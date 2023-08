Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: ancora sbarchi a Lampedusa, 4mila migranti nell’hotspot

Ancora sbarchi di migranti a Lampedusa. L’hotspot di contrada Imbriacola, in base alle ultime notizie riportate da Ansa, sta ospitando al momento quasi 4 mila richiedenti asilo, di cui 243 sono minori non accompagnati. Sono stati 63 gli arrivi via mare registrati ieri, nell’arco di 24 ore, con un totale di 1.826 persone, che si sono aggiunte a quelle che erano già presenti dai giorni scorsi. Nelle prime ore di oggi ce ne sono stati altri 17 con altre 519 persone.

I numeri sono da record e stanno diventando insostenibili. È per questo motivo che la Prefettura di Agrigento sta lavorando ai trasferimenti. È stato disposto per metà mattinata l’imbarco di 740 migranti sul traghetto di linea Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle. Nelle ore successive ce ne saranno anche altri per diverse destinazioni. L’obiettivo è quello di svuotare l’hotspot della più grande delle isole Pelagie.

Ultime notizie: le parole di Mattarella al Meeting di Rimini

Sergio Mattarella è intervenuto al Meeting di Rimini con un discorso nel quale ha toccato molti temi, spaziando dall’aiuto necessario per l’Emilia e la Romagna dopo le recenti alluvioni al rispetto necessario per le diversità. Il Presidente della Repubblica ha parlato anche dei migranti, riferendosi all’Unione Europea e chiedendo un impegno più concreto sulla questione.

Inoltre, ha definito i nazionalismi “anacronistici” e ha invitato tutti a non alimentare i contrasti, ricordando che la costituzione italiana è nata per contrastare l’odio. Parlando del fascismo, infine, ha sottolineato come nel 1943 questa ideologia ha causato lutti e crudeltà. Molti passaggi del suo discorso sono stati sottolineati da applausi scroscianti da parte delle persone presenti in sala.

Ultime notizie: cinque vite salvate dagli organi di Emil

Emil, il bambino di 5 anni che è morto nella serata di martedì dopo una puntura di un calabrone, ha contribuito con i suoi organi a salvare cinque persone. I genitori infatti hanno acconsentito all’espianto e alla donazione degli organi, che sono stati trapiantati negli ospedali di Bologna, Padova e Torino. In particolare, i polmoni sono stati trapiantati in Veneto, mentre a Bologna è stato effettuato il trapianto di cuore su un paziente di tenera età e fegato e reni in Piemonte.

Ultime notizie: manager 57enne milanese muore durante un’escursione

Federico Dossena, 57enne manager milanese, D.G. della società Ecopneus, è morto a causa di un malore mentre stava effettuando una escursione in Val Rendena. Il corpo dell’uomo è stato vegliato dal suo cane che lo accompagnava e che i soccorritori, giunti sul posto in elicottero poiché richiamati dalle persone che avevano notato il suo corpo, hanno dovuto sedere in quanto impediva a tutti di avvicinarsi al corpo del padrone. Il malessere è stato improvviso e solo Kelly, la sua fedele amica, si trovava in quel momento con lui.

Ultime notizie: le previsioni meteo

Il grande caldo che sta attanagliando l’Italia, secondo le ultime notizie provenienti dalle previsioni meteo, sembra giunto al termine con l’arrivo di un ciclone, denominato Betty, che potrebbe portare già dalla giornata di domenica piogge e grandinate oltre ad un abbassamento di temperatura che sarà ancora più netto nella giornata di lunedì 28.

Le prime zone ad essere interessate dall’arrivo del ciclone saranno le Alpi e le Prealpi, specialmente in Piemonte e Lombardia, dove le precipitazioni a carattere temporalesco interesseranno anche le pianure. Gli esperti dei servizi meteorologici richiamano l’attenzione soprattutto alle grandinate che saranno molto potenti e potrebbero causare danni.

Ultime notizie: l’Italia festeggia nel basket e nella ginnastica ritmica

La Nazionale azzurra guidata da Gianmarco Pozzecco ha iniziato il Mondiale di basket giocando e vincendo nella grandiosa arena di Manila, 50mila posti a sedere, contro l’Angola. Il risultato finale è stato di 81 – 67 ma la gara non è andata via liscia, tanto che gli italiani hanno allungato il vantaggio soltanto nei minuti finali. Miglior marcatore degli azzurri Fintecchio. Prossimo turno del girone domenica prossima contro la Repubblica Dominicana che nell’incontro di oggi ha battuto i padroni di casa delle Filippine, soprattutto grazie alla prova del cestista NBA Karl-Anthony Towns.

Successo per l’Italia anche nella ginnastica ritmica. Le Farfalle infatti si sono qualificate alle Olimpiadi di Parigi grazie al quarto posto conquistato ai Mondiali in corso a Valencia. Protagoniste sono state Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris e Alessia Russo, all’esordio mondiale in squadra al posto di Martina Santandrea, ritiratasi dall’attività agonistica.











