 71.565 persone controllate e 1.938 denunce emesse nei confronti di trasgressori. Per quanto riguarda le attività commerciali, a fronte di 12.738 controlli sono state emesse 55 sanzioni, oltre a disporre la chiusura di 20 locali.

Ultime notizie, Disponibile anche un secondo vaccino

Un’altra azienda statunitense, la biotech Moderna ha annunciato di avere approntato un vaccino contro il Covid 19, ed ha comunicato che la sua efficacia è del 94,5%, quindi più alta del vaccino Pfizer. La compagnia è pronta a fornire entro il 31 dicembre 2020 circa 20 milioni di dosi del vaccino, che saranno però destinate soltanto agli Stati Uniti. Nel 2021 potranno invece essere prodotte da 500 milioni a 1 miliardo di dosi, che potranno essere distribuite anche nel resto del mondo. Uno dei vantaggi di questo vaccino rispetto a quello di Pfizer è che il trasporto potrà avvenire con normali frigoriferi con temperature di 2 – 8 gradi. Secondo alcune notizie di stampa il prezzo di ogni dose di vaccino dovrebbe essere di 25 dollari.

Ultime notizie, Abruzzo da mercoledì diventa zona rossa

Un’altra regione l’Abruzzo diventa zona rossa da mercoledì a causa del peggioramento degli indicatori che regolano la collocazione delle regioni nelle varie fasce. Altre strette riguardano la regione Calabria dove saranno chiuse le scuole, e la Basilicata e Valle d’Aosta. Intanto continuano le polemiche con le regioni che vorrebbero poter risalire nel gruppo delle zone con meno restrizioni, ma il Ministero della Salute intende mantenere il minimo di 3 settimane per passare da una zona all’altra.

Ultime notizie, Zaia e il tampone fai da te

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha effettuato una dimostrazione in pubblico dell’utilizzo del tampone “fai da te” che è contenuto in un kit e può essere eseguito personalmente da tutte le persone. Nel kit è compreso anche un reagente dove deve essere posto il tampone. Il risultato è disponibile in circa 1 minuto e mezzo. Contro questa dimostrazione ha preso posizione il virologo Crisanti. Il Veneto effettuerà questi test inizialmente sul personale sanitario e sui medici. L’accuratezza di questa nuova tipologia è stata prevista al 99%.

Ultime notizie, Carlo Verdone festeggia 70 anni

L’attore romano Carlo Verdone compie oggi 70 anni ed in una intervista ha dichiarato che la festa sarà rimandata a un tempo più propizio. Verdone, con i suoi 40 anni di carriera, come attore e regista, al fianco di attori famosi e di giovani emergenti ha, come afferma lui stesso, “raccontato l’Italia”. Secondo Verdone in questo momento non vede suoi eredi e non ha intenzione di girare un film relativo a questo periodo di pandemia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA