Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: ancora maltempo in Toscana, un torrente rotto nel Pistoiese

Ancora problemi con il maltempo in Toscana. Le vittime accertate, secondo le ultime notizie riportate da Ansa, sono salite a 7, con il ritrovamento del cadavere di Gianni Pasquini, il 69enne che risultava disperso a Campi Bisenzio, uno dei comuni più colpiti dall’alluvione. Non è stato ancora trovato invece un 84enne a Prato, che era uscito con la sua auto. La vettura è stata rinvenuta accartocciata, ma di lui nessuna traccia. Nel Pistoiese c’è stata una nuova rottura del torrente Stella a Casini di Quarrata.

Aeroporto di Amburgo, uomo armato entra con l'auto sulla rampa/ Dentro almeno un bimbo in ostaggio

I disagi sono numerosi. Essi riguardano anche l’erogazione dell’energia elettrica con circa 9 mila famiglie che ancora non sono state riallacciate alla rete. Nella zona più colpita si stanno valutando delle evacuazioni e il sindaco del comune di Campi ha ribadito la necessità di avere a disposizione dei mezzi adatti. Un altro appello è stato lanciato dal sindaco di Montemurlo che ha sottolineato la necessità della presenza di volontari per posizionare i sacchi di sabbia. Il presidente della regione, Eugenio Giani, ha avuto dei colloqui in giornata con il responsabile della Protezione Civile per coordinare le operazioni. In molte aziende si continua a cercare di ripulire per poter ripartire con la produzione prima possibile. Sono arrivati anche dei volontari da altre regioni.

Onu: "Aumento dell'odio a livello globale"/ Crescono episodi di violenza dopo il conflitto Israele-Hamas

Ultime notizie, 27enne arrestata per duplice infanticidio a Bergamo

Una donna di 27 anni, Monia Bortolotti, è stata arrestata nelle scorse ore a Pedrengo, in provincia di Bergamo, con una accusata pesantissima, quella di un duplice infanticidio ai danni dei due figli. Il primo sarebbe avvenuto nel mese di novembre del 2021 ed aveva riguardato una bambina di 4 mesi. L’ipotesi che era stata fatta al momento della morte era di un fatale rigurgito mentre si trovava nella culla. Il secondo, avvenuto nel mese di ottobre dello scorso anno, aveva riguardato invece un bambino di 2 mesi.

La coincidenza ha convinto le forze dell’ordine ad aprire una inchiesta che ha portato poi all’arresto. Secondo le accuse la donna non sopportava il pianto dei due neonati e ha deciso di uccidersi. Nel dispositivo che ha portato alla misura cautelare si parla di “spiccata pericolosità sociale” e si ipotizza anche un possibile rischio di reiterazione del reato.

TERREMOTO OGGI FIUMINATA ML 3.2/ Scossa in provincia di Macerata in serata

Ultime notizie dalla guerra in Israele

Le ultime notizie dalla guerra in Israele rivelano che a Gaza un ospedale pediatrico è stato colpito da bombardamenti da parte delle truppe israeliane, così come una scuola cattolica ed una delle Nazioni Unite. Hamas ha denunciato inoltre che ci sono state 45 vittime nel campo profughi di Maghaz, al centro della striscia. La maggior parte sarebbero donne e bambini.

Intanto la Turchia ha richiamato il proprio ambasciatore a Tel Aviv e questo ha provocato delle tensioni tra i due stati, con il premier turco Erdogan, che vuole portare in Cpi i crimini commessi dallo stato di Israele. In un suo discorso il segretario di stato americano Blinken ha dichiarato che a Gaza non può continuare l’attuale “status quo”. The Times of Israel ha comunicato che un gruppo di persone ha manifestato davanti balla casa di Netanyahu chiedendone le dimissioni. Hamas, a seguito dei raid che sono stati eseguiti da Israele con obiettivo delle ambulanze, ha intanto fermato l’uscita degli stranieri dal territorio. Pare però che ci sarà un intervallo di 4 ore in cui saranno possibili le evacuazioni.

Ultime notizie sulla Formula 1

Il campione del mondo Max Verstappen si è aggiudicato ieri la gara sprint del GP del Brasile, precedendo Norris sulla McLaren, che era riuscito a conquistare la pole position, e il compagno di squadra Perez. Per la Ferrari, Charles Leclerc ha conquistato la quinta posizione, subito dietro a Russel, mentre Sainz la settima dietro ad Hamilton. Il pilota francese della casa di Maranello partirà in prima fila oggi nella gara tradizionale, alle spalle di Verstappen che ha conquistato la pole position nelle qualifiche ufficiali di venerdì. La partenza è fissata per le 14.00 ora brasiliana e dunque alle 18.00 ora italiana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA