Le ultime notizie le apriamo con le novità riguardanti il sottosegretario del Ministero della Giustizia Andrea Delmastro, che era stato accusato di “rivelazione di segreto d’ufficio”, relativamente al caso dell’anarchico Cospito, e che è stato condannato a 8 mesi con sospensione della pena.

La risposta di Delmastro è stata “Non mi dimetto”, e questa è stata anche la reazione della Premier, Meloni, che si è detta sconcertata per l’esito del processo, ed ha confermato che il sottosegretario resterà al suo posto nella compagine governativa. Conclusioni opposte naturalmente, da parte delle opposizioni, con la segretaria del PD, Schlein, che ha parlato di “dichiarazioni eversive” da parte della destra italiana.

Ultime notizie, drammatico scambio di biopsie a Roma

E’ drammatico il caso riportato nella giornata di ieri dal Corriere della Sera, che narra di uno scambio di biopsie fra due pazienti, che ha portato un 35enne sano a non avere più la mandibola. I medici del policlinico Umberto I di Roma gliel’hanno infatti asportata credendo che lo stesso avesse un tumore maligno ma in realtà quell’uomo era completamente sano visto che l’esame istologico, risultato positivo, apparteneva ad un’altra persona.

Ad accorgersi che qualcosa non andasse è stato lo stesso 35enne, che ha deciso di far esaminare il materiale biologico prelevato da una cisti che gli era stata asportata a maggio dell’anno scorso, scoprendo appunto che non vi erano tracce del suo dna. Ora il paziente operato è ovviamente disperato e affranto, vittima di un caso di malasanità gravissimo, anche perchè ha dovuto vivere un periodo a dir poco angoscioso, fra la diagnosi di un tumore e un’operazione urgente, con tutto ciò che ne consegue ad una persona in questi casi. Nel frattempo c’è un uomo malato che invece ha ancora la mandibola, ma che rischia di morire.

Ultime notizie, show macabro di Hamas

E’ uno show decisamente macabro quello messo in scena da Hamas. Nel giorno numero 503 (quello di ieri) della guerra con Israele, i ribelli palestinesi hanno consegnato i corpi senza vita di quattro ostaggi, due gemellini, la loro madre, nonché l’86enne Oded Lifshitz. Hamas ha deciso di esporre le bare su un palco, ed ha poi spiegato che gli altri ostaggi saranno consegnati agli israeliani qualora il cessate il fuoco dovesse essere consolidato.

Israele ha definito quello di ieri un “giorno di dolore” tramite le parole del primo ministro Netanyahu, alla luce proprio di quanto avvenuto anche perchè i palestinesi hanno allestito una sorta di teatrino con le quattro bare, una caricatura di Netanyahu da vampiro, e sotto, in un cerchio rosso, i disegni delle 4 vittime, facendo quindi chiaramente capire come la responsabilità della loro morte sia da far risalire allo stesso primo ministro israeliano.

Ultime notizie, le parole di Trump su Zelensky

Donald Trump ha decisamente alzato i toni nelle scorse ore, puntando il dito nei confronti dell’Ucraina. Se fino a qualche settimana fa il tycoon newyorkese sembrava un amico di Zelensky, ieri lo ha invece definito un dittatore che è in carica senza essere stato eletto. Trump ha precisato di amare l’Ucraina ma a suo modo di vedere Zelensky avrebbe fatto un lavoro terribile. Diverse invece le parole spese nei confronti del presidente russo, Vladimir Putin, con Trump che si dice convinto del fatto che Mosca voglia che la guerra finisca, aggiungendo che al momento l’esercito ex sovietico è in vantaggio nei confronti di Kiev avendo conquistato diversi territori ucraini.

Lo stesso Zelensky è stato pesantemente attaccato da Elon Musk, che dichiara che non può rappresentare il popolo ucraino se non cessa di cancellare le elezioni e ripristina la libertà di stampa. A Kherson una bomba teleguidata ha colpito un grattacielo causando anche il ferimento di due ragazzi. Sempre nella giornata di oggi sulla situazione è intervenuto anche il ministro italiano Tajani, dichiarando che Zelensky è il legittimo interlocutore.

Ultime notizie, oggi i sorteggi della Champions League

Dopo i risultati delle gare di ritorno della Champions League, che hanno visto l’eliminazione delle tre formazioni italiane impegnate nel turno degli spareggi, oggi a Nyon si terranno i sorteggi di tutte le coppe con l’Inter che sarà l’unica rappresentante italiana.

La squadra di Inzaghi sarà sorteggiata con una squadra tra il Feyenoord che ha eliminato il Milan e il Psv che ha eliminato la Juventus. L’altra tra le due formazioni avversarie sarà invece l’avversaria dell’Arsenal.

Ultime notizie, l’ultimo bollettino sulla salute di Papa Francesco

Il bollettino relativo allo stato di salute di Papa Francesco parla di lievi miglioramenti e assenza di febbre, ma il Pontefice dovrà restare in ospedale ancora per qualche giorno in attesa di una guarigione complessiva. Intanto oggi Bergoglio ha nominato un nuovo vescovo, il reverendo Francois Gourdon, che sarà il nuovo prelato della diocesi francese di Saint-Dié. Nel bollettino emesso dall’ospedale si evidenzia anche la stabilità dei parametri emodinamici.